Το εμβληματικό γουέστερν A Fistful of Dollars (Για μια χούφτα δολάρια) του Clint Eastwood θα γίνει επίσημα remake, σύμφωνα με το Deadline.



Η εταιρεία παραγωγής Euro Gang Entertainment, που ιδρύθηκε από τους παραγωγούς των Se7en, 300 και The Departed, Gianni Nunnari και Simon Horsman, βρίσκεται πίσω από το remake, μαζί με τον Enzo Sisti, ο οποίος έχει επίσης εργαστεί στο No Time to Die και στο The Passion of the Christ. Συμμετέχει επίσης η Jolly Film, η εταιρεία με έδρα τη Ρώμη που παρήγαγε την αρχική ταινία.



Στο A Fistful of Dollars, ο Eastwood υποδύεται έναν ανώνυμο περιπλανώμενο που φτάνει σε μια πόλη που κυριαρχείται από μια θανάσιμη αντιπαλότητα μεταξύ δύο αντιμαχόμενων φατριών που μάχονται για τον έλεγχο, μια αντιπαλότητα που χρησιμοποιεί προς όφελός του.

Σε σκηνοθεσία του Sergio Leone το 1964, η ταινία ήταν το πρώτο μεγάλο " spaghetti western " (ονομάστηκε έτσι επειδή γυριζόταν στην Ιταλία παρόλο που διαδραματιζόταν στην αμερικανική Δύση) που κυκλοφόρησε στις ΗΠΑ και ήταν ο πρώτος πρωταγωνιστικός ρόλος του Eastwood. Ακολούθησαν δύο sequel, επίσης σε σκηνοθεσία Leone και με πρωταγωνιστή τον Eastwood στον ίδιο ανώνυμο ρόλο, το For a Few Dollars More το 1965 και το The Good, the Bad, and the Ugly το 1966.



Οποιεσδήποτε άλλες λεπτομέρειες σχετικά με την ταινία, συμπεριλαμβανομένου του ποιος θα σκηνοθετήσει και ποιος θα παίξει τον ανώνυμο πρωταγωνιστή, παραμένουν ακόμη κρυφές. Δεν είναι επίσης σαφές πότε θα ξεκινήσει η παραγωγή και πότε ακριβώς θα βγει η ταινία στον κινηματογράφο.

