Google News: Σοβαρό bug οδηγεί στην υπερκατανάλωση δεδομένων σε συσκευές Android

Αρκετοί χρήστες συσκευών Android ανέφεραν ότι η εφαρμογή Google News κατανάλωσε πολλά gigabytes ενώ ήταν ανοικτή στο background (δηλαδή δεν την χρησιμοποιούσαν άμεσα), ακόμη και όταν ήταν ενεργοποιημένη η ρύθμιση "Download via Wi-Fi". Οι αναφορές τους έγιναν τόσο στο δίκτυο Reddit, όσο και στο Google News Help Forum, και μάλιστα ορισμένες από αυτές πηγαίνουν πίσω στον Αύγουστο. Στις χειρότερες των περιπτώσεων, η εφαρμογή Google News κατανάλωσε 18GB, 20GB και 28GB μέσα σε ένα μήνα!

