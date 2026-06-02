Game of Thrones: Dragonfire: Διαθέσιμο το νέο δωρεάν mobile game στρατηγικής

Η Warner Bros. Games, σε συνεργασία με το δίκτυο HBO, προχώρησε στην επίσημη κυκλοφορία του Game of Thrones: Dragonfire, ενός νέου, αποκλειστικά σχεδιασμένου για mobile συσκευές τίτλου στρατηγικής που αντλεί την έμπνευση του από το House of the Dragon, μεταφέροντας τη γεωπολιτική ίντριγκα και τις τακτικές μάχες του Westeros απευθείας στις οθόνες των smartphones.

Η υπόθεση του Game of Thrones: Dragonfire τοποθετείται χρονικά 172 χρόνια πριν από τη γέννηση της Daenerys Targaryen, διατηρώντας συνέπεια με το χρονολόγιο που έχει καθιερωθεί από τη σειρά House of the Dragon. Οι παίκτες δημιουργούν συμμαχίες, συμμετέχουν σε campaigns οκτώ εβδομάδων, ελέγχουν χαρακτήρες όπως η Rhaenyra Targaryen και ανατρέφουν δράκους για μάχες στο Westeros.

Ο παίκτης δεν αναλαμβάνει τον έλεγχο ενός προκαθορισμένου προσώπου, αλλά δημιουργεί τον δικό του χαρακτήρα, έναν απόγονο της Valyria, ο οποίος καλείται να χαράξει τη δική του πορεία διεκδικώντας εδάφη. Παρά τη δημιουργία πρωτότυπων πρωταγωνιστών, το παιχνίδι περιλαμβάνει ηγετικές φυσιογνωμίες του τηλεοπτικού σύμπαντος. Χαρακτήρες όπως η Rhaenyra Targaryen και η Alicent Hightower εμφανίζονται ενεργά, διαδραματίζοντας κομβικό ρόλο στην εξέλιξη των γεγονότων. Οι αποφάσεις του παίκτη, σε συνδυασμό με τις συμμαχίες που θα επιλέξει να συνάψει, καθορίζουν τη στάση των βασικών πρωταγωνιστών απέναντι του.

Ο πυρήνας του gameplay στο Game of Thrones: Dragonfire βασίζεται στην ισορροπία μεταξύ της μακροπρόθεσμης στρατηγικής και της τακτικής μάχης. Η ομάδα ανάπτυξης της Warner Bros. Games Boston υιοθέτησε τη μέθοδο των περιοδικών "Campaigns", τα οποία ονομάζονται "Reigns". Κάθε Reign αποτελεί ένα ανεξάρτητο σενάριο που διαρκεί περίπου οκτώ εβδομάδες.

Κατά τη διάρκεια αυτών των οκτώ εβδομάδων, οι παίκτες πρέπει να πετύχουν συγκεκριμένους στόχους, να επεκτείνουν την κυριαρχία τους στον χάρτη του Westeros και να εξασφαλίσουν πολύτιμους πόρους. Η περιορισμένη διάρκεια των Reigns στοχεύει στη διατήρηση του ενδιαφέροντος. Όταν ολοκληρωθεί ένας κύκλος, το τοπίο της σύγκρουσης ανανεώνεται, προσφέροντας νέες προκλήσεις. Εντούτοις, οι σημαντικές αναβαθμίσεις διατηρούνται και μεταφέρονται στους επόμενους κύκλους.

Η εκτροφή δράκων αποτελεί το πιο ελκυστικό χαρακτηριστικό του τίτλου. Ο παίκτης αναλαμβάνει την εκκόλαψη και την πλήρη ανατροφή του δικού του δράκου. Καθώς το πλάσμα μεγαλώνει και εξελίσσεται, αποκτά νέες ικανότητες οι οποίες είναι απαραίτητες για την επιβίωση στα προχωρημένα στάδια. Ένας ισχυρός δράκος προσφέρει πλεονέκτημα κατά τις επιθέσεις σε εχθρικά οχυρά, ενώ δρα και ως βασικός αποτρεπτικός παράγοντας απέναντι στις επιδρομές άλλων παικτών.

Παράλληλα, η συνεργασία αποτελεί μονόδρομο για την επικράτηση. Η δημιουργία ισχυρών συμμαχιών, η ανταλλαγή πόρων και ο συντονισμός μαζικών επιθέσεων είναι ζωτικής σημασίας για την κυριαρχία απέναντι στα αντίπαλα factions.

Game of Thrones: Dragonfire - [App Store Link]

Game of Thrones: Dragonfire - [Google Play Store Link]