Γιατί το SETI ενδέχεται να μην εντοπίζει εξωγήινα σήματα

Σύνοψη

Τα προγράμματα αναζήτησης εξωγήινης νοημοσύνης (SETI) επικεντρώνονται ιστορικά στον εντοπισμό εξαιρετικά στενών ραδιοφωνικών σημάτων.

Νέα μελέτη από το Ινστιτούτο SETI επιβεβαιώνει ότι ο αστρικός «διαστημικός καιρός» και τα ρεύματα πλάσματος παραμορφώνουν τα σήματα πριν αυτά εγκαταλείψουν το μητρικό τους αστρικό σύστημα.

Το φαινόμενο της διασποράς λόγω πλάσματος εξασθενεί την ένταση του σήματος, ρίχνοντάς το κάτω από τα όρια ανίχνευσης των επίγειων ραδιοτηλεσκοπίων.

Η ανακάλυψη αυτή αναγκάζει την επιστημονική κοινότητα να αναπροσαρμόσει τους αλγορίθμους αναζήτησης, αναλύοντας εκ νέου υπάρχοντα δεδομένα για ευρύτερα ραδιοσήματα.

Στην Ελλάδα, η αλλαγή αυτή ανοίγει νέους δρόμους συμμετοχής για τα πανεπιστημιακά ερευνητικά κέντρα και τις ομάδες ανάλυσης δεδομένων μέσω πρωτοβουλιών ανοιχτού κώδικα.

Η αναζήτηση εξωγήινης νοημοσύνης βασίζεται εδώ και δεκαετίες σε μια συγκεκριμένη, αυστηρά καθορισμένη μεθοδολογία: την ανίχνευση ραδιοφωνικών εκπομπών που περιορίζονται σε εξαιρετικά στενό εύρος συχνοτήτων. Οι ερευνητές υποθέτουν ότι ένα τόσο καθαρό και συγκεντρωμένο σήμα δεν μπορεί να παραχθεί από φυσικές διεργασίες του Σύμπαντος, αποτελώντας συνεπώς ισχυρή τεχνοϋπογραφή. Παρόλα αυτά, η απόλυτη ραδιοφωνική σιγή που καταγράφεται μέχρι σήμερα ίσως δεν οφείλεται στην απουσία πομπών, αλλά στον τρόπο με τον οποίο το ίδιο το διαστρικό περιβάλλον αλλοιώνει την εκπομπή.

Μια νέα έρευνα από ερευνητές του Ινστιτούτου SETI, υπό την καθοδήγηση του Dr. Vishal Gajjar, υποδεικνύει ότι τα συμβατικά εργαλεία ανίχνευσης πιθανότατα αγνοούν ενεργά σήματα λόγω φυσικών παρεμβολών.

Τι προκαλεί την αλλοίωση των εξωγήινων ραδιοσημάτων;

Οι διακυμάνσεις πυκνότητας του πλάσματος στους αστρικούς ανέμους και οι στεφανιαίες εκπομπές μάζας (CMEs) παραμορφώνουν τα στενά ραδιοσήματα. Καθώς το σήμα διαπερνά την ταραχώδη ατμόσφαιρα του άστρου, η ενέργειά του διαχέεται σε ευρύτερο φάσμα συχνοτήτων (Exo-IPM Scattering), μειώνοντας δραματικά την κορυφαία του ένταση και καθιστώντας το αόρατο στους παραδοσιακούς ανιχνευτές narrowband.

Τα συστήματα αναζήτησης του SETI είναι ρυθμισμένα να αναζητούν αιχμηρές κορυφές στα ραδιοφωνικά φάσματα. Φανταστείτε τη διαφορά μεταξύ ενός καθαρού τόνου από διαπασών και του ίδιου ήχου που ακούγεται μέσα από έναν ισχυρό ανεμοστρόβιλο. Η ενέργεια παραμένει η ίδια, αλλά η κατανομή της αλλάζει μορφή. Οι αναλύσεις της ερευνητικής ομάδας του Dr. Gajjar αποδεικνύουν ότι ο διαστημικός καιρός, ειδικά γύρω από αστέρες τύπου M (ερυθροί νάνοι) που αποτελούν τα πιο κοινά άστρα του γαλαξία μας, παράγει πυκνά ρεύματα πλάσματος ικανά να διασκορπίσουν οποιοδήποτε σήμα εκπέμπεται από τους πλανήτες του συστήματος.

Κατά συνέπεια, ένα σήμα που ξεκινά ως ξεκάθαρη, υπερ-στενή εκπομπή από έναν εξωπλανήτη, «μουτζουρώνεται» και απλώνεται φασματικά. Αυτή η διασπορά ρίχνει το λόγο σήματος προς θόρυβο (Signal-to-Noise Ratio - SNR) κάτω από τα προκαθορισμένα όρια των αλγορίθμων που χρησιμοποιούν δίκτυα όπως το Allen Telescope Array (ATA). Ουσιαστικά, το λογισμικό φιλτράρει το εξωγήινο σήμα θεωρώντας το τμήμα του φυσικού κοσμικού θορύβου παραβάθρου.

Η ανάγκη αναπροσαρμογής των συστημάτων ανίχνευσης

Η κατανόηση αυτού του φαινομένου απαιτεί την άμεση τροποποίηση των υπολογιστικών μοντέλων ανάλυσης δεδομένων. Μέχρι σήμερα, για να εξοικονομηθεί τεράστια υπολογιστική ισχύς, τα φίλτρα των τηλεσκοπίων απέρριπταν οτιδήποτε δεν έμοιαζε με τέλεια, μονοχρωματική ακτίνα. Η νέα κατεύθυνση επιβάλλει την αναζήτηση ελαφρώς ευρύτερων και πιο αχνών ιχνών στο ραδιοφάσμα.

