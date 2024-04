Το Fly Me To The Moon είναι μια επερχόμενη δραματική κωμωδία από την Columbia Pictures και την Apple, η οποία παρουσιάζει λεπτομέρειες από τα παρασκήνια της NASA που προσπαθεί να βελτιώσει την εικόνα της, ενώ προετοιμάζεται για την αποστολή του Apollo 11 στη Σελήνη. Το trailer το κάνει να μοιάζει με μια ανάλαφρη κινηματογραφική παραγωγή, αν και οι συνομωσιολόγοι μπορεί να βρουν εκ νέου τροφή για σχόλια



Η Scarlett Johansson υποδύεται την Kelly Jones, μια ειδική σε θέματα δημοσίων σχέσεων, την οποία η NASA επιστρατεύει για να βελτιώσει την εικόνα που έχει στο κοινό πριν από την εκτόξευση. Παράλληλα με το να έρθει σε σύγκρουση με τον διευθυντή της εκτόξευσης Cole Davis (Channing Tatum) και να μετατρέψει το πλήρωμα σε παγκόσμιες διασημότητες, η Kelly αναλαμβάνει ένα ιδιαίτερα δύσκολο έργο: να δημιουργήσει κρυφά μια ψεύτικη εκδοχή της προσελήνωσης στη Σελήνη, σε περίπτωση που η αποστολή πάει στραβά.

Η ταινία Fly Me To The Moon θα βγει στους κινηματογράφους στις 14 Ιουλίου, σχεδόν 55 χρόνια μετά την εκτόξευση του Apollo 11.