Gmail: Διαθέσιμη η end-to-end κρυπτογράφηση σε Android και iOS

Σύνοψη

Η Google επεκτείνει την υποστήριξη της Client-Side Κρυπτογράφησης (CSE) στην εφαρμογή του Gmail για λειτουργικά συστήματα Android και iOS.

Η λειτουργία απευθύνεται αποκλειστικά σε εταιρικούς πελάτες του Google Workspace (Enterprise Plus, Education Plus, Education Standard).

Η κρυπτογράφηση πραγματοποιείται τοπικά στη συσκευή, αποτρέποντας την πρόσβαση στους servers της Google στο περιεχόμενο και τα συνημμένα των email.

Η διαχείριση των κλειδιών αποκρυπτογράφησης ελέγχεται πλήρως από τους διαχειριστές IT των εταιρειών, προσφέροντας απόλυτη συμμόρφωση με αυστηρά ρυθμιστικά πλαίσια όπως το GDPR.

Απαιτείται χειροκίνητη ενεργοποίηση από τους διαχειριστές μέσω του Google Admin Console και συνεργασία με συμβατό πάροχο διαχείρισης κλειδιών (IdP/KACLS).

Η Google προχώρησε στην επίσημη ενσωμάτωση της λειτουργίας Client-Side Encryption (CSE) στις εφαρμογές του Gmail για κινητές συσκευές Android και iOS. Η συγκεκριμένη τεχνολογία, η οποία ήταν ήδη διαθέσιμη στην web έκδοση της πλατφόρμας, επιτρέπει πλέον στους χρήστες εταιρικών λογαριασμών να αποστέλλουν και να λαμβάνουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με πραγματική End-to-End κρυπτογράφηση απευθείας από τα smartphones ή τα tablets τους.

Η μεταφορά της τεχνολογίας στο mobile οικοσύστημα ολοκληρώνει τον κύκλο προστασίας των δεδομένων για επαγγελματίες που εργάζονται εν κινήσει, απομακρύνοντας τον κίνδυνο υποκλοπής ευαίσθητων εταιρικών πληροφοριών από τα δίκτυα επικοινωνίας ή ακόμα και από την ίδια την πάροχο των υπηρεσιών cloud.

Η Client-Side Κρυπτογράφηση (CSE) στη mobile έκδοση του Gmail είναι ένα πρωτόκολλο ασφαλείας για συσκευές Android και iOS που κρυπτογραφεί το σώμα του email και τα συνημμένα αρχεία τοπικά, πριν αυτά αποσταλούν στους servers της Google. Απευθύνεται σε χρήστες του Google Workspace και διασφαλίζει ότι τα κλειδιά αποκρυπτογράφησης παραμένουν στον αποκλειστικό έλεγχο της εκάστοτε εταιρείας, καθιστώντας τα δεδομένα μη αναγνώσιμα από την Google ή τρίτους.

Η τυπική αρχιτεκτονική του Gmail προσφέρει ισχυρή κρυπτογράφηση, ωστόσο βασίζεται στο μοντέλο όπου η Google κατέχει τα κλειδιά. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο TLS (Transport Layer Security) για την προστασία των δεδομένων κατά τη μεταφορά (in transit) και το πρότυπο AES-256 για την κρυπτογράφηση των δεδομένων στους εξυπηρετητές (at rest). Παρά την υψηλή ασφάλεια, η Google διατηρεί τη δυνατότητα αποκρυπτογράφησης για την παροχή λειτουργιών όπως η έξυπνη αναζήτηση, ο έλεγχος spam και το αυτόματο φιλτράρισμα.

Με την εφαρμογή του Client-Side Encryption στις mobile συσκευές, η πρακτική αλλάζει ριζικά. Η κρυπτογράφηση εκτελείται στον επεξεργαστή του smartphone (Android ή iPhone) πριν το πακέτο δεδομένων αναχωρήσει για τους servers του Google Workspace. Το API διαχείρισης κλειδιών της εταιρείας αναλαμβάνει τη δημιουργία του κρυπτογραφικού ζεύγους. Συνεπώς, όταν το μήνυμα φτάσει στο data center της Google, είναι ένα μη αναγνώσιμο σύνολο δεδομένων. Ο παραλήπτης πρέπει να διαθέτει το αντίστοιχο πιστοποιητικό και την έγκριση του Identity Provider (IdP) για να ανοίξει το email μέσω της δικής του mobile εφαρμογής.

