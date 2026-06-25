GPT-5.5 Instant: Βελτιωμένη κατανόηση πλαισίου και νέες λειτουργίες στο ChatGPT

Σύνοψη

Η OpenAI αναβάθμισε το GPT-5.5 Instant, το προεπιλεγμένο δωρεάν μοντέλο του ChatGPT, ενισχύοντας την ικανότητα διατήρησης του πλαισίου συζήτησης σε πολύπλοκα ερωτήματα και διαδοχικές εντολές.

Προστίθενται εργαλεία εκμάθησης προφοράς σε πάνω από 60 γλώσσες (συμπεριλαμβανομένων των ελληνικών), προσφέροντας ταυτόχρονη ηχητική και κειμενική καθοδήγηση.

Βελτιώνεται η διεπαφή της web έκδοσης με άμεσο καρφίτσωμα (pinning) συνομιλιών στο sidebar και ομαδοποίηση ανά project.

Ενισχύεται η ιδιωτικότητα με νέα συστήματα ελέγχου αδειών για συνδεδεμένες εφαρμογές τρίτων κατασκευαστών.

Η εφαρμογή Codex αποκτά Developer Mode με πρόσβαση στο Chrome DevTools Protocol και νέο σύστημα πιστώσεων (banking) για τα όρια χρήσης (rate limits).

Το GPT-5.5 Instant, το βασικό και δωρεάν μοντέλο του ChatGPT, έλαβε μια κρίσιμη αναβάθμιση λογικής και μνήμης. Πλέον, το μοντέλο ταυτοποιεί τον απώτερο στόχο των ερωτημάτων (user intent) με μεγαλύτερη ακρίβεια και μεταφέρει το πλαίσιο μέσα από πολλαπλές εναλλαγές στην κουβέντα, μειώνοντας δραστικά την ανάγκη για επαναλαμβανόμενες διευκρινίσεις από τον χρήστη.

Η συγκεκριμένη αναβάθμιση χτίζει πάνω στα θεμέλια που έθεσε η πρώτη κυκλοφορία του GPT-5.5 Instant τον Μάιο του 2026. Σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα των δοκιμών της OpenAI, το μοντέλο παρουσιάζει ήδη 52,5% λιγότερες παραγόμενες «παραισθήσεις» και 37,3% μείωση στα πραγματολογικά λάθη. Η νέα βελτίωση του Ιουνίου εστιάζει στην εξάλειψη των αυτοματοποιημένων απαντήσεων. Πρακτικά, το ChatGPT προσαρμόζει άμεσα το ύφος και τη δομή του κειμένου όταν ο χρήστης προσθέτει νέους περιορισμούς (π.χ. «κάνε το πιο σύντομο, αλλά κράτησε τις ημερομηνίες»), διατηρώντας ταυτόχρονα το αρχικό ζητούμενο.

Ένα από τα βασικά τεχνικά πλεονεκτήματα αφορά τη γεωτοποθεσία, καθώς το ChatGPT αντιλαμβάνεται πλέον με μεγαλύτερη φυσικότητα το πού βρίσκεται ο χρήστης. Για παράδειγμα, κατά την αναζήτηση για τοπικές επιχειρήσεις ή εστιατόρια στην Ελλάδα, τα αποτελέσματα είναι άμεσα συνδεδεμένα με την πραγματική διαθεσιμότητα, ενώ οι τιμές και οι υπηρεσίες αποδίδονται στο τοπικό πλαίσιο (Ευρώ, ωράρια καταστημάτων στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη).

Νέες λειτουργίες σε Web, iOS και Android

Η πρόσφατη δέσμη ενημερώσεων εισάγει καθοδήγηση προφοράς σε 60+ γλώσσες μέσω κειμένου και ήχου, λεπτομερέστερο έλεγχο δικαιωμάτων πρόσβασης στις συνδεδεμένες εφαρμογές, καθώς και ανανεωμένο περιβάλλον χρήσης στο Web για άμεση οργάνωση του ιστορικού σε projects.

Αναλύοντας τις αλλαγές που φέρνουν τα νέα release notes, εντοπίζονται σημαντικές προσθήκες που βελτιώνουν το user experience (UX) στις πλατφόρμες της εταιρείας:

Οπτική και ηχητική προφορά: Το ChatGPT λειτουργεί πλέον ως ένας εξειδικευμένος καθηγητής γλωσσών. Ρωτώντας το πώς προφέρεται μια συγκεκριμένη λέξη (σε 60+ γλώσσες, φυσικά και στα ελληνικά), ο χρήστης λαμβάνει την ακριβή φωνητική απόδοση γραπτά (phonetic spelling) αλλά και το αντίστοιχο ηχητικό απόσπασμα μέσα στο ίδιο το παράθυρο της συνομιλίας.

