Google Maps: Τέλος στα ψεύτικα κακόβουλα reviews με τη βοήθεια του Gemini

Σύνοψη

Η Google ανακοίνωσε τρία νέα μέτρα προστασίας των επιχειρήσεων στο Google Maps, με παγκόσμια εφαρμογή τις επόμενες εβδομάδες.

Το σύστημα πλέον εντοπίζει και μπλοκάρει μοτίβα απάτης, όπως ο εκβιασμός ιδιοκτητών με ψεύτικες κριτικές 1-αστεριού έναντι χρηματικής αμοιβής.

Το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Gemini αναλαμβάνει να φιλτράρει και να απορρίπτει κακόβουλες αλλαγές στοιχείων (π.χ. ωράρια, ονόματα) πριν δημοσιευτούν.

Σε περίπτωση μαζικής επίθεσης από spam, το Maps «παγώνει» προσωρινά τις κριτικές για το συγκεκριμένο προφίλ και αναρτά σχετική ειδοποίηση.

Οι επιβεβαιωμένοι ιδιοκτήτες αποκτούν άμεσες ειδοποιήσεις μέσω email για να εγκρίνουν ή να απορρίπτουν προτεινόμενες αλλαγές στο προφίλ τους.

Η αξιοπιστία των δεδομένων στο Google Maps αποτελεί τον πυρήνα της εμπειρίας χρήσης για δισεκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Με 1 δισεκατομμύριο αξιολογήσεις και 80 εκατομμύρια προτεινόμενες ενημερώσεις ωραρίων και στοιχείων επικοινωνίας μόνο κατά τη διάρκεια του 2025, η πλατφόρμα δέχεται τεράστιο όγκο δεδομένων. Ωστόσο, η ανοιχτή φύση του συστήματος αποτελεί συχνά στόχο κακόβουλων ενεργειών. Η Google προχωρά στην ενσωμάτωση του μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης Gemini και στην αναβάθμιση των αλγορίθμων της για να προστατεύσει τις επιχειρήσεις από οργανωμένες επιθέσεις και παραπλανητικά δεδομένα.

1. Αυτόματο μπλοκάρισμα εκβιαστικών πρακτικών

Το φαινόμενο του εκβιασμού μικρομεσαίων επιχειρήσεων έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις. Κακόβουλοι παράγοντες βομβαρδίζουν το προφίλ μιας επιχείρησης με δεκάδες αρνητικές κριτικές του ενός αστεριού, απαιτώντας στη συνέχεια λύτρα από τον ιδιοκτήτη για να τις αφαιρέσουν. Οι αναβαθμισμένοι αλγόριθμοι της Google εντοπίζουν πλέον τις συγκεκριμένες συμπεριφορές ταχύτερα.

Εφόσον το σύστημα καταγράψει μια αφύσικη αύξηση αρνητικών (ή και υπερβολικά θετικών) αξιολογήσεων, εφαρμόζει αυτόματα τα εξής βήματα:

Διαγράφει το ύποπτο περιεχόμενο πριν επηρεάσει τη συνολική βαθμολογία.

Αναστέλλει προσωρινά τη δυνατότητα νέων κριτικών για τη συγκεκριμένη επιχείρηση.

Ειδοποιεί τον ιδιοκτήτη του Business Profile για την επίθεση.

Εμφανίζει ένα δημόσιο banner στο προφίλ της επιχείρησης, ενημερώνοντας τους καταναλωτές ότι η υποβολή νέων αξιολογήσεων έχει προσωρινά διακοπεί λόγω ασυνήθιστης δραστηριότητας.

2. Το Gemini ως φίλτρο προτεινόμενων αλλαγών

Πολλοί χρήστες χρησιμοποιούν τη λειτουργία "Suggest an edit" για να διορθώσουν λάθη, όμως συχνά η λειτουργία εργαλειοποιείται για τρολινγκ. Το Google Maps αξιοποιεί πλέον τις προηγμένες δυνατότητες κατανόησης φυσικής γλώσσας (NLP) του Gemini για να αξιολογεί τις προτεινόμενες αλλαγές πριν αυτές εμφανιστούν δημόσια.

Το μοντέλο AI μπορεί να διακρίνει τις πραγματικές διορθώσεις από τις κακόβουλες παρεμβάσεις που περιέχουν κοινωνικό, πολιτικό σχολιασμό ή τοπικές ύβρεις. Δεδομένου ότι το Gemini αντιλαμβάνεται τις τοπικές γλωσσικές αποχρώσεις (local nuance) με υψηλή ακρίβεια, αποτρέπει τη δημοσίευση αλλαγών που παραβιάζουν την πολιτική ορθής χρήσης της πλατφόρμας. Η λειτουργία αυτή είναι ήδη διαθέσιμη παγκοσμίως σε Android, iOS και desktop.