Η ενεργοποίηση του CSE στο περιβάλλον χρήσης (UI) του Gmail έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την απλότητα, παρά το περίπλοκο τεχνικό υπόβαθρο. Κατά τη δημιουργία ενός νέου μηνύματος (Compose) στο smartphone, ο χρήστης παρατηρεί ένα νέο εικονίδιο κλειδαριάς δίπλα στο πεδίο του παραλήπτη.

Πατώντας την κλειδαριά, η διεπαφή αλλάζει χρώμα, υποδεικνύοντας ότι το μήνυμα έχει τεθεί σε λειτουργία "Πρόσθετης Ασφάλειας". Η διαδικασία επισύναψης αρχείων παραμένει η ίδια, αλλά η εφαρμογή φροντίζει για την κρυπτογράφησή τους πριν την αποστολή. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η αναζήτηση εντός των κρυπτογραφημένων email μέσω της μπάρας αναζήτησης του mobile app παρουσιάζει περιορισμούς, καθώς οι servers της Google δεν μπορούν να διαβάσουν το περιεχόμενο για να επιστρέψουν άμεσα αποτελέσματα.

Η λειτουργία δεν απευθύνεται στους απλούς χρήστες δωρεάν λογαριασμών Gmail (π.χ. @gmail.com). Διατίθεται αποκλειστικά στα προγράμματα Google Workspace Enterprise Plus, Education Plus και Education Standard.

Για την ενεργοποίηση, οι διαχειριστές IT (Google Workspace Admins) πρέπει να μεταβούν στο Admin Console και να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:

Σύνδεση με έναν εξωτερικό πάροχο κλειδιών (Key Access Control List Service). Διαμόρφωση του Identity Provider (IdP) για την ταυτοποίηση των χρηστών. Ενεργοποίηση της ρύθμισης "Client-side encryption" για τα επιθυμητά Organizational Units (OUs).

Η εφαρμογή του Client-Side Encryption στα smartphones φέρει συγκεκριμένες τεχνικές δεσμεύσεις. Τα κρυπτογραφημένα μηνύματα μπορούν να αναγνωστούν μόνο μέσω της επίσημης εφαρμογής του Gmail (σε Android και iOS) ή μέσω συμβατών email clients που υποστηρίζουν την αποκρυπτογράφηση S/MIME εφόσον διαθέτουν τα κατάλληλα πιστοποιητικά. Επίσης, λειτουργίες όπως η μετάφραση εντός του Gmail, το Smart Compose και οι αυτοματοποιημένες προτάσεις απαντήσεων απενεργοποιούνται αυτομάτως για τα συγκεκριμένα μηνύματα, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη της Google δεν έχει δεδομένα για να επεξεργαστεί.

Με τη ματιά του Techgear

Η άφιξη της Client-Side Κρυπτογράφησης στις mobile εφαρμογές του Gmail αποτελεί μια απαραίτητη εξέλιξη της αρχιτεκτονικής ασφαλείας, η οποία κλείνει ένα σημαντικό κενό προστασίας. Ενώ οι χρήστες desktops είχαν αυτή τη δυνατότητα, η πλειοψηφία των στελεχών σήμερα ελέγχει τα email της εν κινήσει, γεγονός που καθιστούσε τη mobile εφαρμογή τον «αδύναμο κρίκο» στη διαχείριση απολύτως εμπιστευτικών εγγράφων. Κατά τη δική μας οπτική, η υλοποίηση της Google εστιάζει στην ισορροπία μεταξύ υψηλής ασφάλειας (δεν κρατάει τα κλειδιά) και εξοικείωσης του χρήστη (ένα απλό πάτημα στο εικονίδιο της κλειδαριάς). Για τους Έλληνες IT administrators, αυτό σημαίνει λιγότερος χρόνος εκπαίδευσης του προσωπικού, αλλά ταυτόχρονα απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό στην υποδομή των Key Management Servers για την αποφυγή απώλειας δεδομένων, καθώς εάν χαθούν τα κλειδιά, η Google αδυνατεί τεχνικά να ανακτήσει τα email. Είναι ένα εργαλείο αυστηρά για εταιρικά περιβάλλοντα που αντιμετωπίζουν την κυβερνοασφάλεια μεθοδικά.