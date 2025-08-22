Google Maps: Νέα λειτουργία για τα πρόσφατα μέρη που επισκεφθήκαμε

Η εφαρμογή Google Maps στο Android έχει εξελιχθεί σε κάτι πολύ περισσότερο από έναν απλό οδηγό διαδρομών. Εκτός από το να δείχνει πώς να φτάσετε σε έναν προορισμό, προσφέρει πληροφορίες για αξιοθέατα, προτάσεις εστίασης, ακόμη και εργαλεία για να παρακολουθείτε το πού έχετε βρεθεί στο παρελθόν. Ωστόσο, η πρόσβαση στο ιστορικό τοποθεσιών δεν ήταν πάντα εύκολη υπόθεση. Αυτό αλλάζει με μια νέα ενημέρωση, που καθιστά τις πρόσφατες επισκέψεις σας πιο εμφανείς και πιο προσιτές.

Με την τελευταία έκδοση (25.34.00.796159725), η Google πρόσθεσε μια ενότητα με τίτλο "Your recent places". Όπως παρατήρησε το Android Authority, η νέα καρτέλα εμφανίζεται ακριβώς πάνω από την ενότητα "Your lists", συγκεντρώνοντας σε ένα σημείο όλα τα μέρη που επισκεφθήκατε πρόσφατα. Με αυτόν τον τρόπο, δεν χρειάζεται να ψάχνετε μέσα στο Timeline για να θυμηθείτε το τελευταίο εστιατόριο ή το καφέ που δοκιμάσατε.

Η Google εμπλουτίζει τη νέα ενότητα με ένα φίλτρο σε μορφή καρουζέλ, ακριβώς πάνω από τη λίστα των τοποθεσιών. Οι τέσσερις βασικές επιλογές είναι Area, Category, Saved και Maps history. Κάθε φίλτρο λειτουργεί διαφορετικά: για παράδειγμα, πατώντας στην επιλογή Category εμφανίζονται υποκατηγορίες όπως Food & drink, Culture, Shopping, Attractions και Hotels. Έτσι, ο χρήστης μπορεί να εντοπίσει πολύ πιο γρήγορα το είδος του μέρους που αναζητά, χωρίς να χαθεί μέσα σε μια μεγάλη λίστα επισκέψεων.

Κάθε τοποθεσία που εμφανίζεται συνοδεύεται από ένα εικονίδιο σελιδοδείκτη και ένα μενού με τρεις τελείες. Ο σελιδοδείκτης επιτρέπει την άμεση αποθήκευση ενός μέρους στις προσωπικές σας λίστες, ενώ το μενού ανοίγει πρόσθετες επιλογές, όπως η κοινοποίηση, η εμφάνιση περισσότερων λεπτομερειών ή ακόμη και η αφαίρεση από το ιστορικό. Με αυτόν τον τρόπο, ο χρήστης έχει τον απόλυτο έλεγχο πάνω στο πώς θα οργανώσει τις επισκέψεις του.

Η ύπαρξη αυτής της νέας λειτουργίας γεννά ένα ερώτημα: πώς διαφέρει από το Timeline που ήδη γνωρίζουμε; Η απάντηση είναι στη θέση και στην ευχρηστία. Το Timeline, όταν είναι ενεργοποιημένο, εμφανίζει στο κάτω μέρος της καρτέλας You μια χρονολογική καταγραφή όλων των επισκέψεων. Το "Your recent places", αντίθετα, τοποθετείται σε πιο περίοπτη θέση, καθιστώντας άμεσα διαθέσιμες τις τελευταίες στάσεις σας χωρίς να απαιτείται περιήγηση σε ολόκληρο το ιστορικό. Είναι μια πιο άμεση, «καθημερινή» εκδοχή του Timeline.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η λειτουργία αυτή δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμη για όλους τους χρήστες. Η εμφάνισή της προέκυψε μέσα από ανάλυση APK, κάτι που σημαίνει ότι βρίσκεται σε δοκιμαστικό στάδιο και δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως η ημερομηνία γενικής διάθεσης. Παρ’ όλα αυτά, αποτελεί μια ένδειξη για το πώς η Google θέλει να εξελίξει την εμπειρία πλοήγησης και οργάνωσης μέσα από τους χάρτες της.

Η ενότητα You, όπου θα ενσωματωθεί και το "Your recent places", παρουσιάστηκε πέρυσι στο πλαίσιο ενός ευρύτερου ανασχεδιασμού του Google Maps. Μαζί με τις καρτέλες Explore και Contribute, σηματοδότησε την πρόθεση της εταιρείας να κάνει την εφαρμογή πιο προσωποποιημένη και πιο προσανατολισμένη στον χρήστη.