3. Ενίσχυση του ελέγχου για τους ιδιοκτήτες

Η διαχείριση ενός Business Profile γίνεται συχνά προβληματική όταν τρίτοι αλλάζουν τις ώρες λειτουργίας χωρίς προειδοποίηση, προκαλώντας σύγχυση στους πελάτες. Από τον Απρίλιο του 2026, η Google ξεκίνησε την αποστολή προληπτικών ειδοποιήσεων στους πιστοποιημένους και ενεργούς διαχειριστές. Κάθε φορά που ένας χρήστης προτείνει μια κρίσιμη αλλαγή, ο ιδιοκτήτης λαμβάνει email και μπορεί να την εγκρίνει ή να την απορρίψει με ένα κλικ, εξασφαλίζοντας ότι η τελική απόφαση παραμένει στα χέρια της επιχείρησης.

Η σημασία για την ελληνική αγορά

Τα νέα εργαλεία έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα για την τοπική πραγματικότητα. Η Ελλάδα, ως αγορά με τεράστια εξάρτηση από τον τουρισμό και την εστίαση, βασίζεται υπερβολικά στις ψηφιακές αξιολογήσεις. Οι τουρίστες που επισκέπτονται τη χώρα χρησιμοποιούν σχεδόν αποκλειστικά το Google Maps για να επιλέξουν εστιατόρια, ξενοδοχεία και τοπικά καταστήματα.

Τα προηγούμενα χρόνια, πολλές επιχειρήσεις σε δημοφιλείς ελληνικούς προορισμούς βρέθηκαν αντιμέτωπες με "review bombing". Συχνά, ανταγωνιστές ή οργανωμένα κυκλώματα χρησιμοποιούσαν στρατιές από bots για να ρίξουν τη βαθμολογία επιτυχημένων καταστημάτων, απαιτώντας αργότερα αμοιβή. Το προσωρινό "πάγωμα" των κριτικών αποτελεί το πιο ουσιαστικό εργαλείο στα χέρια ενός Έλληνα ιδιοκτήτη, καθώς σταματά την αιμορραγία της φήμης του καταστήματος εν μέσω τουριστικής σεζόν, δίνοντας τον απαραίτητο χρόνο στο support της Google να ελέγξει την κατάσταση. Επίσης, η ικανότητα του Gemini να αντιλαμβάνεται τα "ελληνικά" και την αργκό στις κακόβουλες επεξεργασίες, περιορίζει τα φαινόμενα ψηφιακού βανδαλισμού σε μνημεία ή τοπωνύμια.

Η άποψη του Techgear

Η Google δεν χρησιμοποιεί πλέον την τεχνητή νοημοσύνη αποκλειστικά για τη δημιουργία κειμένου ή κώδικα, αλλά ως ενεργό θεματοφύλακα (gatekeeper) στα μεγαλύτερα οικοσυστήματα της. Η μετάβαση από την εκ των υστέρων καταστολή (αφαίρεση ψεύτικων κριτικών μετά από αναφορά) στην προληπτική δράση (μπλοκάρισμα πριν δημοσιευτούν) λύνει ένα από τα μεγαλύτερα λειτουργικά προβλήματα του οικοσυστήματος της Google.

Για τον τελικό χρήστη, οι αλλαγές αυτές γίνονται εντελώς αθόρυβα στο παρασκήνιο. Η ποιότητα της πληροφορίας βελτιώνεται χωρίς ο ίδιος να αλλάξει τον τρόπο που χρησιμοποιεί τον χάρτη. Αντίστοιχα, για τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, ο έλεγχος των δεδομένων επιστρέφει εκεί που ανήκει. Η προσθήκη του notification banner, το οποίο εξηγεί δημόσια στο κοινό γιατί έχουν παγώσει οι κριτικές μιας επιχείρησης, δείχνει υψηλή ενσυναίσθηση από πλευράς Google: δεν κρύβει το πρόβλημα κάτω από το χαλί, αλλά προστατεύει το brand image της επιχείρησης επιδεικνύοντας διαφάνεια. Το ζητούμενο πλέον είναι η ταχύτητα ανταπόκρισης της ομάδας ελέγχου μετά το αυτόματο πάγωμα των κριτικών, ειδικά για τις ελληνικές επιχειρήσεις που εξαρτώνται από το momentum της καλοκαιρινής σεζόν.