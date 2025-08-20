Google Tensor G5: Ο νέος επεξεργαστής που απογειώνει το Pixel 10

Η φιλοσοφία πίσω από τα Pixel smartphones ήταν πάντα σαφής: ένα smartphone δεν κρίνεται μόνο από το hardware του, αλλά και από τις έξυπνες, χρήσιμες λειτουργίες που κάνουν την καθημερινότητα πιο εύκολη. Στον πυρήνα αυτής της προσέγγισης βρίσκεται το Google Tensor, το custom chip που σχεδιάζει η Google για τις δικές της συσκευές. Όταν παρουσιάστηκε πριν από πέντε χρόνια, άλλαξε τα δεδομένα, δίνοντας ώθηση στη χρήση της μηχανικής μάθησης και ανοίγοντας τον δρόμο για νέες εμπειρίες χρήσης. Σήμερα, η πέμπτη γενιά του φέρνει τη μεγαλύτερη αναβάθμιση που έχει γνωρίσει μέχρι τώρα η σειρά Pixel.

Το νέο chip είναι, σύμφωνα με τη Google, ο καταλύτης που φέρνει τις τελευταίες εξελίξεις της τεχνητής νοημοσύνης στη σειρά Pixel 10, βελτιώνοντας την απόδοση, την ασφάλεια, τις λειτουργίες, την κάμερα αλλά και την αυτονομία. Ακολουθούν πέντε βασικοί λόγοι που το κάνουν να ξεχωρίζει, όπως του παραθέτει η εταιρεία στο επίσημο blog της.

1. Ισχυρότερο και αποδοτικότερο από ποτέ

Το Tensor G5 προσφέρει εντυπωσιακά βελτιωμένες επιδόσεις σε σχέση με την προηγούμενη γενιά. Το νέο TPU είναι έως και 60% πιο ισχυρό, ενώ η CPU είναι κατά μέσο όρο 34% ταχύτερη, προσφέροντας μια πιο ομαλή εμπειρία σε απλά tasks όπως το web browsing αλλά και σε απαιτητικές εφαρμογές AI. Το chip βασίζεται στην προηγμένη τεχνολογία 3 nm της TSMC, που επιτρέπει μεγαλύτερη πυκνότητα τρανζίστορ, άρα περισσότερη ισχύ και καλύτερη ενεργειακή απόδοση.

Παράλληλα, νέα υποσυστήματα ασφαλείας ενσωματώνονται για να προστατεύουν το Pixel σε όλο τον κύκλο ζωής του, από τη φάση της παραγωγής μέχρι τη στιγμή που το τηλέφωνο φτάνει στα χέρια του χρήστη.

2. Ο πιο προηγμένος on-device AI επεξεργαστής

Ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα του Tensor G5 είναι η δυνατότητά του να τρέχει τα πιο σύγχρονα μοντέλα AI απευθείας στη συσκευή, χωρίς να χρειάζεται συνεχής σύνδεση με το cloud. Χάρη στη συνεργασία με την Google DeepMind, το G5 είναι το πρώτο chip που υποστηρίζει το νέο Gemini Nano μοντέλο, επιτρέποντας εμπειρίες γενετικής AI τη στιγμή της χρήσης.

Η βελτίωση είναι εντυπωσιακή: το Gemini Nano εκτελείται 2,6 φορές πιο γρήγορα και με διπλάσια ενεργειακή απόδοση σε σχέση με το παρελθόν. Εφαρμογές όπως τα Pixel Screenshots και το Recorder γίνονται πιο χρήσιμες και άμεσες, αποδεικνύοντας πώς η δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να αξιοποιηθεί πραγματικά σε μια καθημερινή συσκευή.

3. Νέες λειτουργίες που προβλέπουν τις ανάγκες σας

Το Tensor G5 ανοίγει τον δρόμο για μια σειρά από μοναδικά χαρακτηριστικά στο Pixel 10. Εργαλεία όπως το Magic Cue, το Voice Translate, το Call Notes με αυτόματες ενέργειες και το Personal Journal βασίζονται στην ισχύ του νέου chip για να προσφέρουν χρήσιμη βοήθεια απευθείας στη συσκευή.

Παράλληλα, αναβαθμίζονται και γνωστές λειτουργίες όπως η ανίχνευση απάτης σε κλήσεις (Scam Detection) και η φυσική επεξεργασία φωνής μέσω Gboard, που πλέον γίνονται πιο ακριβείς και πιο προσαρμοστικές στον χρήστη.

4. Η καλύτερη κάμερα που είχε ποτέ ένα Pixel

Η σειρά Pixel είναι ήδη γνωστή για την υπεροχή της στον τομέα της φωτογραφίας, αλλά το Pixel 10 Pro πάει ένα βήμα παραπέρα. Ο νέος Image Signal Processor που ενσωματώνει το Tensor G5 προσφέρει κορυφαία ποιότητα σε φωτογραφίες και βίντεο. Από το motion deblur μέχρι την εγγραφή 10-bit βίντεο σε 1080p και 4k30, κάθε λεπτομέρεια έχει αναβαθμιστεί.

Η τεχνολογία Real Tone έχει εξελιχθεί ακόμα περισσότερο, αποτυπώνοντας πιστά διαφορετικούς τόνους δέρματος με φυσικό τρόπο. Παράλληλα, λειτουργίες όπως το Add Me, το Auto Best Take και το Pro Res Zoom αξιοποιούν τη δύναμη του G5 για να προσφέρουν δυνατότητες ζουμ έως και 100x με εντυπωσιακή λεπτομέρεια.

Σημαντική καινοτομία είναι η ενσωμάτωση των C2PA Content Credentials στην εφαρμογή Pixel Camera. Η διαδικασία γίνεται εξ ολοκλήρου στη συσκευή, με τη συνεργασία του Tensor G5 και του Titan M2 security chip, δημιουργώντας ασφαλή metadata που πιστοποιούν την αυθεντικότητα κάθε εικόνας.

5. Αυτονομία που αντέχει

Παρά το πλήθος νέων λειτουργιών, η Google υπόσχεται ότι κάθε Pixel 10 μπορεί να αντέξει πάνω από 30 ώρες χρήσης με μία φόρτιση. Αυτό σημαίνει πως οι χρήστες μπορούν να βασίζονται στο τηλέφωνό τους από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, χωρίς άγχος για την μπαταρία.