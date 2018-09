Η Google αναγνωρίζει τον εθισμό μας στα smartphones και έχει την "κατάλληλη θεραπεία"

Από την πλευρά της η Google αξιοποιεί τα αποτελέσματα της έρευνας για να αντικαταστήσει το FOMO με το JOMO ( Joy Of Missing Out ), δηλαδή να χαίρεσαι επειδή είσαι μακριά από αυτήν την καταπίεση του smartphone. Αυτό ελπίζει ότι θα το καταφέρει με τρεις τρόπους.

Αυτό το στρες είναι αποτέλεσμα τόσο της εθιστικής φύσεως αυτών των συσκευών, όσο και των εφαρμογών που κουβαλούν, καθώς ο χρήστης αισθάνεται μόνιμα την ανάγκη να είναι διαθέσιμος για επικοινωνία. Παρά το γεγονός ότι οι προγραμματισμένες διακοπές από τα smartphones οδήγησαν σε μείωση αυτού του άγχους, η έρευνα αποδεικνύει ότι όταν τα πράγματα φύγουν από τον έλεγχο του χρήστη (π.χ. άδεια μπαταρία), τότε νοιώθουν περισσότερο στρες λόγω του φόβου ότι χάνουν κάτι ( FOMO - Fear Of Missing Out ).

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα μιας μακροχρόνιας έρευνας που δημοσίευσε η Google στο επίσημο blog της με τίτλο " The Search for JOMO ", με θέμα την εκτεταμένη χρήση των smartphones και την υγιή αποσύνδεση από αυτά. Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι ανεξάρτητα από την ηλικία, την κουλτούρα ή το φύλο, οι φορητές συσκευές που είναι γεμάτες με εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης, ειδήσεων και email δημιουργούν μια μόνιμη αίσθηση υποχρέωσης που προκαλεί στρες στον χρήστη.

