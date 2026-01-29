Google Maps: Το Gemini γίνεται ο «έξυπνος» συνοδηγός για πεζούς και ποδηλάτες

Η Google προχωρά σε μια σημαντική αναβάθμιση της εμπειρίας πλοήγησης, φέρνοντας τις δυνατότητες του μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης Gemini απευθείας στις διαδρομές όσων μετακινούνται με τα πόδια ή με ποδήλατο. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα, η ενσωμάτωση του Gemini στο Google Maps, που μέχρι πρότινος εξυπηρετούσε κυρίως τους οδηγούς αυτοκινήτων, επεκτείνεται πλέον καθολικά, προσφέροντας έναν πιο διαδραστικό και ασφαλή τρόπο περιήγησης στην πόλη.

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί τη μετάβαση από την απλή ψηφιακή χαρτογράφηση σε μια πιο «έξυπνη» και συνομιλιακή εμπειρία χρήσης, όπου ο χρήστης δεν λαμβάνει απλώς οδηγίες στροφή-προς-στροφή, αλλά έχει στη διάθεσή του έναν ψηφιακό βοηθό ικανό να απαντά σε σύνθετες ερωτήσεις σε πραγματικό χρόνο.

Ο προσωπικός ξεναγός για τους πεζούς

Για τους χρήστες που επιλέγουν το περπάτημα, η ενσωμάτωση του Gemini μετατρέπει την εφαρμογή σε έναν άτυπο τουριστικό οδηγό ή έναν ντόπιο φίλο που γνωρίζει καλά την περιοχή. Αντί ο χρήστης να πληκτρολογεί αναζητήσεις σταματώντας την πορεία του, μπορεί πλέον να αλληλεπιδρά φωνητικά με την εφαρμογή.

Για παράδειγμα, καθώς κάποιος περπατά σε μια άγνωστη γειτονιά, μπορεί να ρωτήσει: «OK Google, σε ποια γειτονιά βρίσκομαι;» και να λάβει άμεσες πληροφορίες για την ιστορία ή τον χαρακτήρα της περιοχής. Η χρησιμότητα της λειτουργίας επεκτείνεται και στην εύρεση σημείων ενδιαφέροντος. Ένας πεζός μπορεί να ρωτήσει για κορυφαία εστιατόρια ή καφετέριες που βρίσκονται πάνω στη διαδρομή του, με το Gemini να φιλτράρει τις επιλογές βάσει της τεράστιας βάσης δεδομένων του Maps, προσφέροντας προτάσεις χωρίς να απαιτείται παρέκκλιση από την πορεία.

Αυτή η δυνατότητα "Explore as you go" (εξερεύνηση εν κινήσει) στοχεύει να κρατήσει το βλέμμα του χρήστη στο περιβάλλον γύρω του και όχι καρφωμένο στην οθόνη του κινητού, ενισχύοντας τόσο την εμπειρία της βόλτας όσο και την ασφάλεια.

Χέρια στο τιμόνι: Η ασφάλεια των ποδηλατών σε πρώτο πλάνο

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην κοινότητα των ποδηλατών, όπου η χρήση οθόνης εν κινήσει αποτελεί σοβαρό κίνδυνο ασφαλείας. Η Google λανσάρει το Gemini ως έναν hands-free βοηθό που επιτρέπει στους ποδηλάτες να παραμένουν συγκεντρωμένοι στον δρόμο, διατηρώντας τον πλήρη έλεγχο του ποδηλάτου τους.

Οι νέες δυνατότητες επιτρέπουν την εκτέλεση καθημερινών ενεργειών αποκλειστικά μέσω φωνητικών εντολών. Ένας ποδηλάτης μπορεί να ρωτήσει «Ποια είναι η ώρα άφιξής μου;» (ETA) ή να ενημερωθεί για το πρόγραμμά του ρωτώντας «Πότε είναι το επόμενο ραντεβού μου;», χωρίς να χρειαστεί να σταματήσει ή να αφήσει το τιμόνι.

Επιπλέον, η επικοινωνία γίνεται πιο άμεση. Σε περίπτωση καθυστέρησης, ο χρήστης μπορεί να δώσει εντολή τύπου «Στείλε μήνυμα στον Κώστα ότι θα αργήσω 10 λεπτά», και το σύστημα αναλαμβάνει την αποστολή του μηνύματος αυτόματα. Η λειτουργία αυτή λύνει ένα πάγιο πρόβλημα των ποδηλατών που συχνά αναγκάζονται να διακόπτουν τη ροή τους για να στείλουν μια απλή ενημέρωση.

Η τεχνολογία πίσω από την αναβάθμιση

Η ουσιαστική διαφορά αυτής της αναβάθμισης σε σχέση με τις παλαιότερες φωνητικές εντολές έγκειται στην κατανόηση φυσικής γλώσσας που προσφέρει το Gemini. Το σύστημα δεν περιμένει απλώς τυποποιημένες εντολές («Πλοήγηση προς το σπίτι»), αλλά αντιλαμβάνεται το ευρύτερο πλαίσιο (context).

Συνδυάζοντας τα δεδομένα πραγματικού χρόνου του Google Maps με τις παραγωγικές δυνατότητες του Gemini, η εφαρμογή μπορεί να συνθέσει πληροφορίες που είναι σχετικές με τη συγκεκριμένη στιγμή και τοποθεσία του χρήστη. Αυτό σημαίνει ότι οι απαντήσεις είναι πιο φυσικές και προσαρμοσμένες στις ανάγκες της στιγμής, θυμίζοντας περισσότερο συζήτηση με συνεπιβάτη παρά αλληλεπίδραση με υπολογιστή.

Διαθεσιμότητα και επόμενα βήματα

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η διάθεση των νέων λειτουργιών ξεκινά άμεσα σε παγκόσμιο επίπεδο. Η αναβάθμιση αφορά τόσο συσκευές Android όσο και iOS, και θα είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές όπου υποστηρίζεται ήδη το Gemini.