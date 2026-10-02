FOREST-20: Ο νέος δορυφόρος της OroraTech προσφέρει άμεσο εντοπισμό πυρκαγιών

Σύνοψη

Ο δορυφόρος FOREST-20 εκτοξεύτηκε επιτυχώς από την Καλιφόρνια των ΗΠΑ, ενισχύοντας τις υποδομές παρατήρησης της εταιρείας.

Η OroraTech διαθέτει πλέον 20 θερμικούς δορυφόρους σε λειτουργική τροχιά, έχοντας κατορθώσει να θέσει σε λειτουργία 18 από αυτούς μέσα σε διάστημα μόλις 18 μηνών.

Η συγκεκριμένη προσθήκη στο δίκτυο παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης της Γης και άμεσου εντοπισμού δασικών πυρκαγιών κατά τις πρωινές ώρες, μειώνοντας τον συνολικό χρόνο αντίδρασης.

Όλες οι παραγόμενες πληροφορίες μεταδίδονται άμεσα στην πλατφόρμα Wildfire Solution προκειμένου να αξιοποιηθούν από τους αρμόδιους φορείς πολιτικής προστασίας.

Η OroraTech προχώρησε στη διεύρυνση του δικτύου θερμικών πληροφοριών της ανακοινώνοντας την επιτυχή εκτόξευση του δορυφόρου FOREST-20, ο οποίος ανεβάζει τον συνολικό αριθμό των λειτουργικών δορυφόρων της σε τροχιά στους 20. Η ανάπτυξη των ιδιόκτητων υποδομών της εταιρείας στο Διάστημα πραγματοποιείται με ταχύτατους ρυθμούς, καθώς ο νέος δορυφόρος αποτελεί τον 18ο θερμικό δορυφόρο που τίθεται σε επιχειρησιακή λειτουργία μέσα σε χρονικό διάστημα μόλις 18 μηνών. Η εκτόξευση του FOREST-20 έλαβε χώρα από την Καλιφόρνια των ΗΠΑ και η ενσωμάτωσή του στο υφιστάμενο σύστημα αναμένεται να προσφέρει την πολύτιμη δυνατότητα παρακολούθησης της Γης κατά τις πρωινές ώρες.

Μέσω αυτής της προσθήκης, η εταιρεία είναι πλέον σε θέση να συλλέγει θερμικές εικόνες με πολύ μεγαλύτερη συχνότητα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, αποστέλλοντας τα κρίσιμα δεδομένα πίσω στη Γη με σαφώς μικρότερη καθυστέρηση σε σύγκριση με το παρελθόν. Η αυξημένη συχνότητα μετάδοσης δεδομένων σημαίνει πρακτικά ότι, στην απευκταία περίπτωση εκδήλωσης μιας δασικής πυρκαγιάς, ο απαραίτητος χρόνος που μεσολαβεί από τη στιγμή της αρχικής ανάφλεξης μιας εστίας μέχρι τον ακριβή εντοπισμό της από τον δορυφόρο και την επακόλουθη ειδοποίηση των επίγειων δυνάμεων μειώνεται σημαντικά. Η προσέγγιση της OroraTech δεν βασίζεται στη λογική των μεμονωμένων διαστημικών αποστολών, αλλά επικεντρώνεται στο χτίσιμο ενός ενιαίου και διαρκώς αναπτυσσόμενου δικτύου αποτελούμενου από δορυφόρους εξοπλισμένους με ειδικούς θερμικούς αισθητήρες.

Έχοντας πλέον 20 δορυφόρους σε πλήρη λειτουργία, το ολοκληρωμένο σύστημα παρατήρησης «βλέπει» τον πλανήτη αδιάλειπτα από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, επιτρέποντας τον ταχύτερο εντοπισμό νέων συμβάντων καθώς και την ακριβέστερη παρακολούθηση των ευρύτερων θερμικών αλλαγών που συντελούνται. Ο Chief Technology and Product Officer της OroraTech, Ignacio Zuleta, υπογράμμισε ότι η εταιρεία κατασκευάζει μια μόνιμη υποδομή στο διάστημα και ότι η εκτόξευση 18 δορυφόρων μέσα σε 18 μήνες αποδεικνύει έμπρακτα την ταχύτητα ανάπτυξής της. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο απώτερος στόχος του εγχειρήματος παραμένει το να καταστεί ορατή κάθε φυσική ή ανθρώπινη δραστηριότητα στη Γη την ακριβή στιγμή που αυτή λαμβάνει χώρα.

Παράλληλα με τον εντοπισμό πυρκαγιών, όλες οι συλλεγόμενες πληροφορίες μεταφέρονται άμεσα στην εξειδικευμένη πλατφόρμα Wildfire Solution της OroraTech, η οποία εξουσιοδοτεί τους κρατικούς φορείς πολιτικής προστασίας να εντοπίζουν νέες φωτιές και να παρακολουθούν στενά την εξέλιξή τους στο πεδίο. Τα ίδια στοιχεία δεν περιορίζονται αποκλειστικά στη διαχείριση κρίσεων, καθώς αξιοποιούνται εκτενώς για τη λεπτομερή μέτρηση της θερμοκρασίας στην επιφάνεια της ξηράς και της θάλασσας, παρέχοντας ανεκτίμητης αξίας δεδομένα για τη μελέτη του περιβάλλοντος. Η ταχεία επέκταση αυτού του δορυφορικού αστερισμού εξυπηρετεί τον θεμελιώδη επιχειρησιακό στόχο της δραστικής μείωσης του χρόνου λήψης νέων πληροφοριών για οποιαδήποτε θερμική δραστηριότητα καταγράφεται.

Ο νέος δορυφόρος FOREST-20 βρίσκεται επί του παρόντος στο στάδιο των τεχνικών δοκιμών βαθμονόμησης και θέσης σε λειτουργία, λίγο πριν ενταχθεί πλήρως στο ευρύτερο επιχειρησιακό πρόγραμμα του αστερισμού της OroraTech.