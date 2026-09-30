Γονιδιακή μελέτη αποκαλύπτει πώς η πανώλη επέζησε για 4 αιώνες

Σύνοψη

Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Tartu ανέπτυξαν μια νέα μεθοδολογία συνδυασμού ραδιοχρονολόγησης και φυλογενετικής ανάλυσης για τη χαρτογράφηση της πανώλης.

Η μελέτη βασίστηκε στην ανακατασκευή 26 γονιδιωμάτων του βακτηρίου Yersinia pestis από αρχαιολογικά ευρήματα της περιόδου μεταξύ του 14ου και 18ου αιώνα.

Τα αποτελέσματα ανατρέπουν τη θεωρία της απλής τοπικής επιβίωσης της νόσου, αποδεικνύοντας τις πολλαπλές εισαγωγές της σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης.

Γύρω στο 1450–1500 παρατηρήθηκε μια τεράστια διαφοροποίηση των στελεχών σε τρεις κύριους κλάδους, η οποία πιθανότατα συνδέεται με κλιματικές αλλαγές όπως η Μεγάλη Ξηρασία της Αναγέννησης.

Η Ιστορία συνήθως καταγράφει τη Μαύρη Πανώλη ως ένα μοναδικό και απόλυτα καταστροφικό γεγονός που σάρωσε τη Γηραιά Ήπειρο μεταξύ των ετών 1347 και 1353, εξαλείφοντας τεράστιο μέρος του ανθρώπινου πληθυσμού. Παρόλα αυτά, η νόσος δεν εξαφανίστηκε μετά από αυτό το πρώτο σαρωτικό κύμα, αλλά συνέχισε να επιστρέφει μέσα από επαναλαμβανόμενες εξάρσεις για περισσότερους από τέσσερις αιώνες, αναδιαμορφώνοντας ριζικά τις κοινωνίες και τις οικονομίες της Ευρώπης.

Μια εκτενής έρευνα από το Πανεπιστήμιο Tartu στην Εσθονία ρίχνει φως σε αυτή τη μακρά και πολύπλοκη ιστορική διαδρομή, αναλύοντας το DNA του βακτηρίου της πανώλης, το οποίο διατηρήθηκε άθικτο μέσα σε αρχαιολογικά ανθρώπινα λείψανα.

Οι επιστήμονες κατάφεραν να ανακατασκευάσουν 26 γονιδιώματα του βακτηρίου Yersinia pestis, δηλαδή του υπεύθυνου μικροοργανισμού για την ασθένεια, αντλώντας πολύτιμο γενετικό υλικό από 11 διαφορετικούς αρχαιολογικούς χώρους που εντοπίζονται στην Εσθονία, τη Ρωσία, την Αγγλία, την Ολλανδία και την Ελβετία. Τα εν λόγω δείγματα καλύπτουν ένα ευρύ χρονικό φάσμα από τον δέκατο τέταρτο έως τον δέκατο όγδοο αιώνα, περιλαμβάνοντας πρακτικά το μεγαλύτερο μέρος της επονομαζόμενης Δεύτερης Πανδημίας Πανώλης, ενώ τα ευρήματα αποκαλύπτουν την πορεία της νόσου με πρωτοφανή ανάλυση. Αντί να παραμένει ενδημική σε μια μοναδική τοποθεσία μετά το πέρας της Μαύρης Πανώλης, η ασθένεια εμφανιζόταν επανειλημμένα σε διαφορετικά σημεία της Ευρώπης δημιουργώντας πολλαπλές νέες δεξαμενές μετάδοσης και επιβίωσης.

Ένα από τα πλέον εντυπωσιακά συμπεράσματα αφορά τις ξεκάθαρες ενδείξεις για μια τεράστια επέκταση των γενετικών γραμμών της πανώλης περίπου μεταξύ των ετών 1450 και 1500, όταν το βακτήριο άρχισε να διαφοροποιείται σε τρεις μεγάλους κλάδους που ενδεχομένως εγκαθίδρυσαν νέες εστίες σε πληθυσμούς άγριων τρωκτικών. Οι ερευνητές υποθέτουν έντονα ότι οι κλιματολογικές συνθήκες έπαιξαν καθοριστικό ρόλο σε αυτή την εξέλιξη, προκρίνοντας τη Μεγάλη Ξηρασία της Αναγέννησης ως έναν από τους βασικούς παράγοντες που ευνόησαν τη διασπορά, καθώς τα σύγχρονα μοντέλα επιδημιολογίας επιβεβαιώνουν ότι το κλίμα επηρεάζει άμεσα τις εξάρσεις μεταξύ των άγριων ζώων που λειτουργούν ως φυσικές δεξαμενές του παθογόνου.

Όπως εξήγησε η επικεφαλής συγγραφέας Καθηγήτρια Kristiina Tambets, η επιστημονική ομάδα εντόπισε αρκετές άγνωστες μέχρι πρότινος γενετικές γραμμές σε αστικά αλλά και αγροτικά περιβάλλοντα της Εσθονίας, αναδεικνύοντας τις στενές διασυνδέσεις με άλλες ευρωπαϊκές περιοχές που διευκόλυναν τη συνεχή εισαγωγή και εξάπλωση του μικροβίου.

