Κεραυνοί στον Δία: Έως και 1 εκατ. φορές ισχυρότεροι από της Γης!

Σύνοψη

Νέα επιστημονική μελέτη του Πανεπιστημίου UC Berkeley αναθεωρεί την κατανόησή μας για τη μετεωρολογία του Δία.

Η ενέργεια που απελευθερώνεται από τους κεραυνούς του αέριου γίγαντα εκτιμάται πλέον ότι είναι από 100 έως και 1.000.000 φορές ισχυρότερη από αυτή των κεραυνών στη Γη.

Η ανάλυση βασίστηκε στη μελέτη ραδιοκυμάτων και οπτικών δεδομένων, με έμφαση στις παρατηρήσεις από πρόσφατες και παλαιότερες διαστημικές αποστολές της NASA (συμπεριλαμβανομένου του Juno).

Οι νέες μετρήσεις επιβεβαιώνουν ότι ο μηχανισμός δημιουργίας καταιγίδων στον Δία διαφέρει θεαματικά από τον γήινο, λαμβάνοντας χώρα βαθιά κάτω από τα νέφη αμμωνίας.

Η ανακάλυψη παρέχει κρίσιμα δεδομένα για την επερχόμενη κατανόηση της ατμόσφαιρας εξωπλανητών παρόμοιας σύστασης.

Η πραγματική διάσταση των καταιγίδων στον Δία: Μια ενεργειακή υπερβολή

Σύμφωνα με νέα έρευνα του Πανεπιστημίου UC Berkeley (Μάρτιος 2026), οι κεραυνοί στον πλανήτη Δία απελευθερώνουν ενέργεια που κυμαίνεται από 100 έως και 1.000.000 φορές μεγαλύτερη από τις αντίστοιχες ηλεκτρικές εκκενώσεις στη Γη. Τα δεδομένα αυτά προέρχονται από την προηγμένη ανάλυση ραδιοκυμάτων και φωτεινών αναλαμπών, αναθεωρώντας πλήρως τα υφιστάμενα μετεωρολογικά μοντέλα για την ατμόσφαιρα των αέριων γιγάντων στο Ηλιακό μας Σύστημα.

Οι καταιγίδες στον μεγαλύτερο πλανήτη του Ηλιακού μας Συστήματος αποτελούσαν πάντα ένα πεδίο έντονου επιστημονικού ενδιαφέροντος. Οι πρώτες ενδείξεις για την ύπαρξη κεραυνών στον Δία καταγράφηκαν το 1979 από το διαστημικό σκάφος Voyager 1, το οποίο εντόπισε ραδιοφωνικές εκπομπές χαμηλής συχνότητας, γνωστές ως "whistlers". Ωστόσο, η ακριβής ποσοτικοποίηση της ενέργειας αυτών των φαινομένων παρέμενε ένα δύσκολο τεχνικό πρόβλημα. Οι πρόσφατες δημοσιεύσεις, με βάση νέα επεξεργασμένα δεδομένα, καταδεικνύουν ότι η προηγούμενη επιστημονική προσέγγιση υποτιμούσε δραματικά την κλίμακα της ενεργειακής εκτόνωσης.

Ο μηχανισμός των ηλεκτρικών εκκενώσεων στον αέριο γίγαντα

Για να γίνει κατανοητή η διαφορά μεγέθους, απαιτείται η εξέταση της δομής της ατμόσφαιρας του Δία. Ενώ στη Γη οι κεραυνοί σχηματίζονται κυρίως από την τριβή σωματιδίων πάγου και σταγονιδίων νερού σε υψόμετρα 2 έως 10 χιλιομέτρων, στον Δία τα φαινόμενα αυτά διαδραματίζονται πολύ βαθύτερα. Οι επιστήμονες του UC Berkeley εντοπίζουν τη "ζώνη παραγωγής" κεραυνών περίπου 45 έως 65 χιλιόμετρα κάτω από τα ορατά νέφη αμμωνίας του πλανήτη.

Σε αυτά τα βάθη, η πίεση και η θερμοκρασία επιτρέπουν την ύπαρξη νερού στην υγρή και στερεά του μορφή. Οι ισχυρά ανοδικά ρεύματα μεταφέρουν υδρατμούς προς τα πάνω, όπου ψύχονται ταχύτατα, δημιουργώντας μαζικές συγκρούσεις με σωματίδια πάγου. Η διαδικασία αυτή, αν και παρόμοια σε βασικές αρχές με την αντίστοιχη γήινη, πραγματοποιείται σε μια κλίμακα εντελώς δυσανάλογη. Η απουσία στερεής επιφάνειας επιτρέπει στις καταιγίδες του Δία να συγκεντρώνουν τεράστια ποσά κινητικής και θερμικής ενέργειας, τα οποία εκτονώνονται μέσω ηλεκτρικών τόξων ασύλληπτης ισχύος.

Εκεί που ένας τυπικός γήινος κεραυνός μεταφέρει ρεύμα περίπου 30.000 Ampere και απελευθερώνει 1 έως 10 Gigajoules ενέργειας, τα νέα δεδομένα υποδεικνύουν ότι τα μεγαλύτερα γεγονότα ηλεκτρικής εκκένωσης (superbolts) στον Δία προσεγγίζουν πολλαπλάσια Petajoules (1 Petajoule = 1 εκατομμύριο Gigajoules). Αυτό εξηγεί γιατί οι οπτικές αναλαμπές τους είναι ορατές από τα οπτικά όργανα των διαστημοσυσκευών παρά το γεγονός ότι φιλτράρονται από δεκάδες χιλιόμετρα πυκνών νεφών.

