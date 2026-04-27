Φυσικοί προσομοίωσαν την κβαντική διαδικασία «κατάρρευσης» του Σύμπαντος!

Σύνοψη

Ερευνητές προσομοίωσαν για πρώτη φορά πειραματικά το φαινόμενο της «διάσπασης ψευδούς κενού», επιβεβαιώνοντας δεκαετίες θεωρητικής φυσικής.

Η πειραματική διάταξη βασίστηκε σε ένα νέφος ατόμων Λιθίου-6 (Lithium-6), το οποίο ψύχθηκε κοντά στο απόλυτο μηδέν, δημιουργώντας ένα συμπύκνωμα Bose-Einstein.

Η διαδικασία περιγράφει τη μετάβαση ενός κβαντικού πεδίου από μια τοπικά σταθερή κατάσταση σε μια κατάσταση χαμηλότερης ενέργειας, μηχανισμός που θεωρητικά θα μπορούσε να αλλάξει τους θεμελιώδεις νόμους της φυσικής στο Σύμπαν.

Τα αποτελέσματα επιτρέπουν την ασφαλή, εργαστηριακή μελέτη φαινομένων που σχετίζονται με την απαρχή του Σύμπαντος και την εξέλιξη του πεδίου Higgs.

Η κατανόηση των θεμελιωδών μηχανισμών που διέπουν τη δομή της πραγματικότητας απαιτεί πειραματικές προσεγγίσεις σε ακραίες κλίμακες. Πρόσφατα, μια διεθνής ερευνητική ομάδα κατόρθωσε να αναπαραγάγει σε εργαστηριακές συνθήκες ένα από τα πιο ακραία θεωρητικά σενάρια της κοσμολογίας: τη διάσπαση του ψευδούς κενού. Η συγκεκριμένη εξέλιξη προσφέρει άμεσα, μετρήσιμα δεδομένα για διαδικασίες που μέχρι πρότινος ανήκαν αποκλειστικά στη σφαίρα των μαθηματικών μοντέλων.

Η διάσπαση ψευδούς κενού είναι μια κβαντική διαδικασία κατά την οποία ένα σύστημα μεταβαίνει μέσω κβαντικής σήραγγας από μια μετασταθή κατάσταση (ψευδές κενό) στη σταθερή κατάσταση χαμηλότερης δυνατής ενέργειας (αληθές κενό). Στην κοσμολογία, εάν το Σύμπαν μας βρίσκεται σε ψευδές κενό, μια τέτοια διάσπαση θα δημιουργούσε μια διαστελλόμενη φυσαλίδα αληθούς κενού, η οποία θα άλλαζε τους θεμελιώδεις νόμους της φυσικής στο πέρασμα της.

Το Καθιερωμένο Πρότυπο (Standard Model) της σωματιδιακής φυσικής, ειδικά μετά την επιβεβαίωση της μάζας του μποζονίου Higgs, υποδεικνύει ότι το σημερινό κενό του Σύμπαντος ενδέχεται να μην είναι η απόλυτη κατάσταση ελάχιστης ενέργειας. Αντίθετα, ίσως βρίσκεται σε ένα τοπικό ελάχιστο ενέργειας, το οποίο ονομάζεται «ψευδές κενό». Εάν αυτό ισχύει, η κβαντική μηχανική επιτρέπει την αυθόρμητη μετάβαση σε μια χαμηλότερη ενεργειακή κατάσταση. Η μετάβαση αυτή δημιουργεί φυσαλίδες του νέου, «αληθούς» κενού, οι οποίες διαστέλλονται με την ταχύτητα του φωτός.

Για να μελετήσουν τη δυναμική αυτής της διαδικασίας, οι ερευνητές δεν επιχείρησαν να παρατηρήσουν το ίδιο το Σύμπαν, αλλά κατασκεύασαν ένα κβαντικό ανάλογο. Όταν τα άτομα φτάνουν σε αυτή τη θερμοκρασιακή κατάσταση, χάνουν την ατομική τους ταυτότητα και συμπεριφέρονται ως ενιαίο κβαντικό σύστημα. Ρυθμίζοντας τις παραμέτρους του συστήματος μέσω των μαγνητικών πεδίων, οι επιστήμονες ώθησαν το συμπύκνωμα σε μια μετασταθή κατάσταση, προσομοιώνοντας το κοσμολογικό ψευδές κενό. Μέσα σε αυτό το ελεγχόμενο περιβάλλον, παρατήρησαν το σχηματισμό τοπικών διακυμάνσεων (φυσαλίδων), οι οποίες αντιπροσωπεύουν τη μετάβαση στην κατάσταση χαμηλότερης ενέργειας.

Η διαδικασία δημιουργίας αυτών των φυσαλίδων καταγράφηκε με απόλυτη ακρίβεια. Οι μετρήσεις έδειξαν ότι η συμπεριφορά των φυσαλίδων ακολουθεί τους κανόνες της κβαντικής θεωρίας πεδίου. Η σημασία αυτού του ευρήματος είναι διττή. Πρώτον, επιβεβαιώνει τη φυσική διαδικασία της θερμικής ενεργοποίησης και της κβαντικής σήραγγας σε μακροσκοπικά κβαντικά συστήματα. Δεύτερον, παρέχει ένα πειραματικό εργαλείο, έναν «αναλογικό προσομοιωτή», για τη δοκιμή μαθηματικών μοντέλων που μέχρι τώρα ήταν αδύνατο να ελεγχθούν.

Οι διαφορές μεταξύ της συμπεριφοράς στο υπερψυχρό αέριο και στον ίδιο τον χωροχρόνο είναι φυσικά υπαρκτές. Το πείραμα διεξάγεται σε μη σχετικιστικό πλαίσιο, ενώ το Σύμπαν υπακούει στους νόμους της ειδικής και γενικής σχετικότητας. Παρ' όλα αυτά, τα θεμελιώδη μαθηματικά που περιγράφουν τη μεταβατική κατάσταση παρουσιάζουν απόλυτη αντιστοιχία, γεγονός που καθιστά το πείραμα ορόσημο για την επιστήμη της φυσικής.

Η παρατήρηση αυτής της δυναμικής σχετίζεται άμεσα με τη φυσική του πρώιμου Σύμπαντος. Η επικρατούσα θεωρία του κοσμικού πληθωρισμού υποστηρίζει ότι το Σύμπαν υπέστη μια βίαιη, εκθετική διαστολή στα πρώτα κλάσματα του δευτερολέπτου μετά το Big Bang. Ο πληθωρισμός αυτός συχνά μοντελοποιείται ως μια σειρά από μεταβάσεις φάσης, παρόμοιες με τη διάσπαση του ψευδούς κενού.

Έχοντας πλέον τη δυνατότητα να ρυθμίζουν το βαθμό αστάθειας στο εργαστηριακό τους σύστημα, οι φυσικοί μπορούν να εξάγουν συμπεράσματα για τη συμπεριφορά του πρώιμου Σύμπαντος. Επιπλέον, ανοίγει ο δρόμος για τη διερεύνηση αποκλίσεων του Καθιερωμένου Προτύπου πέρα από το τρέχον θεωρητικό μας πλαίσιο.