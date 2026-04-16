Good Omens: Το 90λεπτο φινάλε της σειράς έρχεται στο Amazon Prime Video

Το Amazon Prime Video έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο επίσημο trailer για την ολοκλήρωση της δημοφιλούς σειράς Good Omens. Μετά από σχεδόν τρία χρόνια αναμονής από το κλείσιμο του δεύτερου κύκλου, το τηλεοπτικό κοινό προετοιμάζεται για τον επίλογο της ιστορίας του αγγέλου Aziraphale και του δαίμονα Crowley. Η παραγωγή, ωστόσο, έχει υποστεί σημαντικές δομικές αλλαγές, μεταβαίνοντας από το παραδοσιακό μοντέλο των πολλαπλών επεισοδίων σε ένα τηλεοπτικό γεγονός διάρκειας μιάμισης ώρας.

Η 3η σεζόν του Good Omens δεν αποτελείται από τον συνήθη κύκλο των έξι επεισοδίων, αλλά έχει συμπυκνωθεί σε ένα αυτόνομο, ειδικό επεισόδιο διάρκειας 90 λεπτών. Η παγκόσμια πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για τις 13 Μαΐου 2026, αποκλειστικά μέσα από την πλατφόρμα streaming του Amazon Prime Video. Πρωταγωνιστούν οι Michael Sheen και David Tennant, με κεντρικό άξονα της πλοκής την αποτροπή της Δευτέρας Παρουσίας στη Γη.

Το trailer που αναρτήθηκε στα επίσημα κανάλια της Amazon παρουσιάζει τη Γη να βρίσκεται αντιμέτωπη με το οριστικό τέλος. Ο Aziraphale (Michael Sheen) έχει πλέον αναλάβει τον ρόλο του Ανώτατου Αρχάγγελου (Supreme Archangel) και επωμίζεται το βάρος της εποπτείας της Δευτέρας Παρουσίας. Οι γραφειοκρατικές αποφάσεις του προκαλούν εμφανείς τριγμούς στην ιεραρχία του Παραδείσου.

Αντίστοιχα, ο Crowley (David Tennant) αποτυπώνεται πλήρως απομονωμένος στους δρόμους του Soho στο Λονδίνο. Η αποχώρηση του Aziraphale στο τέλος του δεύτερου κύκλου άφησε τη δυναμική της σχέσης τους σε απόλυτο τέλμα. Το επικείμενο φινάλε αναγκάζει τους δύο κεντρικούς χαρακτήρες να παραμερίσουν τις προσωπικές τους διαφορές και να συνεργαστούν για μία τελευταία φορά προκειμένου να αποτρέψουν την Αποκάλυψη. Παράλληλα, καλούνται να εντοπίσουν τον Ιησού, τον οποίο υποδύεται ο ηθοποιός Bilal Hasna, εισάγοντας έναν νέο καταλύτη στην αφήγηση που ανατρέπει τα δεδομένα τόσο του Παραδείσου όσο και της Κόλασης.

Πέραν των Sheen και Tennant, τα πλάνα του trailer επιβεβαιώνουν την επιστροφή βασικών συντελεστών των προηγούμενων ετών. Η Doon Mackichan επιστρέφει ως Αρχάγγελος Μιχαήλ, πλαισιωμένη από την Gloria Obianyo (Uriel), τη Liz Carr (Saraqael) και τον Paul Chahidi (Sandalphon). O Derek Jacobi επανεμφανίζεται στον ρόλο του Metatron, αποτελώντας τον βασικό αρχιτέκτονα των πιέσεων που δέχεται ο Aziraphale στην ηγεσία του Παραδείσου.

Ο αρχικός προγραμματισμός του Amazon MGM Studios προέβλεπε την παραγωγή έξι πλήρων επεισοδίων για την 3η σεζόν, διατηρώντας ακριβώς το μοτίβο των κύκλων του 2019 και του 2023. Η δραστική αλλαγή πλάνου οριστικοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2024.

Οι σοβαρές καταγγελίες εις βάρος του συνδημιουργού της σειράς (και συγγραφέα του ομώνυμου βιβλίου μαζί με τον Terry Pratchett), Neil Gaiman, οδήγησαν στην άμεση αναστολή της προ-παραγωγής. Μετά από μήνες αβεβαιότητας και νομικών αξιολογήσεων, η πλατφόρμα αποφάσισε την πλήρη αποχώρηση του Gaiman από την τηλεοπτική παραγωγή. Η λύση που προκρίθηκε από τα στελέχη της Amazon, ώστε να ολοκληρωθεί το τηλεοπτικό αφήγημα και να τιμηθούν τα συμβόλαια των ηθοποιών, ήταν η δραστική συμπύκνωση του διαθέσιμου σεναρίου σε ένα ενιαίο φινάλε 90 λεπτών.

Αυτή η μετάβαση εγείρει προφανή ερωτήματα για τον ρυθμό της αφήγησης (pacing). Η συμπύκνωση υλικού διάρκειας περίπου έξι ωρών σε μιάμιση ώρα απαιτεί βαθιές περικοπές σε δευτερεύουσες πλοκές, εστιάζοντας αποκλειστικά στον πυρήνα του προβλήματος: τη δυναμική των δύο πρωταγωνιστών και την επίλυση του κεντρικού σεναριακού τόξου.