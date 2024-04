Αν έχετε ποτέ ξεκινήσει μια video κλήση από το smartphone και θέλατε να συνεχίσετε στον υπολογιστή σας όταν επιστρέψατε στο σπίτι, γνωρίζετε την επίπονη διαδικασία μετάβασης από τη μία στην άλλη. Η Google ελπίζει να το αντιμετωπίσει αυτό με μια ενημέρωση του εργαλείου τηλεδιάσκεψης Google Meet.



Ξεκινώντας από αυτή την εβδομάδα, οι χρήστες του Google Meet μπορούν να ξεκινήσουν μια κλήση σε μια συσκευή και να συνεχίσουν σε μια άλλη συσκευή «χωρίς να κλείσουν το τηλέφωνο και να ξανασυνδεθούν». Η Google οραματίζεται ένα σενάριο στο οποίο ξεκινάτε μια κλήση στο smartphone ή το tablet σας και θέλετε να μεταβείτε στον υπολογιστή σας. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει απλώς να επιλέξετε το κουμπί «Switch here» για να μεταβείτε στον υπολογιστή ή το αντίστροφο.

Όσο απλή κι αν ακούγεται η λειτουργία αυτή, είναι εξαιρετικά σημαντική για τους χρήστες που πραγματοποιούν συχνά βιντεοκλήσεις με τους συναδέλφους τους. Πριν από την ενημέρωση, οι χρήστες του Google Meet έπρεπε να τερματίσουν μια κλήση σε μια συσκευή και στη συνέχεια να επανασυνδεθούν στην κλήση σε μια άλλη. Με αυτή την ενημέρωση, η διαδικασία αναμένεται να πραγματοποιείται απρόσκοπτα και να αποφεύγεται η πιθανότητα να χάσετε κρίσιμες λεπτομέρειες της κλήσης.



Η κίνηση αυτή βοηθά επίσης τη Google να πλησιάσει το Zoom, το οποίο προσφέρει ήδη τη δυνατότητα εναλλαγής μεταξύ συσκευών κατά τη διάρκεια μιας τηλεδιάσκεψης. Όπως και με τη λειτουργία του Google Meet, οι χρήστες μπορούν απλώς να πατήσουν το κουμπί Switch μέσα στο Zoom για να μετακινηθούν απρόσκοπτα μεταξύ των συσκευών.

Σε έναν οδηγό σχετικά με τον τρόπο μετάβασης από μια συσκευή σε μια άλλη, η Google αναφέρει ότι από προεπιλογή, η σύνδεση με την τηλεδιάσκεψη θα τερματιστεί όταν μεταβείτε σε μια νέα συσκευή. Αν θέλετε να παραμείνετε συνδεδεμένοι και με τις δύο συσκευές ταυτόχρονα, αντί να επιλέξετε «Switch here», μπορείτε να πατήσετε «Other joining options» και να επιλέξετε «Join here too». Σε αυτό το σενάριο, θα παραμείνετε συνδεδεμένοι στην κλήση και στις δύο συσκευές.

Η νέα λειτουργία του Google Meet διατίθεται τώρα στους χρήστες του Google Meet που χρησιμοποιούν την υπηρεσία τηλεδιάσκεψης στην επιχειρησιακή πλατφόρμα παραγωγικότητας Workspace της εταιρείας.

[Google]