Αυτό το βήμα σημαίνει πρακτικά ότι τα δεδομένα που έχουν ήδη συγκεντρωθεί από δεκαετίες παρατηρήσεων μπορούν να αναλυθούν ξανά. Η επιστροφή στα αρχεία δεδομένων με τη χρήση νέων, προηγμένων μοντέλων Μηχανικής Μάθησης προσφέρει μια δεύτερη ευκαιρία. Οι ερευνητές πρέπει τώρα να εκπαιδεύσουν τα νευρωνικά τους δίκτυα να αναγνωρίζουν τη χαρακτηριστική καμπύλη της φασματικής διασποράς που αφήνει το πλάσμα ως «δακτυλικό αποτύπωμα» πάνω στο τεχνητό σήμα.

Η διαδικασία δεν είναι απλή. Τα δεδομένα από ραδιοτηλεσκόπια περιέχουν εκ φύσεως τεράστιες ποσότητες «υποκειμενικής ακαταστασίας». Οι χειριστές καλούνται καθημερινά να διαχωρίσουν τον θόρυβο που προέρχεται από παρεμβολές γήινης ραδιοσυχνοτητας (RFI), όπως δίκτυα 5G, ραντάρ αεροδρομίων και δορυφορικούς αστερισμούς χαμηλής τροχιάς (LEO), από το πραγματικό διαστρικό σήμα. Η ανάλυση αυτών των δεδομένων απαιτεί εβδομάδες επεξεργασίας σε υπερυπολογιστές και συνεχείς χειροκίνητες επαληθεύσεις για τον αποκλεισμό ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων.

Ο αντίκτυπος για τα Ελληνικά Ερευνητικά Δίκτυα και το Citizen Science

Στο πλαίσιο της ελληνικής πραγματικότητας, αυτή η αλλαγή παραδείγματος δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες συμμετοχής. Τα τμήματα Φυσικής και Πληροφορικής των ελληνικών Πανεπιστημίων (όπως το ΕΚΠΑ και το ΑΠΘ) αποκτούν πλέον πρόσβαση σε ένα εντελώς νέο πεδίο αλγοριθμικής έρευνας. Καθώς το Ινστιτούτο SETI ενισχύει τις προσπάθειες ανοιχτού κώδικα και διαμοιρασμού δεδομένων (όπως το σύστημα COSMIC), Έλληνες ερευνητές δεδομένων μπορούν να συνεισφέρουν απευθείας στην ανάπτυξη φίλτρων ανίχνευσης διασκορπισμένων σημάτων.

Παράλληλα, τα εγχώρια παρατηρητήρια, όπως το Αστεροσκοπείο του Χελμού όπου φιλοξενείται το τηλεσκόπιο "Αρίσταρχος", αντιμετωπίζουν καθημερινά την πρόκληση της φωτορύπανσης και των ραδιοπαρεμβολών. Η ανάπτυξη νέων πρωτοκόλλων που διαχωρίζουν την επιρροή της γήινης ιονόσφαιρας (ή των δορυφόρων Starlink) από την παραμόρφωση που προκαλεί ένας μακρινός αστρικός άνεμος, απαιτεί τεχνογνωσία που οι τοπικοί ερευνητές ήδη τελειοποιούν. Ακόμη και οι κοινότητες Ερασιτεχνών Αστρονόμων στην Ελλάδα (citizen science), μέσω δικτύων συνδεδεμένων τηλεσκοπίων (όπως το δίκτυο της Unistellar), προσφέρουν ήδη ζωτικής σημασίας επικυρώσεις δεδομένων κατά τη διέλευση εξωπλανητών.

Η κατανόηση της φύσης του Σύμπαντος και της πιθανότητας ύπαρξης άλλων τεχνολογικών πολιτισμών αποδεικνύεται μια άσκηση αντοχής και συνεχούς αμφισβήτησης των ίδιων μας των εργαλείων. Η παραδοχή ότι τα συστήματα μας ήταν, ίσως, υπερβολικά εξειδικευμένα για να δουν τη μεγάλη εικόνα αποτελεί το πρώτο βήμα για τον ουσιαστικό επανασχεδιασμό των μεθόδων αστρονομικής παρατήρησης.

Με τη ματιά του Techgear

Η συγκεκριμένη έρευνα επιβεβαιώνει κάτι που οι μηχανικοί συστημάτων γνωρίζουν καλά: το hardware και το software σχεδιάζονται με βάση τις υποθέσεις της εκάστοτε δεκαετίας. Η επικέντρωση στα narrowband σήματα είχε νόημα όταν η υπολογιστική ισχύς ήταν περιορισμένη και έπρεπε να τεθούν αυστηρά φίλτρα απόρριψης θορύβου. Το γεγονός ότι πλέον στρεφόμαστε σε δυναμική επεξεργασία ευρύτερου φάσματος μέσω Μηχανικής Μάθησης δεν αποτελεί απλώς μια νίκη της αστρονομίας, αλλά και μια ξεκάθαρη απόδειξη του πώς οι τεχνολογικές υποδομές cloud και AI επαναπροσδιορίζουν τα όρια της επιστημονικής παρατήρησης. Η πρόκληση τώρα μεταφέρεται από τη συλλογή των δεδομένων, στην έξυπνη, αυτοματοποιημένη επεξεργασία αυτών των τεράστιων όγκων πληροφορίας.