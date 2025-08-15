Google Messages: Νέα λειτουργία θολώνει αυτόματα ακατάλληλες εικόνες

Η Google προχωρά σε μια σημαντική αναβάθμιση ασφάλειας στο Google Messages για Android, εισάγοντας τη λειτουργία Sensitive Content Warnings. Το νέο αυτό εργαλείο εντοπίζει και θολώνει φωτογραφίες με γυμνό περιεχόμενο πριν ο χρήστης τις δει ή τις αποστείλει, με στόχο την προστασία από ακατάλληλες ή ανεπιθύμητες εικόνες.

Η καινοτομία της συγκεκριμένης λειτουργίας βρίσκεται στο γεγονός ότι όλη η επεξεργασία γίνεται τοπικά στη συσκευή, μέσω του Android System SafetyCore. Η Google επισημαίνει ότι κανένα αναγνωριστικό στοιχείο ή περιεχόμενο εικόνας δεν αποστέλλεται στους servers της. Για να λειτουργήσει το σύστημα, απαιτείται ο χρήστης να είναι συνδεδεμένος στον Google Account του μέσα από το Google Messages.

Όταν το λογισμικό εντοπίσει μια ακατάλληλη εικόνα, την εμφανίζει θολωμένη και προσφέρει στον χρήστη τέσσερις επιλογές: να ενημερωθεί για τους λόγους που τέτοιου είδους εικόνες μπορεί να είναι επιβλαβείς, να μπλοκάρει τον αριθμό αποστολέα, να δει την εικόνα αφού το επιβεβαιώσει ή να επιστρέψει στη συνομιλία χωρίς να την ανοίξει.

Η λειτουργία ενεργοποιείται και όταν ο χρήστης επιχειρεί να στείλει ή να προωθήσει μια εικόνα γυμνού. Σε αυτή την περίπτωση, εμφανίζεται υπενθύμιση για τους πιθανούς κινδύνους και ζητείται επιβεβαίωση πριν ολοκληρωθεί η αποστολή.

Για τους ενήλικες (18+) η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή και μπορεί να ενεργοποιηθεί μέσα από το μενού ρυθμίσεων του Google Messages, στην ενότητα Protection & Safety > Manage sensitive content warnings > Warnings in Google Messages. Οι κανόνες είναι πιο αυστηροί για τους νεότερους χρήστες: οι λογαριασμοί με γονική επίβλεψη δεν μπορούν να απενεργοποιήσουν τη ρύθμιση χωρίς έγκριση μέσω του Family Link, ενώ οι έφηβοι 13–17 ετών χωρίς επίβλεψη έχουν τη δυνατότητα να την απενεργοποιήσουν μόνο από τις ρυθμίσεις του Google Account τους.

Η Google είχε ανακοινώσει για πρώτη φορά τη λειτουργία αυτή τον Οκτώβριο του 2024, ξεκινώντας δοκιμαστική διάθεση σε beta χρήστες τον Απρίλιο του 2025. Τώρα, η διάθεση επεκτείνεται ευρύτερα με την επίσημη σταθερή έκδοση του Google Messages και των Play services.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε συνέχεια παρόμοιων πρωτοβουλιών της Apple, η οποία έχει εισαγάγει τη λειτουργία Communication Safety στο iMessage. Εκεί, οι εικόνες με σεξουαλικό περιεχόμενο που αποστέλλονται σε λογαριασμούς παιδιών θολώνονται αυτόματα, ενώ παρέχονται και ενημερωτικοί πόροι ασφαλείας. Και στις δύο περιπτώσεις, η ανίχνευση γίνεται αποκλειστικά στη συσκευή, προκειμένου να διαφυλαχθεί η ιδιωτικότητα, με την Apple να επικεντρώνεται κυρίως στους ανήλικους και την Google να καλύπτει τόσο ανήλικους όσο και ενήλικες, με διαφορετικές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ανά ηλικιακή ομάδα.

Από τη μία πλευρά, το Sensitive Content Warnings μπορεί να συμβάλει στη μείωση της έκθεσης σε βλαβερό ή ανεπιθύμητο περιεχόμενο, ιδιαίτερα για τους νεότερους χρήστες. Η τοπική επεξεργασία χωρίς μεταφορά δεδομένων στους διακομιστές αναμένεται να καθησυχάσει όσους ανησυχούν για θέματα ιδιωτικότητας. Από την άλλη, δεν αποκλείεται κάποιοι ενήλικες να θεωρήσουν τις υπενθυμίσεις ενοχλητικές, ειδικά όταν η επικοινωνία γίνεται με συναίνεση.