Η πρόκληση της συλλογής δεδομένων και η συμβολή της NASA

Ο υπολογισμός αυτών των αριθμών απαίτησε τον συνδυασμό διαφορετικών μεθόδων μέτρησης. Τα επιστημονικά όργανα του σκάφους Juno, το οποίο βρίσκεται σε πολική τροχιά γύρω από τον Δία από το 2016, παρέχουν ραδιομετρικά δεδομένα εξαιρετικά υψηλής ανάλυσης μέσω της συσκευής MWR (Microwave Radiometer). Ενώ προηγούμενες αποστολές παρατηρούσαν τους κεραυνούς κυρίως στην ισημερινή ζώνη, το Juno αποκάλυψε ότι η δραστηριότητα συγκεντρώνεται κατά κύριο λόγο στους πόλους του πλανήτη.

Η ομάδα του UC Berkeley, σε συνεργασία με αστροφυσικούς που αναλύουν τις δημοσιεύσεις, συνέκρινε την ένταση των οπτικών αναλαμπών που καταγράφηκαν στη σκοτεινή πλευρά του Δία με την ισχύ των ηλεκτρομαγνητικών παλμών. Η ασυμμετρία που εντοπίστηκε συχνά στην κατανομή αυτών των καταιγίδων καταδεικνύει τον ρόλο της εσωτερικής θερμότητας του πλανήτη, η οποία οδηγεί τα ανοδικά ρεύματα στους πόλους, σε αντίθεση με τη Γη όπου η ηλιακή ακτινοβολία τροφοδοτεί τις τροπικές καταιγίδες γύρω από τον ισημερινό.

Αυτή η διαφορά στον μηχανισμό τροφοδοσίας είναι ο βασικός παράγοντας για την ακραία διαφορά ισχύος. Στη Γη, η διαθέσιμη ενέργεια περιορίζεται από τη δυναμική της θερμοκρασίας της επιφάνειας και την ηλιακή ακτινοβολία. Στον Δία, η θερμότητα που αναβλύζει από τον πυρήνα του συστήματος δημιουργεί συνεχή, αδιατάρακτα ρεύματα μεταφοράς που μπορούν να λειτουργούν ως "γεννήτριες" τεράστιας δυναμικότητας για εβδομάδες ή και μήνες χωρίς διακοπή.

Οι ευρύτερες επιπτώσεις για την Επιστήμη

Η κατανόηση της έντασης των ηλεκτρικών εκκενώσεων στον Δία επεκτείνεται πολύ πέρα από την απλή μετεωρολογική περιέργεια. Οι κεραυνοί λειτουργούν ως εξαιρετικοί χημικοί καταλύτες. Στη βαθιά ατμόσφαιρα του πλανήτη, όπου κυριαρχούν το υδρογόνο, το ήλιο, η αμμωνία και το μεθάνιο, τα ηλεκτρικά τόξα ισχύος 1.000.000 φορές μεγαλύτερης από της Γης μπορούν να διασπάσουν ισχυρούς μοριακούς δεσμούς, προκαλώντας τη σύνθεση νέων, πολύπλοκων χημικών ενώσεων.

Τα παραγόμενα ίχνη (όπως διάφοροι υδρογονάνθρακες) μεταφέρονται στη συνέχεια στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας. Συνεπώς, η μελέτη της συχνότητας και της ενέργειας αυτών των κεραυνών αποτελεί το κλειδί για την ακριβή ερμηνεία της χημικής σύστασης των εξωτερικών νεφών του Δία, όπως αυτή παρατηρείται από τα τηλεσκόπια.

Επιπρόσθετα, τα δεδομένα αυτά δημιουργούν μια νέα βάση αναφοράς για τη μελέτη των εξωπλανητών. Καθώς διαστημικά τηλεσκόπια όπως το James Webb Space Telescope (JWST) αναλύουν τις ατμόσφαιρες αέριων γιγάντων σε άλλα αστρικά συστήματα (Hot Jupiters και Cold Jupiters), η γνώση του τρόπου με τον οποίο διαχέεται η εσωτερική θερμότητα μέσω ακραίων καιρικών φαινομένων παρέχει ένα αναγκαίο πλαίσιο ερμηνείας των θερμικών τους υπογραφών.

Με τη ματιά του Techgear

Η επιβεβαίωση ότι τα μετεωρολογικά φαινόμενα στον Δία φτάνουν τέτοια ακραία μεγέθη αποδεικνύει την ανάγκη συνεχούς αναβάθμισης των εργαλείων ανάλυσης δεδομένων. Το γεγονός ότι χρειαστήκαμε χρόνια επεξεργασίας των δεδομένων του Juno και συσχέτισης τους με θεωρητικά μοντέλα για να υπολογίσουμε τη διαφορά της τάξης του 1.000.000x αναδεικνύει την πολυπλοκότητα του Ηλιακού μας Συστήματος.

Η επικείμενη αποστολή JUICE (Jupiter Icy Moons Explorer) του ESA, παρότι επικεντρώνεται στα φεγγάρια του πλανήτη, αναμένεται να ωφεληθεί άμεσα από αυτά τα μοντέλα, καθώς οι πανίσχυροι αυτοί κεραυνοί παράγουν ραδιοκύματα που επηρεάζουν ολόκληρο το περίπλοκο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον γύρω από τον Δία. Τα εργαλεία μηχανικής μάθησης που χρησιμοποιούνται πλέον για το φιλτράρισμα του θορύβου από αυτά τα διαστημικά σήματα, μας επιτρέπουν να αποκρυπτογραφούμε τη φυσική πλανητών με ακρίβεια που ήταν τεχνικά αδύνατη την προηγούμενη δεκαετία.