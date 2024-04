Εξερευνήστε έναν κόσμο όπου το τηλέφωνό σας δεν είναι απλώς μια συσκευή - είναι ένας καμβάς, ένα εργαλείο έκφρασης για απεριόριστη δημιουργικότητα, το οποίο σας επιτρέπει να απαθανατίζετε πολύτιμες στιγμές.

8 φωτογράφοι, 8 πρωτεύουσες, άπειρη δημιουργικότητα. Έτσι οραματίστηκε η Motorola το πιο πρόσφατο project της, το οποίο στοχεύει να αναδείξει τις δυνατότητες της νεότερης σειράς προϊόντων της: της σειράς edge 50.

Το The Art in your hands project προσκάλεσε φωτογράφους από 8 διαφορετικές χώρες της Ευρώπης να φανταστούν και να απαθανατίσουν την ομορφιά των πρωτευουσών τους, μέσα από τον φακό της κάμερας με τεχνητή νοημοσύνη που προσφέρουν τα edge 50 Pro και edge 50 Ultra. Το αποτέλεσμα είναι μια μοναδική προοπτική για την τέχνη, το στυλ και το design του αστικού τοπίου σε 8 χώρες: Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία, Κροατία, Ουγγαρία, Τσεχία, Σλοβακία και Σερβία.

Ανακαλύψτε την κρυμμένη ομορφιά 8 ευρωπαϊκών πόλεων μέσα από τους φακούς της σειράς Motorola Edge 50

Εμπνευσμένοι από την προηγμένη σχεδίαση και τα υπέροχα φινιρίσματα που συμπληρώνουν τέλεια τον δικό τους δημιουργικό κόσμο, 8 φωτογράφοι από 8 διαφορετικές χώρες παίρνουν μέρος στο Art in Hands Project της Motorola - το πρώτο στο είδος του έργο - που στοχεύει να αποτυπώσει τον πλούτο της τέχνης, του στυλ και του design μέσα από τους φακούς της σειράς smartphone Motorola Edge 50, τα όποια προσφέρουν προηγμένη κάμερα με τεχνητή νοημοσύνη. Οι δουλειά τους είναι τώρα διαθέσιμη στο hellomotoart.com, μια πλατφόρμα που προσκαλεί το κοινό να ξεκινήσει ένα οπτικό ταξίδι στο όποιο ζωντανεύει το μοναδικό στυλ κάθε φωτογράφου και όπου τα κορυφαία χαρακτηριστικά της σειράς edge 50 συναντούν το ειλικρινές πάθος για αφήγηση, μέσα από τον φακό της κάμερας.

Το πρώτο μέρος του project μόλις έγινε διαθέσιμο και παρουσιάζει φωτογραφίες που τραβήχτηκαν με το edge 50 Pro. Τον Μάιο, θα κυκλοφορήσει το δεύτερο μέρος του έργου, οπότε οι χρήστες θα μπορούν να θαυμάσουν την ομορφιά των 8 πρωτευουσών, όπως θα αποτυπωθεί αυτή τη φορά με τη βοήθεια του edge 50 Ultra.

"Ως εταιρεία βαθιά αφοσιωμένη στην καινοτομία και τη δημιουργικότητα, είμαστε ενθουσιασμένοι που παρακολουθούμε τη δύναμη της σειράς motorola edge 50 να μεταμορφώνεται στα χέρια αυτών των ταλαντούχων φωτογράφων. Μέσα από τον φακό τους, όχι μόνο απαθανάτισαν την ομορφιά των πόλεων στις όποιες ζουν, αλλά απέδειξαν παράλληλα τις απεριόριστες δυνατότητες που προσφέρουν οι συσκευές μας για έκφραση και αφήγηση. Είμαστε περήφανοι που υποστηρίζουμε το όραμά τους και μοιραζόμαστε το εμπνευσμένο έργο τους με τον κόσμο.” – δήλωσε ο Λυκούργος Σαμαρτζής, Sales Manager Motorola GR&CY.

