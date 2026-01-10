FlowPad: Η σερβιέτα που μετατρέπει την έμμηνο ρύση σε διαγνωστικό εργαλείο

Μέχρι σήμερα, το αίμα της περιόδου αντιμετωπιζόταν ως απόβλητο, μια μηνιαία ενόχληση που απαιτούσε απλώς διαχείριση υγιεινής. Στο Λας Βέγκας, όμως, κατά τη διάρκεια της έκθεσης CES 2026, η εταιρεία ευεξίας και οικιακών τεστ Vivoo παρουσίασε μια διαφορετική προσέγγιση που φιλοδοξεί να επαναπροσδιορίσει τη γυναικεία υγεία. Το νέο της προϊόν, με την ονομασία FlowPad, είναι μια σερβιέτα που ενσωματώνει διαγνωστική τεχνολογία, επιτρέποντας στις γυναίκες να παρακολουθούν κρίσιμους δείκτες υγείας χωρίς την ανάγκη για επώδυνες αιμοληψίες ή επισκέψεις σε μικροβιολογικά εργαστήρια.

Από το προϊόν υγιεινής στο εργαστήριο τσέπης

Εκ πρώτης όψεως, το FlowPad δεν διαφέρει από μια συνηθισμένη σερβιέτα που βρίσκει κανείς στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Ωστόσο, κάτω από την επιφάνεια κρύβεται ένα εξελιγμένο μικρο-ρευστονικό στρώμα. Αυτή η τεχνολογία κατευθύνει το αίμα της περιόδου σε συγκεκριμένες «ζώνες βιοδεικτών», λειτουργώντας ουσιαστικά ως ένα πλευρικό τεστ ροής, μια τεχνολογία παρόμοια με αυτή που γνωρίσαμε ευρέως μέσω των self-tests για τον COVID-19 ή τα τεστ εγκυμοσύνης.

Η καινοτομία έγκειται στην απλότητα της χρήσης. Η χρήστρια καλείται να φορέσει το FlowPad μία φορά την ημέρα, κατά προτίμηση τη δεύτερη ή την τρίτη ημέρα του κύκλου της. Αφού ολοκληρωθεί η χρήση, δεν απαιτείται κάποια περίπλοκη διαδικασία σύνδεσης μέσω Bluetooth ή φόρτιση συσκευής. Αντίθετα, η γυναίκα σαρώνει το κάτω μέρος της σερβιέτας (εκεί όπου εμφανίζονται τα αποτελέσματα του τεστ) χρησιμοποιώντας την κάμερα του κινητού της και την εφαρμογή της Vivoo.

Τι «διαβάζει» το FlowPad;

Η λογική πίσω από την ανάπτυξη του FlowPad βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα που συχνά παραβλέπονται: το εμμηνορροϊκό αίμα είναι ένας καθρέφτης του ενδοκρινικού συστήματος. Σε αντίθεση με το φλεβικό αίμα, το οποίο απαιτεί τρύπημα και ιατρικό προσωπικό για τη συλλογή του, το αίμα της περιόδου είναι άμεσα διαθέσιμο και πλούσιο σε πληροφορίες.

Σύμφωνα με την παρουσίαση της Vivoo, το FlowPad μπορεί να ανιχνεύσει και να αναλύσει:

Ορμονικό Προφίλ: Παρέχει δεδομένα για τη γονιμότητα, την υγεία των ωοθηκών και τις ορμόνες που σχετίζονται με την περιεμμηνόπαυση. Κολπικό pH: Μέσω ειδικού δείκτη, η σερβιέτα μπορεί να δώσει μια ξεκάθαρη εικόνα για την ισορροπία του μικροβιώματος του κόλπου, βοηθώντας στην πρόληψη λοιμώξεων. Γενική Ενδοκρινική Υγεία: Οι διακυμάνσεις στις ορμόνες κατά τη διάρκεια του κύκλου καταγράφονται, επιτρέποντας στην εφαρμογή να ενημερώνει τη χρήστρια για το πότε είναι η ιδανική στιγμή για περαιτέρω εξετάσεις.

Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι το εμμηνορροϊκό αίμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και για τη διάγνωση σοβαρών παθήσεων, όπως η ενδομητρίωση, ο διαβήτης, ακόμα και ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας, ανοίγοντας τον δρόμο για μη επεμβατικές μεθόδους πρόληψης.

«Εκδημοκρατισμός» της υγείας με χαμηλό κόστος

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία της ανακοίνωσης είναι η τιμολογιακή πολιτική. Σε αντίθεση με τα ακριβά wearables (όπως τα έξυπνα δαχτυλίδια ή τα smartwatches) που κοστίζουν εκατοντάδες ευρώ, η Vivoo στοχεύει να κρατήσει το κόστος του FlowPad εξαιρετικά χαμηλό, περίπου στα 4 με 5 δολάρια ανά τεμάχιο.

Η Miray Tayfun, CEO και συνιδρύτρια της Vivoo, τόνισε τη σημασία αυτής της προσβασιμότητας: «Το FlowPad δείχνει πώς μια καθημερινή βιολογική διαδικασία μπορεί να μετατραπεί σε ισχυρή πηγή γνώσης. Αυτό είναι το μέλλον της ορμονικής υγείας: προσιτό, αβίαστο και ανθρωποκεντρικό».

Η απουσία ηλεκτρονικών εξαρτημάτων μέσα στην ίδια τη σερβιέτα (αφού η ανάλυση γίνεται οπτικά μέσω του app) όχι μόνο μειώνει το κόστος, αλλά καθιστά το προϊόν πιο φιλικό προς το περιβάλλον σε σύγκριση με συσκευές μιας χρήσης που περιέχουν μπαταρίες ή τσιπ.