Πώς ο Δίας επιταχύνει σωματίδια στην ταχύτητα του φωτός: Ανακάλυψη με ελληνική υπογραφή

Σύνοψη

Νέα έρευνα στο περιοδικό Nature, με επικεφαλής τον Έλληνα ερευνητή Σάββα Ράπτη, αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο ο Δίας επιταχύνει σωματίδια σε σχετικιστικές ταχύτητες.

Τα δεδομένα από τα όργανα JEDI και JADE του διαστημικού σκάφους Juno της NASA έδειξαν ότι η επιτάχυνση δεν συμβαίνει κυρίως στο όριο του κρουστικού κύματος, αλλά σε μια ταραχώδη «προ-κρουστική» περιοχή.

Τα ηλεκτρόνια εγκλωβίζονται και αναπηδούν μέσα σε αυτές τις δομές, αποκτώντας τεράστια ενέργεια προτού διαφύγουν, αγγίζοντας σχεδόν την ταχύτητα του φωτός.

Ο συγκεκριμένος μηχανισμός «χωρίς συγκρούσεις» φαίνεται πως εφαρμόζεται καθολικά στο Σύμπαν, εξηγώντας ανάλογα φαινόμενα σε υπολείμματα σουπερνόβα και πίδακες νεαρών άστρων.

Οι αποστολές Europa Clipper και JUICE αναμένεται να προσφέρουν ακόμη περισσότερα δεδομένα, διασχίζοντας πολλαπλές φορές τη μαγνητόσφαιρα του Δία.

Οι ισχυρότεροι επίγειοι επιταχυντές σωματιδίων καταφέρνουν να προσομοιώσουν τις ταχύτητες των κοσμικών σωματιδίων, πλησιάζοντας το όριο της ταχύτητας του φωτός. Ωστόσο, καμία ανθρώπινη κατασκευή δεν μπορεί να αναπαραγάγει την ακραία πολυπλοκότητα των πιο βίαιων αντικειμένων του Σύμπαντος. Για να κατανοήσουν αυτά τα περιβάλλοντα, οι αστρονόμοι στρέφονται πλέον σε ολόκληρους πλανήτες, χρησιμοποιώντας τους ως φυσικά εργαστήρια. Ο Δίας, με την τεράστια και ταραχώδη μαγνητόσφαιρα του, αποτελεί το ιδανικό πεδίο μελέτης.

Σε πρόσφατη δημοσίευση τους στο επιστημονικό περιοδικό Nature, οι ερευνητές περιγράφουν τον ακριβή μηχανισμό με τον οποίο τα ηλεκτρόνια επιταχύνονται σε σχετικιστικές ταχύτητες (κοντά στην ταχύτητα του φωτός) ακριβώς «ανάντη» του τοξοειδούς κρουστικού κύματος του Δία. Η μελέτη αυτή δεν αφορά απλώς τη φυσική του Ηλιακού μας Συστήματος, αλλά παρέχει ένα καθολικό μοντέλο που εξηγεί τη συμπεριφορά των σωματιδίων σε κοσμική κλίμακα.

Η ελληνική συμβολή και ο μηχανισμός των κρουστικών κυμάτων

Επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας είναι ο Σάββας Ράπτης, ερευνητής στο Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φυσικής του Πανεπιστημίου Johns Hopkins (APL). Η έρευνα βασίστηκε σε προηγούμενες παρατηρήσεις που είχαν γίνει στη Γη, όπου είχε διαπιστωθεί ότι τα τοξοειδή κρουστικά κύματα λειτουργούν ως εξαιρετικοί επιταχυντές.

Σε αντίθεση με την πυκνή ατμόσφαιρα της Γης, το Διάστημα είναι πρακτικά κενό. Ως εκ τούτου, τα σωματίδια αλληλεπιδρούν μέσω ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, δημιουργώντας «κρουστικά κύματα χωρίς συγκρούσεις». Όπως εξηγεί ο κ. Ράπτης, αυτά τα κύματα υπάρχουν παντού, από μαγνητισμένους πλανήτες και κομήτες μέχρι υπολείμματα σουπερνόβα. Όταν υπερηχητικές ροές, όπως ο ηλιακός άνεμος, προσκρούουν στο μαγνητικό πεδίο ενός πλανήτη, το αποτέλεσμα λαμβάνει το σχήμα της πλώρης ενός πλοίου — εξ ου και ο όρος «bow shock».

Η πρόκληση ήταν να διαπιστωθεί εάν οι μηχανισμοί που παρατηρούνται στη Γη κλιμακώνονται στο πολύ ισχυρότερο μαγνητικό περιβάλλον του Δία. Αν αυτό ίσχυε, η επιστημονική κοινότητα θα αποκτούσε ένα επιβεβαιωμένο μοντέλο ακραίας σωματιδιακής φυσικής, άμεσα εφαρμόσιμο στο ευρύτερο Σύμπαν.

Τα δεδομένα του Juno και η ανατροπή του Καθιερωμένου Μοντέλου

Η άμεση παρατήρηση κρουστικών κυμάτων χωρίς συγκρούσεις απαιτεί την παρουσία ενός διαστημικού σκάφους ακριβώς στο σωστό σημείο, την κατάλληλη στιγμή. Για πιο απομακρυσμένα αντικείμενα, όπως τα σουπερνόβα, οι επιστήμονες μπορούν μόνο να κάνουν επαγωγικούς συλλογισμούς μέσω δεδομένων ακτίνων Χ ή ακτίνων γάμμα.

