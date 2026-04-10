Google Gemini: Εισάγει διαδραστικά 3D μοντέλα και προσομοιώσεις - Πώς λειτουργεί η νέα αναβάθμιση

Σύνοψη

Το Gemini πλέον παράγει 3D μοντέλα και λειτουργικές προσομοιώσεις (π.χ. πλανητικά συστήματα, μοριακές δομές) απευθείας στο περιβάλλον διεπαφής του χρήστη.

Ενσωμάτωση δυναμικών, πλήρως παραμετροποιήσιμων γραφημάτων που αντιδρούν σε πραγματικό χρόνο στις εντολές και τα δεδομένα.

Δυνατότητα περιστροφής, μεγέθυνσης και μελέτης πολύπλοκων φυσικών ή μηχανικών συστημάτων με ένα μόνο prompt.

Η λειτουργία απαιτεί υπολογιστικούς πόρους από τη συσκευή για το rendering. Στην Ελλάδα, η πλήρης εμπειρία προσφέρεται βέλτιστα μέσω του πακέτου Google One AI Premium.

Το Google Gemini πλέον υποστηρίζει την παραγωγή διαδραστικών 3D μοντέλων, δυναμικών γραφημάτων και λειτουργικών προσομοιώσεων απευθείας στο περιβάλλον χρήσης του. Η αναβάθμιση επιτρέπει την οπτικοποίηση πολύπλοκων επιστημονικών εννοιών, όπως η περιστροφή μορίων ή η μελέτη φυσικών συστημάτων, μετατρέποντας την πλατφόρμα σε ένα πανίσχυρο εργαλείο ανάλυσης.

Η εξέλιξη της παραγωγικής AI απαιτεί πλέον την απομάκρυνση από την αμιγώς κειμενική ή στατική οπτική μορφή. Η Google, μέσω του Gemini, κάνει τη μετάβαση στα Generative UIs, δηλαδή σε διεπαφές που δημιουργούνται και προσαρμόζονται δυναμικά. Όταν ο χρήστης ζητά την απεικόνιση ενός πολύπλοκου μηχανισμού –για παράδειγμα, τον τρόπο λειτουργίας ενός κινητήρα εσωτερικής καύσης– ο πυρήνας του μεγάλου γλωσσικού μοντέλου (LLM) δεν επιστρέφει απλώς ένα κείμενο περιγραφής ή μια στατική εικόνα.

Αντιθέτως, επιστρέφει δομημένα δεδομένα (πιθανότατα μέσω WebGL ή παρόμοιων πρωτοκόλλων απόδοσης γραφικών), τα οποία ο client (ο browser ή η εφαρμογή του κινητού) μετατρέπει άμεσα σε ένα 3D αντικείμενο. Αυτή η διαδικασία μειώνει τον φόρτο στους servers, καθώς το rendering του τελικού 3D μοντέλου πραγματοποιείται τοπικά στη συσκευή του χρήστη, αξιοποιώντας την GPU του υπολογιστή ή του smartphone.

Η σημαντικότερη διαφοροποίηση της νέας έκδοσης εντοπίζεται στον όρο "λειτουργική προσομοίωση". Τα μοντέλα που παράγει το Gemini δεν είναι απλά ψηφιακά γλυπτά. Φέρουν φυσικές ιδιότητες και αντιδρούν στις μεταβλητές που ορίζει ο χρήστης.

Εάν ζητήσετε την οπτικοποίηση ενός μορίου καφεΐνης, το σύστημα επιτρέπει την πλήρη χωρική περιστροφή του 3D μοντέλου. Αν ζητήσετε την προσομοίωση της τροχιάς της Σελήνης γύρω από τη Γη, το Gemini λαμβάνει υπόψη τους νόμους της βαρύτητας. Μπορείτε να εισαγάγετε ένα νέο prompt αλλάζοντας τη μάζα του πλανήτη και η προσομοίωση θα προσαρμοστεί οπτικά σε πραγματικό χρόνο, δείχνοντας τη νέα, αλλοιωμένη τροχιά. Η προσέγγιση αυτή ακυρώνει την ανάγκη για εξειδικευμένο λογισμικό σε επίπεδο δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Παράλληλα με τα 3D μοντέλα, η ενσωμάτωση διαδραστικών γραφημάτων αναβαθμίζει την επιχειρηματική ανάλυση δεδομένων. Η επικόλληση εκατοντάδων σειρών δεδομένων σε ένα prompt δεν καταλήγει πια σε ένα δυσνόητο κατεβατό συμπερασμάτων.

Το Gemini αναλαμβάνει την κατηγοριοποίηση και επιστρέφει γραφήματα στα οποία ο χρήστης μπορεί να απομονώσει συγκεκριμένες μεταβλητές κάνοντας απλώς κλικ στα αντίστοιχα πεδία του υπομνήματος. Η μεγέθυνση σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα ενός διαγράμματος ή η εναλλαγή από ραβδόγραμμα σε γράφημα διασποράς γίνεται με άμεσα controls πάνω στο ίδιο το γράφημα, καθιστώντας τον διάλογο με την AI μια διαδικασία διερεύνησης των δεδομένων.

Με τη ματιά του Techgear

Η ανάλυση δεδομένων και η επιστήμη είναι εγγενώς οπτικές διαδικασίες. Μεταφέροντας το βάρος της οπτικοποίησης εντός της συνομιλίας, το Gemini σταματά να λειτουργεί ως μια απλή μηχανή παραγωγής κειμένου και μετατρέπεται σε ένα λειτουργικό περιβάλλον εργασίας. Το στοίχημα πλέον για τη Google δεν είναι η παραγωγή της πληροφορίας, αλλά η βελτιστοποίηση της ταχύτητας του UI, ώστε οι προσομοιώσεις να ανταποκρίνονται απρόσκοπτα σε κάθε συσκευή, ανεξαρτήτως επεξεργαστικής ισχύος.