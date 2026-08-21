Golden Axe: Επίσημο trailer για την τηλεοπτική μεταφορά του θρυλικού game της SEGA!

Σύνοψη

Η τηλεοπτική μεταφορά του θρυλικού game της Sega, Golden Axe, θα κάνει επίσημη πρεμιέρα στις 16 Σεπτεμβρίου 2026 μέσα από την πλατφόρμα του Paramount+.

Το πρώτο επίσημο trailer αποκαλύπτει μια αιματηρή αλλά έντονα κωμική προσέγγιση στο μεσαιωνικό σύμπαν, βασισμένη στην αισθητική του αγαπημένου βιντεοπαιχνιδιού.

Στη σειρά, η οποία αποτελείται από 10 αυτόνομα επεισόδια, επιστρέφουν οι γνώριμοι ήρωες Ax Battler, Tyris Flare και Gilius Thunderhead, οι οποίοι καλούνται να σώσουν τον κόσμο από τον διαχρονικό τους εχθρό.

Το πλούσιο φωνητικό cast περιλαμβάνει τους Liam McIntyre, Matthew Rhys και Danny Pudi, ενώ την παραγωγή υπογράφουν οι δημιουργοί των Star Trek: Lower Decks και American Dad.

Η μεταφορά των video games στον κινηματογράφο και την τηλεόραση συνεχίζει να αποτελεί μια από τις πιο επικερδείς και συχνές πρακτικές των μεγάλων στούντιο παραγωγής, με τη Sega να ανασύρει από το παρελθόν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα franchise της.

Το θρυλικό beat 'em up που ξεκίνησε την πορεία του στα arcades το 1989 και ταυτίστηκε απόλυτα με την επιτυχία του Sega Genesis, το Golden Axe, ετοιμάζεται να κάνει το ντεμπούτο του ως animated σειρά, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο τους αγαπημένους ήρωες μιας ολόκληρης γενιάς παικτών. Σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα, η σειρά θα ενταχθεί αποκλειστικά στον κατάλογο του Paramount+, προσφέροντας δέκα αυτόνομα επεισόδια γεμάτα δράση, φαντασία και γενναιόδωρες δόσεις βίας που παραπέμπουν ευθέως στον κλασικό κώδικα του παιχνιδιού.

Το Golden Axe δεν ήταν ποτέ γνωστό για το εξαιρετικά πολύπλοκο σεναριακό του υπόβαθρο, καθώς ο πρωταρχικός του στόχος ήταν να παρέχει γρήγορη και διασκεδαστική δράση στους παίκτες. Η αρχική προσέγγιση ακολουθούσε τη γνωστή συνταγή του μέσου, όπου τρεις πανίσχυροι πολεμιστές ξεκινούν μια αιματηρή εκστρατεία για να εκδικηθούν τον αδίστακτο γίγαντα Death Adder, ο οποίος έχει σκορπίσει τον όλεθρο στον φανταστικό κόσμο της Yuria. Η μεταφορά αυτού του βασικού κορμού σε μια ολοκληρωμένη τηλεοπτική αφήγηση αποτέλεσε το μεγαλύτερο στοίχημα για τους δημιουργούς της σειράς, οι οποίοι κλήθηκαν να εμπλουτίσουν τους χαρακτήρες με προσωπικότητα, διάλογο και εσωτερικές συγκρούσεις, διατηρώντας παράλληλα ανέπαφο τον πυρήνα της μεσαιωνικής φαντασίας.

Ο βετεράνος ηθοποιός Liam McIntyre, ευρέως γνωστός από τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στη σειρά Spartacus, δανείζει τη φωνή του στον επιβλητικό Ax Battler, μεταφέροντας το απαραίτητο βάρος που απαιτεί ένας ρόλος παραδοσιακού βάρβαρου πολεμιστή. Δίπλα του, η Lisa Gilory αναλαμβάνει την ερμηνεία της Tyris Flare, της γενναίας αμαζόνας που συνδυάζει την πολεμική ικανότητα με τη χρήση ισχυρής μαγείας, ενώ ο βραβευμένος Matthew Rhys ζωντανεύει τον Gilius Thunderhead, τον πεισματάρη νάνο που μάχεται με το χαρακτηριστικό του τεράστιο τσεκούρι.

Το βασικό καστ πλαισιώνεται από εξαιρετικά ενδιαφέρουσες νέες προσθήκες, οι οποίες έχουν σκοπό να προσφέρουν την απαραίτητη κωμική ανακούφιση και να λειτουργήσουν ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στους σκληροτράχηλους πρωταγωνιστές. Ξεχωρίζει η συμμετοχή του Danny Pudi, ο οποίος ενσαρκώνει τον Hampton Squib, έναν παντελώς άπειρο και ανεκπαίδευτο τυχοδιώκτη του οποίου οι φιλοδοξίες να γίνει ήρωας ξεπερνούν κατά πολύ τις πραγματικές του ικανότητες. Επιπλέον, ο σεναριογράφος του Saturday Night Live, Carl Tart, προσφέρει τις φωνητικές του ικανότητες στον Chronos "Evil" Lait, έναν ανθρωπόμορφο πάνθηρα που προσθέτει μια επιπλέον δόση σουρεαλισμού στο σύμπαν της σειράς.

Η ανάθεση της παραγωγής σε δημιουργούς με δοκιμασμένη πορεία στον χώρο του κωμικού animation αποτελεί ίσως την πιο σαφή ένδειξη για το ύφος που θα ακολουθήσει το νέο Golden Axe. Ο Mike McMahan, ο οποίος έχει αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές για τη δουλειά του στο Star Trek: Lower Decks, συνυπογράφει τη δημιουργία της σειράς μαζί με τον Joe Chandler, γνωστό από τη μακροχρόνια θητεία του στο American Dad.

Η anime τηλεοπτική σειρά Golden Axe κάνει επίσημη πρεμιέρα στο Paramount+ στις 16 Σεπτεμβρίου 2026 και λογικά θα το δούμε στην Ελλάδα μέσα από την COSMOTE TV.