Εδώ ακριβώς αναδεικνύεται η αξία του Juno της NASA. Τα όργανα JEDI (Jupiter Energetic-particle Detector Instrument) και JADE (Jovian Auroral Distributions Experiment) του διαστημικού σκάφους έστειλαν πίσω στη Γη κρίσιμα δεδομένα σχετικά με την ταχύτητα, την κατεύθυνση ροής και τον αριθμό των ηλεκτρονίων και των ιόντων που κινούνται γύρω από τον γίγαντα αερίων.

Τα αποτελέσματα εξέπληξαν τους ερευνητές, καθώς δεν ακολουθούσαν την «τυπική» εικόνα. Η παραδοσιακή θεωρία προέβλεπε ότι η μεγαλύτερη δραστηριότητα και επιτάχυνση συμβαίνει αυστηρά στο όριο του κρουστικού κύματος. Αντίθετα, τα δεδομένα έδειξαν ότι τα σωματίδια εγκλωβίζονται σε μια εξαιρετικά ταραχώδη ζώνη που ονομάζεται «προ-κρουστική περιοχή» (foreshock). Εκεί, τα ηλεκτρόνια αναπηδούν εμπρός και πίσω, αποκτώντας όλο και περισσότερη ενέργεια με κάθε πέρασμα, μέχρι να φτάσουν σε ταχύτητες που προσεγγίζουν το όριο του φωτός.

Η περιοχή αυτή σχηματίζει μεγάλους, φυσικά προκύπτοντες επιταχυντές σωματιδίων που ξεπερνούν σε απόδοση τις δυνάμεις που αναπτύσσονται στο ίδιο το όριο του κρουστικού κύματος. Οι παροδικές αυτές δομές φαίνεται να αποτελούν τους κύριους κινητήριους μοχλούς επιτάχυνσης σωματιδίων στα πιο ακραία περιβάλλοντα.

Ένα καθολικό κοσμικό μοντέλο

Η σύνδεση της φυσικής του Δία με το βαθύ Διάστημα βασίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες. Πρώτον, η φυσική των κρουστικών κυμάτων χωρίς συγκρούσεις διέπεται από τις ίδιες διεργασίες, ανεξάρτητα από το αν αφορούν τη Γη, τον Δία ή ένα απομακρυσμένο σουπερνόβα. Δεύτερον, οι περιβαλλοντικοί παράγοντες είναι συνήθως παρόμοιοι. Τρίτον, τα αστροφυσικά κρουστικά κύματα είναι συντριπτικά ισχυρότερα από τα πλανητικά, γεγονός που σημαίνει ότι είναι ακόμη πιο ικανά να υποστηρίξουν τέτοιες γιγαντιαίες δομές επιτάχυνσης σωματιδίων.

Ο Martin E. Pessah από το Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης χαρακτήρισε τη δημιουργία αυτού του γενικευμένου μοντέλου ως ένα «τολμηρό βήμα» που έχει τη δυνατότητα να ενοποιήσει τη φυσική των κρουστικών κυμάτων σε κλίμακες που διαφέρουν μεταξύ τους έως και δέκα τάξεις μεγέθους. Παράλληλα, ο Philip Valek από το Southwest Research Institute, ο οποίος διετέλεσε επικεφαλής του οργάνου JADE, σημείωσε ότι, αν και η προεκβολή ενός μοντέλου ενέχει πάντα ρίσκο, οι προβλέψεις της ομάδας συμφωνούν εντυπωσιακά καλά με τα παρατηρησιακά δεδομένα από πίδακες πρωτοαστέρων και υπολείμματα σουπερνόβα.

Το μέλλον της διαστημικής εξερεύνησης

Η εσωτερική συνοχή αυτού του θεωρητικού πλαισίου προσφέρει τεράστια αξία στις διαστημικές αποστολές που πραγματοποιούνται εντός του Ηλιακού Συστήματος. Η αποστολή διαστημικών σκαφών απευθείας σε ένα σουπερνόβα είναι φυσικά αδύνατη, όμως η εγγύτητα του Δία μας δίνει τη σπάνια ευκαιρία να μετρήσουμε αυτές τις θεμελιώδεις διεργασίες από κοντά.

Τα βλέμματα πλέον στρέφονται στις επόμενες μεγάλες αποστολές. Τα σκάφη Europa Clipper της NASA και JUICE (Jupiter Icy Moons Explorer) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος βρίσκονται ήδη καθ' οδόν προς τον Δία. Κατά τη διάρκεια των αποστολών τους, θα διασχίσουν πολλαπλές φορές το τοξοειδές κρουστικό κύμα του πλανήτη, φέροντας όργανα προηγμένης τεχνολογίας. Οι ερευνητές περιμένουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα νέα δεδομένα, τα οποία αναμένεται να επικυρώσουν περαιτέρω αυτό το νέο μοντέλο φυσικής επιτάχυνσης. Κάθε αποστολή εντός της διαστημικής μας γειτονιάς λειτουργεί πλέον ως ένα πολύτιμο παράθυρο για την κατανόηση της λειτουργίας ολόκληρου του Σύμπαντος.