From the World of John Wick: Ballerina, δείτε το καταιγιστικό νέο trailer!

Υπάρχουν κανόνες και συνέπειες στο τελευταίο trailer του From the World of John Wick: Ballerina. Για την Eve Macarro που υποδύεται η Ana de Armas, μία από αυτές τις συνέπειες είναι η αναμέτρηση με τον John Wick του Keanu Reeves.

Λαμβάνοντας χώρα κατά τη διάρκεια των γεγονότων του John Wick: Chapter 3 - Parabellum, η Eve είναι μια μπαλαρίνα που εκπαιδεύεται για να γίνει δολοφόνος και μαθαίνει τις παραδόσεις της εγκληματικής οργάνωσης Ruska Roma. Η Eve κυνηγάει τους δολοφόνους που σκότωσαν την οικογένειά της. Το ταξίδι της Eve τη φέρνει στο ξενοδοχείο Continental στη Νέα Υόρκη, όπου ζητά βοήθεια από τον Winston Scott (Ian McShane). «Είσαι έτοιμη να ξαναγίνεις εκδιωγμένη;» ρωτάει ο Winston την Eve, στην οποία εκείνη απαντά με έμφαση: «Ναι».

Το γεμάτο δράση trailer ακολουθεί την Eve καθώς πυροβολεί, παλεύει και σκοτώνει για να ανέβει στην ιεραρχία. Πριν μπορέσει να πάρει την εκδίκησή της, η ίδια η Baba Yaga στέκεται εμπόδιο στο δρόμο της. Όταν ο John Wick δίνει στην Eve την επιλογή να φύγει, εκείνη πυροβολεί ως αντίποινα, ξεκινώντας μια εκρηκτική μάχη ένας εναντίον ενός μεταξύ των δύο δολοφόνων.



Επανέρχονται στους ρόλους τους από τις προηγούμενες ταινίες John Wick η Anjelica Huston ως Director και ο αείμνηστος Lance Reddick ως Charon. Οι Gabriel Byrne, Norman Reedus, Catalina Sandino Moreno, Sharon Duncan-Brewster και David Castañeda πρωταγωνιστούν επίσης.

Ο Len Wiseman σκηνοθετεί την ταινία Ballerina σε σενάριο του Shay Hatten. Οι Basil Iwanyk, Erica Lee και Chad Stahelski είναι οι παραγωγοί της Ballerina. Ο Stahelski προσλήφθηκε για να επιβλέψει τα επαναληπτικά γυρίσματα της Ballerina και σύμφωνα με πληροφορίες γύρισε μια εντελώς διαφορετική ταινία.

Η Ballerina είναι η πρώτη spin-off ταινία του franchise John Wick. Το The Continental: From the World of John Wick κυκλοφόρησε στο Peacock τον Σεπτέμβριο του 2023 και εξερεύνησε την ιστορία της καταγωγής του Winston Scott.

Η Ballerina κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 6 Ιουνίου 2025.