Google Nano Banana: Η επαναστατική AI επεξεργασίας εικόνας έρχεται σε Search, Photos και NotebookLM

Η Google συνεχίζει να επεκτείνει τις δυνατότητες των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης της, αυτή τη φορά ενσωματώνοντας το εντυπωσιακό Nano Banana AI image editor σε μερικές από τις πιο δημοφιλείς πλατφόρμες της. Μετά τη viral επιτυχία που γνώρισε αμέσως μετά την κυκλοφορία του τον περασμένο μήνα, το Nano Banana ετοιμάζεται να αλλάξει τον τρόπο που οι χρήστες αλληλεπιδρούν με εικόνες μέσα από εφαρμογές όπως το Search, το NotebookLM και το Photos.

Το εργαλείο, που ήδη προκάλεσε θόρυβο στα social media χάρη στην απλότητά του και τα εντυπωσιακά αποτελέσματα που προσφέρει, δίνει πλέον τη δυνατότητα για δημιουργική επεξεργασία εικόνων κατευθείαν μέσα από τα βασικά προϊόντα της Google. Στόχος της εταιρείας είναι να κάνει την επεξεργασία εικόνας πιο φυσική, πιο έξυπνη και απόλυτα ενσωματωμένη στις καθημερινές αναζητήσεις και εργασίες των χρηστών.

Η πιο αξιοσημείωτη ενσωμάτωση αφορά το NotebookLM — το γνωστό εργαλείο που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη για τη δημιουργία και τη διαχείριση περιεχομένου. Εκεί, το Nano Banana αξιοποιείται για να μεταμορφώσει πλήρως τη λειτουργία των Video Overviews, τα οποία παράγουν αυτόματα επεξηγηματικά βίντεο με αφήγηση και οπτικά στοιχεία. Πλέον, οι χρήστες θα έχουν στη διάθεσή τους έξι νέες αισθητικές επιλογές, όπως το watercolor και το anime, επιτρέποντάς τους να δώσουν στα βίντεό τους μια μοναδική, καλλιτεχνική πινελιά.

Επιπλέον, το σύστημα θα μπορεί να δημιουργεί συμφραζόμενες εικονογραφήσεις, λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο και τις πηγές του εκάστοτε εγγράφου. Παράλληλα, εισάγεται μια νέα λειτουργία που ονομάζεται “Briefs” — μικρής διάρκειας micro-videos, σχεδιασμένα για πιο γρήγορη και συνοπτική παρουσίαση πληροφοριών. Η ανανεωμένη έκδοση των Video Overviews ξεκινά αυτή την εβδομάδα να διατίθεται στους Pro χρήστες, ενώ μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα επεκταθεί σταδιακά σε όλους.

Όμως, η Google δεν σταματά εκεί. Το Nano Banana ενσωματώνεται πλέον και στο Search, προσφέροντας έναν εντελώς νέο τρόπο δημιουργίας και επεξεργασίας εικόνων μέσα από την επίσημη εφαρμογή αναζήτησης. Οι χρήστες μπορούν απλώς να πληκτρολογήσουν μια εντολή στο chat prompt — για παράδειγμα, «φτιάξε μια στυλιζαρισμένη εκδοχή αυτής της φωτογραφίας» — και η τεχνητή νοημοσύνη θα δημιουργήσει μια νέα εικόνα προσαρμοσμένη στις οδηγίες τους.

Επιπλέον, οι φωτογραφίες μπορούν να ληφθούν απευθείας μέσω του εργαλείου Lens και να υποστούν επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο από το Nano Banana. Η δυνατότητα αυτή έχει ήδη αρχίσει να διατίθεται σε χρήστες στις ΗΠΑ που χρησιμοποιούν την αγγλική γλώσσα, ενώ η Google έχει ανακοινώσει ότι σύντομα θα επεκταθεί και σε άλλες χώρες και γλώσσες.

Όσον αφορά την ενσωμάτωση του εργαλείου στο Google Photos, οι λεπτομέρειες προς το παρόν παραμένουν περιορισμένες. Η εταιρεία έχει δηλώσει ότι το Nano Banana θα ενσωματωθεί στην πλατφόρμα «τις επόμενες εβδομάδες», χωρίς όμως να αποκαλύπτει συγκεκριμένα πώς θα λειτουργεί. Με δεδομένο ότι το Photos αποτελεί μια υπηρεσία αποθήκευσης και οργάνωσης φωτογραφιών, θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι η συνεργασία αυτή θα αφορά προηγμένες επιλογές επεξεργασίας των ήδη αποθηκευμένων εικόνων.

Το Nano Banana, με τον παιχνιδιάρικο αλλά χαρακτηριστικό του τίτλο, έχει ήδη καθιερωθεί ως ένα από τα πιο δημοφιλή πειραματικά project της Google. Το ενδιαφέρον του κοινού απογειώθηκε όταν οι χρήστες άρχισαν να μοιράζονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις εικόνες που παρήγαγαν μέσω του εργαλείου — εικόνες που συνδύαζαν ρεαλισμό και φαντασία με τρόπο που λίγες εφαρμογές είχαν καταφέρει μέχρι σήμερα.