Το πιο καινοτόμο ίσως στοιχείο της όλης επιστημονικής προσπάθειας έγκειται στην ανάπτυξη μιας νέας και εξαιρετικά προηγμένης μεθόδου για την αντιστοίχιση των ιστορικά καταγεγραμμένων επιδημιών με τα γονιδιώματα που ανακτήθηκαν από τους ανθρώπινους σκελετούς. Για να γίνει απολύτως κατανοητή η τεράστια σημασία αυτού του επιτεύγματος, αρκεί να αναλογιστούμε τον τρόπο με τον οποίο οι επιστήμονες παρακολούθησαν την πρόσφατη παγκόσμια κρίση του κορωνοϊού, όπου η ιχνηλάτηση των διαφόρων παραλλαγών ήταν εφικτή ακριβώς επειδή οι γενετικές αλληλουχίες συνοδεύονταν από απολύτως ακριβείς ημερομηνίες συλλογής. Ο κύριος συγγραφέας της έρευνας, Δρ. Marcel Keller, τόνισε χαρακτηριστικά ότι στην περίπτωση των ιστορικών πανδημιών αυτές οι χρονικές σημάνσεις συνήθως απουσιάζουν πλήρως ή μπορεί να καλύπτουν χαοτικά διαστήματα άνω των εκατό ετών λόγω των εγγενών περιορισμών της ραδιοχρονολόγησης, γεγονός που δυσχεραίνει αφάνταστα τη σωστή και αντικειμενική ερμηνεία των βιολογικών δεδομένων.

Προκειμένου να υπερπηδήσουν αυτό το τεράστιο εμπόδιο, τα μέλη της ερευνητικής ομάδας δημιούργησαν ένα νέο μεθοδολογικό πλαίσιο που βελτιώνει αισθητά την ακρίβεια των χρονολογικών διαστημάτων, αναλύοντας διεξοδικά τη θέση του κάθε γονιδιώματος πάνω στο εξελικτικό δέντρο του βακτηρίου και χρησιμοποιώντας παράλληλα μοντέλα Μπεϋζιανής στατιστικής (Bayesian modeling) για να συνδυάσουν τα φυλογενετικά ευρήματα με τις παραδοσιακές χρονολογήσεις άνθρακα. Αξιοποιώντας αυτή την πρωτοποριακή συνδυαστική προσέγγιση, οι επιστήμονες κατάφεραν να περιορίσουν δραστικά τις πιθανές ημερομηνίες για πάρα πολλά δείγματα και να τα τοποθετήσουν μέσα σε ένα πολύ πιο ξεκάθαρο ιστορικό πλαίσιο που επιτρέπει την απευθείας σύγκριση με τις γραπτές πηγές και τα αρχεία.

Έχοντας πλέον στα χέρια τους αυτές τις εξαιρετικά βελτιωμένες χρονολογίες, οι ιστορικοί και οι γενετιστές προχώρησαν στην επαναξιολόγηση 64 γονιδιωμάτων της πανώλης που είχαν δημοσιευθεί στο παρελθόν μαζί με τα 11 νεοανακαλυφθέντα, καταλήγοντας στην πρώτη απολύτως συστηματική προσπάθεια σύνδεσης σχεδόν όλων των διαθέσιμων γενετικών αλληλουχιών από τον δέκατο τέταρτο έως τον δέκατο όγδοο αιώνα με τις επιδημίες που έχουν τεκμηριωθεί από τους χρονικογράφους εκείνων των αιώνων. Σύμφωνα με τον Καθηγητή Philip Slavin, η ικανότητα βελτίωσης των χρονολογικών διαστημάτων επέτρεψε την απευθείας συσχέτιση των δειγμάτων με τα κύματα πανώλης που έπληξαν τις αντίστοιχες πόλεις, αποδεικνύοντας περίτρανα την αδιαμφισβήτητη αξία της διεπιστημονικής συνεργασίας μεταξύ των θετικών και των ανθρωπιστικών επιστημών.

Αν και το βακτήριο Yersinia pestis εξακολουθεί να επιβιώνει μέχρι και τις μέρες μας, τα ανθρώπινα κρούσματα είναι πλέον εξαιρετικά σπάνια και αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά με τη χορήγηση σύγχρονων αντιβιοτικών σχημάτων, ωστόσο, τα συμπεράσματα τέτοιου είδους ερευνών παραμένουν ανεκτίμητα για τη βαθύτερη κατανόηση της δυναμικής των ζωονόσων. Η μελέτη της πορείας ενός παθογόνου μικροοργανισμού μέσα από το πέρασμα αρκετών αιώνων προσφέρει στους σύγχρονους ερευνητές τα απαραίτητα εργαλεία για να αντιληφθούν πώς ακριβώς μεταλλάσσονται και πώς προσαρμόζονται οι ασθένειες που μεταπηδούν από τα ζώα στους ανθρώπους όταν αντιμετωπίζουν ραγδαίες περιβαλλοντικές προκλήσεις. Η συνεχής καταγραφή των αλλαγών που υφίστανται οι γενετικές γραμμές των ιών και των βακτηρίων σε βάθος χρόνου ενισχύει άμεσα την ετοιμότητα των συστημάτων δημόσιας υγείας παγκοσμίως, αφού σε περίπτωση εμφάνισης μιας νέας παγκόσμιας υγειονομικής απειλής η ιατρική κοινότητα θα είναι σε θέση να αξιολογήσει και να μοντελοποιήσει την εξάπλωσή της με ασύγκριτα μεγαλύτερη ακρίβεια σε σχέση με το παρελθόν.