Google Photos: Σύντομα θα ενημερώνει αν μια φωτογραφία έχει υποστεί AI επεξεργασία

Δεν υπάρχει επιστροφή σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή της Τεχνητής Νοημοσύνης στην παραγωγή ή την επεξεργασία των φωτογραφιών, και γι’ αυτό η βιομηχανία της τεχνολογίας έχει την ευθύνη να είναι τουλάχιστον όσο το δυνατόν πιο διαφανής όταν χρησιμοποιούνται αυτά τα εργαλεία. Για το σκοπό αυτό, η Google ανακοίνωσε ότι από την επόμενη εβδομάδα, η υπηρεσία Google Photos θα επισημαίνει πότε μια εικόνα έχει υποστεί επεξεργασία με τη βοήθεια AI.

"Οι φωτογραφίες που έχουν υποστεί επεξεργασία με εργαλεία όπως το Magic Editor, το Magic Eraser και το Zoom Enhance περιλαμβάνουν ήδη μεταδεδομένα που βασίζονται σε τεχνικά πρότυπα του Διεθνούς Συμβουλίου Τηλεπικοινωνιών Τύπου (IPTC) για να υποδεικνύουν ότι έχει συμμετέχει η δημιουργική τεχνητή νοημοσύνη", έγραψε ο John Fisher, διευθυντής ανάπτυξης του Google Photos "Τώρα το πάμε ένα βήμα παραπέρα, καθιστώντας αυτές τις πληροφορίες ορατές μαζί με πληροφορίες όπως το όνομα του αρχείου, η τοποθεσία και η κατάσταση δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας στην εφαρμογή Photos".

Η ενότητα "AI info" θα βρίσκεται στην προβολή λεπτομερειών εικόνας του Google Photos τόσο στη web έκδοση όσο και στην εφαρμογή.

Αυτές οι ετικέτες δεν θα περιορίζονται αυστηρά στην παραγωγική AI. Η Google αναφέρει ότι θα προσδιορίζει επίσης όταν μια "φωτογραφία" περιέχει στοιχεία από πολλές διαφορετικές εικόνες - όπως όταν οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τις λειτουργίες Best Take και Add Me του Pixel. Ωστόσο, αυτά τα μεταδεδομένα μπορούν εύκολα να παρακαμφθούν από όσους προσπαθούν σκόπιμα να το κάνουν.

"Αυτή η εργασία δεν έχει τελειώσει και θα συνεχίσουμε να συλλέγουμε σχόλια και να αξιολογούμε πρόσθετες λύσεις για να προσθέσουμε περισσότερη διαφάνεια γύρω από τις επεξεργασίες AI", έγραψε ο Fisher.

Μέχρι τώρα, τα μεταδεδομένα που συνδέονται με τα εργαλεία AI της Google ήταν σχεδόν αόρατα για τους τελικούς χρήστες.

Εξάλλου, η Apple, η οποία θα διαθέσει τα πρώτα της χαρακτηριστικά δημιουργίας εικόνων με το iOS 18.2, έχει δηλώσει ότι αποφεύγει σκόπιμα το φωτορεαλιστικό περιεχόμενο. Ο Craig Federighi της Apple δήλωσε ότι η εταιρεία έχει αρχίσει να "ανησυχεί" για το AI που θέτει υπό αμφισβήτηση την αποτύπωση της αλήθειας στις φωτογραφίες.