Gravastars: Νέα μελέτη προτείνει τη δημιουργία μίνι Σύμπαντος αντί για μαύρη τρύπα

Σύνοψη

Νέα προσέγγιση στις εξισώσεις του Einstein: Έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Physical Review D ανατρέπει την αποκλειστική θεωρία δημιουργίας μαύρων τρυπών μετά την κατάρρευση άστρων.

Έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Physical Review D ανατρέπει την αποκλειστική θεωρία δημιουργίας μαύρων τρυπών μετά την κατάρρευση άστρων. Η έννοια του Gravastar: Οι θεωρητικοί φυσικοί Daniel Jampolski και Luciano Rezzolla (Πανεπιστήμιο Goethe) προτείνουν τον σχηματισμό ενός Gravastar, μιας συμπαγούς δομής χωρίς ανωμαλία (singularity).

Οι θεωρητικοί φυσικοί Daniel Jampolski και Luciano Rezzolla (Πανεπιστήμιο Goethe) προτείνουν τον σχηματισμό ενός Gravastar, μιας συμπαγούς δομής χωρίς ανωμαλία (singularity). Μίνι Σύμπαν στο εσωτερικό: Η κατάρρευση της αστρικής ύλης πυροδοτεί τη δημιουργία ενός μικροσκοπικού Σύμπαντος, όπου η Σκοτεινή Ενέργεια ασκεί απωστική δύναμη.

Η κατάρρευση της αστρικής ύλης πυροδοτεί τη δημιουργία ενός μικροσκοπικού Σύμπαντος, όπου η Σκοτεινή Ενέργεια ασκεί απωστική δύναμη. Ισορροπία δυνάμεων: Η βαρυτική έλξη εξισορροπείται από την επέκταση αυτού του εσωτερικού Σύμπαντος, διατηρώντας το άστρο σταθερό πριν καταρρεύσει πλήρως.

Σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Physical Review D από το Πανεπιστήμιο Goethe της Φρανκφούρτης, η βαρυτική κατάρρευση ενός άστρου δεν καταλήγει απαραίτητα σε μαύρη τρύπα. Οι ερευνητές παρουσιάζουν μια δυναμική μαθηματική λύση όπου η κατάρρευση ανακόπτεται, σχηματίζοντας ένα Gravastar, ένα υπερσυμπαγές αντικείμενο που φιλοξενεί ένα επεκτεινόμενο «μίνι Σύμπαν» στο εσωτερικό του, τροφοδοτούμενο από Σκοτεινή Ενέργεια.

Όταν ένα τεράστιο άστρο εξαντλεί τα πυρηνικά του καύσιμα, η πίεση ακτινοβολίας από τον πυρήνα του δεν μπορεί πλέον να εξισορροπήσει την τεράστια βαρυτική έλξη της ίδιας του της μάζας. Το επικρατέστερο μοντέλο στην αστροφυσική δεκαετίες τώρα υποστηρίζει ότι η ύλη καταρρέει σε ένα απειροελάχιστο σημείο, γνωστό ως ανωμαλία (singularity), περιβαλλόμενο από έναν ορίζοντα γεγονότων. Ωστόσο, το νέο θεωρητικό πλαίσιο που αναπτύχθηκε από τους φυσικούς Daniel Jampolski και Luciano Rezzolla αλλάζει ριζικά τα δεδομένα.

Αντί για την ολοκληρωτική κατάρρευση στο απόλυτο τίποτα, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι υπό συγκεκριμένες συνθήκες, η εξαιρετικά υψηλή πυκνότητα ύλης πυροδοτεί μια εσωτερική φάση διαστολής. Ο μηχανισμός αυτός λειτουργεί πρακτικά ως ένα τοπικό Big Bang.

Απουσία ορίζοντα γεγονότων: Τα Gravastars (Gravitational Vacuum Stars) δεν διαθέτουν επιφάνεια από την οποία το φως δεν μπορεί να διαφύγει.

Τα Gravastars (Gravitational Vacuum Stars) δεν διαθέτουν επιφάνεια από την οποία το φως δεν μπορεί να διαφύγει. Σταθερό κέλυφος ύλης: Το εξωτερικό περίβλημα του αντικειμένου παραμένει σε ισορροπία, αποτελούμενο από συμβατική αστρική ύλη.

Το εξωτερικό περίβλημα του αντικειμένου παραμένει σε ισορροπία, αποτελούμενο από συμβατική αστρική ύλη. Πυρήνας Σκοτεινής Ενέργειας: Ο πυρήνας συμπεριφέρεται με ιδιότητες Σκοτεινής Ενέργειας, δημιουργώντας αρνητική πίεση που αντισταθμίζει τη βαρύτητα.

Ο ρόλος της Σκοτεινής Ενέργειας στο εσωτερικό του άστρου

Στο μοντέλο των Jampolski και Rezzolla, καθώς ο πυρήνας του άστρου συμπιέζεται, αναπτύσσονται συνθήκες που μοιάζουν με τα πρώτα στάδια δημιουργίας του Σύμπαντος. Η εμφάνιση Σκοτεινής Ενέργειας στο εσωτερικό ασκεί μια ισχυρή απωστική δύναμη (αρνητική πίεση) η οποία εξισορροπεί πλήρως την προς τα έσω βαρυτική έλξη της αστρικής μάζας, σταματώντας την κατάρρευση λίγο πριν τον σχηματισμό ανωμαλίας.

Οι μαθηματικές εξισώσεις της Γενικής Θεωρίας της Σχετικότητας του Αλβέρτου Αϊνστάιν επιτρέπουν τη συνύπαρξη τέτοιων δυναμικών συστημάτων, ωστόσο η εύρεση μιας ακριβούς λύσης που να περιγράφει τη μετάβαση από ένα άστρο σε ένα Gravastar αποτελούσε άλυτο πρόβλημα. Η νέα μελέτη αποδεικνύει για πρώτη φορά τη δυναμική αυτού του φαινομένου.

Η Σκοτεινή Ενέργεια είναι η ίδια θεωρητική δύναμη που θεωρείται υπεύθυνη για την επιταχυνόμενη διαστολή του Σύμπαντος μας. Η ενσωμάτωση της στις εξισώσεις δυναμικής κατάρρευσης αποδεικνύει ότι τα άκρα της φυσικής περιέχουν μηχανισμούς αυτορρύθμισης. Το μίνι Σύμπαν στο εσωτερικό του Gravastar διαστέλλεται, «σπρώχνοντας» το υλικό που καταρρέει, επιτυγχάνοντας μια κατάσταση απόλυτης θερμοδυναμικής και βαρυτικής ισορροπίας.

Σημασία για την παρατηρησιακή αστροφυσική

Η ύπαρξη των Gravastars, εφόσον επιβεβαιωθεί παρατηρησιακά, λύνει ένα από τα μεγαλύτερα παράδοξα της κβαντικής μηχανικής και της γενικής σχετικότητας, το παράδοξο της πληροφορίας των μαύρων τρυπών. Καθώς δεν υφίσταται ορίζοντας γεγονότων, η πληροφορία της ύλης που σχηματίζει το Gravastar δεν χάνεται.

Για την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα, η μελέτη αυτή δίνει νέες κατευθύνσεις για την ερμηνεία των βαρυτικών κυμάτων. Οι μελλοντικές ανιχνεύσεις από παρατηρητήρια όπως το LIGO και το Virgo ενδέχεται να αναλύσουν διαφοροποιήσεις στα σήματα συγχώνευσης συμπαγών αντικειμένων, που θα υποδεικνύουν εάν τελικά αλληλεπιδρούν μαύρες τρύπες ή Gravastars.