Google Maps: Ξεκίνησε το λανσάρισμα (σταδιακά) της ανανεωμένης έκδοσης με Material Design

Η νέα έκδοση Google Maps έρχεται με στρογγυλεμένες γωνίες, νέα στοιχεία στο περιβάλλον χρήσης και τη γραμματοσειρά Product Sans για τα κείμενα. Η κατηγορία Explore έχει ανανεωθεί ριζικά με την προσθήκη carousel που εμφανίζει τα σημαντικότερα αξιοθέατα κοντά στην περιοχή όπου βρίσκεται ο χρήστης, τα επερχόμενα events και πατώντας στο More εμφανίζονται περισσότερες κατηγορίες όπως food & drink, things to do, shopping και services.

