Ένα νέο trailer για το Godzilla x Kong: The New Empire βγήκε στη δημοσιότητα και μας δείχνει επικές εικόνες, καθώς τα πρωταγωνιστικά τέρατα αναγκάζονται να συνεργαστούν ενάντια σε μια νέα τρομακτική απειλή.



Η ταινία είναι το πέμπτο μέρος του MonsterVerse και επανασυνδέει τα ομώνυμα πλάσματα μετά το Godzilla vs. Kong. Στο trailer ο Godzilla και ο Kong πρέπει να παραμερίσουν τις διαφορές τους για να συνεργαστούν ενάντια σε έναν τρομακτικό κακό που μοιάζει με ουρακοτάγκο και ονομάζεται Skar King. Η δράση φαίνεται να είναι τεράστιας κλίμακας και ο Kong έχει ακόμη και ένα φανταχτερό νέο γάντι που τον βοηθά να διαπεράσει ένα κτίριο. Φαίνεται ότι ο Godzilla και ο Kong είναι και η μόνη ελπίδα της Ανθρωπότητας.



"Ο Skar King αντιπροσωπεύει σχεδόν μια αναβαθμισμένη εκδοχή των χειρότερων πλευρών της ανθρωπότητας, όπως ο Kong αντιπροσωπεύει μερικά από τα καλύτερα μέρη της ανθρωπότητας", δήλωσε ο σκηνοθέτης Adam Wingard. "Θα έλεγα ότι ο Skar King είναι η μεγαλύτερη απειλή που έχουμε δει σε αυτές τις ταινίες. Θα χρειαστεί πραγματικά μια ολόκληρη ομάδα μαζί για να τον καταστρέψουμε, γιατί είναι πολύ μεγάλος για έναν μόνο τιτάνα!"



Στο Godzilla x Kong: The New Empire πρωταγωνιστούν οι Dan Stevens, Rebecca Hall και Brian Tyree Henry. Βγαίνει στους κινηματογράφους στις 29 Μαρτίου 2024.