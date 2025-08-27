Google Messages: Νέο επίπεδο ασφάλειας στις συνομιλίες με QR codes

Το Google Messages, η δημοφιλής εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων της Google, δεν περιορίζεται μόνο σε αισθητικές αναβαθμίσεις. Με την εισαγωγή της νέας Material 3 Expressive διεπαφής, η εφαρμογή προχωρά και σε ουσιαστικές αλλαγές στον τομέα της ασφάλειας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία της ιδιωτικότητας των χρηστών. Στη νεότερη beta έκδοση εμφανίστηκε μια λειτουργία βασισμένη σε QR codes, σχεδιασμένη να διευκολύνει τους χρήστες να επιβεβαιώνουν την ταυτότητα του συνομιλητή τους. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η εμπιστοσύνη στις ψηφιακές συνομιλίες και μειώνεται ο κίνδυνος υποκλοπών ή πλαστοπροσωπίας.

Η νέα δυνατότητα ενσωματώνεται στη ρύθμιση “encryption check”, που είναι διαθέσιμη σε κάθε συνομιλία με ενεργοποιημένη κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο. Μέχρι πρότινος, οι χρήστες που ήθελαν να βεβαιωθούν για την ασφάλεια μιας συνομιλίας έπρεπε να συγκρίνουν έναν κωδικό 80 ψηφίων, διαδικασία χρονοβόρα και συχνά αποθαρρυντική. Πλέον, η Google φέρνει έναν πολύ πιο απλό και φιλικό τρόπο: την επαλήθευση μέσω QR code.

Στην πράξη, ο χρήστης μπορεί να επισκεφθεί τη σελίδα “Details” πατώντας το όνομα του επαφής στην κορυφή της συνομιλίας. Εκεί, στη νέα ενότητα “Security and privacy”, εμφανίζεται η επιλογή “verify this contact’s keys”. Στο σημείο αυτό, δύο συσκευές μπορούν να σκανάρουν η μία τον QR code της άλλης, εξασφαλίζοντας ότι τα κλειδιά κρυπτογράφησης ταιριάζουν. Για όσους εξακολουθούν να προτιμούν τη μέθοδο με τον αριθμητικό κωδικό, η επιλογή παραμένει διαθέσιμη μέσω της λειτουργίας “Compare verification codes”. Ωστόσο, η διαδικασία με QR code είναι σαφώς πιο γρήγορη και διαισθητική.

Η Google έχει επίσης προγραμματίσει την ενσωμάτωση αυτής της λειτουργίας με την εφαρμογή Google Contacts, ώστε οι χρήστες να έχουν μια ενιαία και πιο ολοκληρωμένη εμπειρία. Αν και η διασύνδεση αυτή δεν είναι ακόμη ενεργή, η κατεύθυνση είναι ξεκάθαρη: η εταιρεία θέλει να κάνει την ασφάλεια μέρος της καθημερινότητας, χωρίς περίπλοκα βήματα που θα αποθάρρυναν τους λιγότερο έμπειρους χρήστες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το σύστημα αυτό δεν εμφανίζεται για πρώτη φορά. Η δυνατότητα “Android System Key verification” υπάρχει ήδη σε συσκευές με Android 9 και νεότερες εκδόσεις, ωστόσο μέχρι τώρα λειτουργούσε πιο αποσπασματικά. Με την ενοποίηση και την εισαγωγή στο Google Messages, ανοίγει ο δρόμος για την καθιέρωσή του ως νέο πρότυπο. Η Google μάλιστα εξετάζει την επέκταση της χρήσης του και σε εφαρμογές τρίτων, ώστε να δημιουργηθεί ένα ευρύτερο, πιο ασφαλές και διαφανές οικοσύστημα μηνυμάτων.

Η σημασία αυτής της αλλαγής είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Τα RCS μηνύματα, που σταδιακά αντικαθιστούν τα παραδοσιακά SMS, προσφέρουν δυνατότητες αντίστοιχες με εκείνες των σύγχρονων εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων: αποστολή εικόνων υψηλής ανάλυσης, μεγαλύτερα αρχεία και καλύτερη εμπειρία συνομιλιών. Ωστόσο, όπως και κάθε μορφή επικοινωνίας στο διαδίκτυο, παραμένουν εκτεθειμένα σε κινδύνους αν δεν υπάρχει ισχυρή κρυπτογράφηση και αξιόπιστη επαλήθευση. Με το νέο σύστημα QR code, οι χρήστες μπορούν να έχουν μεγαλύτερη σιγουριά ότι τα μηνύματά τους παραμένουν ιδιωτικά και δεν υποκλέπτονται.

Η διάθεση της δυνατότητας στην κανονική, σταθερή έκδοση της εφαρμογής αναμένεται έως το τέλος του έτους.

