Google Chrome: Νέα ειδοποίηση για μεγαλύτερη προστασία των χρηστών

Η Google αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο προειδοποιεί τους χρήστες της για ύποπτα αρχεία στον Chrome browser, προσθέτοντας νέες προειδοποιήσεις σε πλήρη σελίδα και σάρωση στο cloud σχετικά με ύποπτες λήψεις. Πρόκειται για μια προσπάθεια να εξηγήσει με μεγαλύτερη ακρίβεια τους λόγους για τους οποίους μπλοκάρει συγκεκριμένα downloads. Η Google αναφέρει ότι τα μοντέλα AI θα χωρίζουν την προειδοποίηση σε δύο κατηγορίες: «ύποπτη» ή “επικίνδυνη”.



Το νέο σύστημα προειδοποίησης ωφελεί κυρίως όσους χρησιμοποιούν τη λειτουργία ενισχυμένης προστασίας κατά του phishing. Τα αρχεία που οι χρήστες ανεβάζουν στο cloud για αυτόματη σάρωση και εκείνα που υποβάλλονται σε βαθιά σάρωση είναι 50 φορές πιο πιθανό να τα χαρακτηρίσει η AI ως κακόβουλο λογισμικό.

Ο Chrome προτρέπει τους χρήστες να σαρώσουν κρυπτογραφημένα αρχεία .zip με κωδικούς πρόσβασης. Ωστόσο, οι χρήστες πρέπει να εισάγουν τον κωδικό πρόσβασής τους για να τον σαρώσει το σύστημα AI στο cloud. Επιπλέον, ο Chrome θα σαρώσει τα αρχεία τοπικά για τους χρήστες με την προεπιλεγμένη ρύθμιση.



Ως αποτέλεσμα της αλλαγής, οι χρήστες είναι λιγότερο πιθανό να αγνοήσουν τις προειδοποιήσεις και να αναλάβουν άμεση δράση όταν έχουν να κάνουν με ύποπτα αρχεία. Η ολοσέλιδη προειδοποίηση έχει επιλογές για επιστροφή στην ασφάλεια ή συνέχιση παρά την προειδοποίηση. Η Google παίρνει μάλιστα το θάρρος να σας ρωτήσει γιατί θέλετε να συνεχίσετε τη λήψη. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε επιλογές όπως I created this file, I trust the site ή I'm willing to accept the risk.



Με την πάροδο του χρόνου, η Google έχει προσθέσει μια σειρά από διαφορετικά χαρακτηριστικά ασφαλείας στο πρόγραμμα περιήγησής της, όπως το Enhanced Safe Browsing, την προστασία από το phishing σε πραγματικό χρόνο, αυστηρότερες προειδοποιήσεις λήψης, ελέγχους για επιχειρήσεις και καλύτερο sandboxing.