Το ChatGPT λειτουργεί πλέον ως ένας εξειδικευμένος καθηγητής γλωσσών. Ρωτώντας το πώς προφέρεται μια συγκεκριμένη λέξη (σε 60+ γλώσσες, φυσικά και στα ελληνικά), ο χρήστης λαμβάνει την ακριβή φωνητική απόδοση γραπτά (phonetic spelling) αλλά και το αντίστοιχο ηχητικό απόσπασμα μέσα στο ίδιο το παράθυρο της συνομιλίας. Έλεγχος ιδιωτικότητας και αδειών: Ανταποκρινόμενη στις αυστηρές απαιτήσεις προστασίας δεδομένων, η OpenAI πρόσθεσε ένα κεντρικό μενού ελέγχου (Settings > Apps). Ο χρήστης ορίζει εάν το ChatGPT πρέπει να ζητά άδεια κάθε φορά που επικοινωνεί με μια εξωτερική εφαρμογή, μόνο όταν κάνει αλλαγές, ή αν επιτρέπει την ελεύθερη διακίνηση δεδομένων.

Ανταποκρινόμενη στις αυστηρές απαιτήσεις προστασίας δεδομένων, η OpenAI πρόσθεσε ένα κεντρικό μενού ελέγχου (Settings > Apps). Ο χρήστης ορίζει εάν το ChatGPT πρέπει να ζητά άδεια κάθε φορά που επικοινωνεί με μια εξωτερική εφαρμογή, μόνο όταν κάνει αλλαγές, ή αν επιτρέπει την ελεύθερη διακίνηση δεδομένων. Sidebar και οργάνωση: Στη Web έκδοση, η αριστερή μπάρα (sidebar) αναβαθμίστηκε προσφέροντας στους χρήστες τη δυνατότητα να κάνουν pin (καρφίτσωμα) συγκεκριμένες συνομιλίες ή ολόκληρα projects. Η ενότητα "Recents" μπορεί να ομαδοποιηθεί ανά project, λύνοντας το πρόβλημα του κατακερματισμού των πληροφοριών για επαγγελματίες που τρέχουν πολλαπλά tasks ταυτόχρονα.

Στη Web έκδοση, η αριστερή μπάρα (sidebar) αναβαθμίστηκε προσφέροντας στους χρήστες τη δυνατότητα να κάνουν pin (καρφίτσωμα) συγκεκριμένες συνομιλίες ή ολόκληρα projects. Η ενότητα "Recents" μπορεί να ομαδοποιηθεί ανά project, λύνοντας το πρόβλημα του κατακερματισμού των πληροφοριών για επαγγελματίες που τρέχουν πολλαπλά tasks ταυτόχρονα. Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου: Ενσωματώθηκε ειδικό conversational mode για το τουρνουά (chatgpt.com/football), προσφέροντας αναλύσεις για το πρόγραμμα, τα ρόστερ των εθνικών ομάδων, τις βαθμολογίες και τις προβλέψεις, λειτουργώντας ως ένας διαδραστικός αθλητικός αναλυτής σε πραγματικό χρόνο.

Σημαντικές αναβαθμίσεις για προγραμματιστές: Το Codex στο επίκεντρο

Για όσους χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για ανάπτυξη λογισμικού, η ενημέρωση του Codex κρίνεται καθοριστική. Το ολοκαίνουργιο Developer Mode δίνει στο Codex ελεγχόμενη πρόσβαση στο Chrome DevTools Protocol και πρακτικά η AI μπορεί πλέον να κάνει προφίλ σε κώδικα JavaScript, να επιθεωρεί το output της κονσόλας, να αναλύει την κίνηση του δικτύου και να διαβάζει το DOM ή τα εφαρμοσμένα styles μιας σελίδας. Η διαδικασία debugging σε live περιβάλλοντα browser γίνεται απόλυτα αυτοματοποιημένη. Η λειτουργία παραμένει απενεργοποιημένη από προεπιλογή για λόγους ασφαλείας και απαιτεί χειροκίνητη ενεργοποίηση.

Επιπλέον, η OpenAI εισάγει το Rate-limit reset banking. Μέχρι σήμερα, τα όρια χρήσης λειτουργούσαν αυστηρά εντός του χρονικού τους παραθύρου. Πλέον, οι χρήστες σε κρίσιμα tiers λαμβάνουν «πιστώσεις» μηδενισμού ορίων, οι οποίες αποθηκεύονται στον λογαριασμό τους για έως και 30 ημέρες. Μπορούν μάλιστα να κερδίσουν επιπλέον resets μέσω προσκλήσεων συνεργατών (referrals).