Ο Γιώργος Βένιος φωτογραφίζει το κέντρο της Αθήνας. Η μοναδική ματιά ενός φωτογράφου που ακολουθώντας πιστά το έμφυτο πάθος του για περιπέτεια έχει ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο με τη φωτογραφική μηχανή του, απαθανατίζοντας την ομορφιά του φυσικού κόσμου όπου κι αν πάει. Με κάθε κλικ προσπαθεί να αποτυπώσει όλα όσα διαμορφώνουν την ιδιαιτερότητα των τόπων που επισκέπτεται και να μοιραστεί το πάθος του και τον ενθουσιασμό του για ανακάλυψη με τον υπόλοιπο κόσμο. Από τους πολυσύχναστους δρόμους των μητροπόλεων μέχρι τη γαλήνια ηρεμία των απομακρυσμένων φυσικών τοπίων, οι εικόνες του θέλουν να προκαλούν μια αίσθηση θαυμασμού και δέους. Συμμετέχει στο project Art in your Hands της για να δείξει μέσα από τον φακό του moto edge pro τη δική του Αθήνα και τις γωνιές που αγαπά περισσότερο από την πόλη του. «Η περιπλάνηση μου στο Μοναστηράκι και το κέντρο της Αθήνας ήταν μία μαγική βόλτα που με έφερε ξανά κοντά στον πραγματικό παλμό της πόλης. Από την ασταμάτητη βοή της πλατείας στο Μοναστηράκι, γεμάτη ανθρώπους, πάγκους μικροπωλητών, χρώματα και μυρωδιά φαγητού, μέχρι την Ομόνοια την ώρα που τα χρώματα της δύσης τα κάνουν όλα μαγικά»

Οι φωτογραφίες του Γιώργου με το Motorola edge 50 pro είναι τώρα διαθέσιμες στο hellomotoart.com.

Και δεν είναι μόνο αυτό! Οι χρήστες μπορούν επίσης να συμμετάσχουν σε διαγωνισμό, ψηφίζοντας για το αγαπημένο τους άλμπουμ φωτογραφιών. Έτσι, έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν ένα ταξίδι για 2 άτομα για να εξερευνήσουν μια αγαπημένη πόλη της Ευρώπης, και παράλληλα συσκευές edge 50 Pro και edge 50 Ultra ή τα νέα Moto buds. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στο website του project.

Η σειρά edge 50 φέρνει την ΤΕΧΝΗ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ

Ανακαλύψτε τις απαράμιλλες δυνατότητες της νέας σειράς edge 50 και δείτε πώς μπορείτε να μεταμορφώσετε τις καθημερινές στιγμές σας σε εξαιρετικά έργα τέχνης.

Με την πρώτη παγκοσμίως επικυρωμένη κάμερα και οθόνη smartphone PantoneTM, εξαιρετικές δυνατότητες κάμερας που υποστηρίζονται από τεχνητή νοημοσύνη και κομψό σχεδιασμό, όλες οι συσκευές της σειράς edge 50 φέρνουν πραγματικά την τέχνη στην καθημερινή ζωή.

Οι συσκευές edge 50 αποτελούν απόδειξη καλαίσθητου στυλ. Στο edge 50 Pro και στο edge 50 Ultra, η αρμονική σχεδίαση και η προσοχή στις πιο μικρές λεπτομέρειες αναβαθμίζουν την καθημερινή εμπειρία χρήσης, ενώ διατίθενται με premium vegan δέρμα με μεταλλικό σκελετό, αλλά και σε ειδική έκδοση με κομψό, χειροποίητο φινίρισμα κατασκευασμένο στην Ιταλία.

Αγκαλιάστε την τέχνη της ζωής με τη σειρά motorola edge 50. Ένα τηλέφωνο γεμάτο ζωή. Ένα τηλέφωνο γεμάτο τέχνη. Ένα τηλέφωνο με απόλυτο design. Η αποτύπωση του κόσμου δεν ήταν ποτέ πιο όμορφη. Ανακαλύψτε περισσότερα στο website του project.