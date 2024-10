Grey’s Anatomy: Ο νέος κύκλος της βραβευμένης σειράς έρχεται στο Disney+

Ο 21ος κύκλος της βραβευμένης με Χρυσή Σφαίρα σειράς, Grey’s Anatomy, κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου στο Disney+. Τα νέα επεισόδια θα είναι διαθέσιμα κάθε Πέμπτη.

Βραβευμένη με Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Δραματικής Τηλεοπτικής Σειράς και με πολλές υποψηφιότητες για βραβείο Emmy, η σειρά «Grey’s Anatomy» θεωρείται μια από τις καλύτερες τηλεοπτικές σειρές της εποχής μας. Αυτή η υψηλής έντασης ιατρική δραματική σειρά, που διανύει πλέον τον 21ο κύκλο της, ακολουθεί μια ομάδα γιατρών στο Γκρέι Σλόαν Μεμόριαλ, καθώς αντιμετωπίζουν αποφάσεις ζωής και θανάτου σε καθημερινή βάση. Αναζητούν μεταξύ τους παρηγοριά και μερικές φορές κάτι περισσότερο από μια φιλία. Μαζί ανακαλύπτουν πως ούτε στην ιατρική ούτε στις σχέσεις δεν είναι όλα άσπρο και μαύρο. Ο τελευταίος κύκλος έκλεισε με πολλές ανατροπές για τους βασικούς χαρακτήρες της σειράς. H Μέρεντιθ (Ellen Pompeo) δημοσίευσε την έρευνά της για το Αλτσχάιμερ στο διαδίκτυο, ενώ η Κάθριν απέλυσε την Τέντι (Kim Raver), την Αμέλια (Caterina Scorsone) και τον Όουεν (Kevin McKidd). Ο νέος κύκλος υπόσχεται νέες ανατροπές και ακόμη πιο συγκλονιστικές στιγμές μεταξύ πρωταγωνιστών.

Το Disney+ διαθέτει περιεχόμενο για όλους, προσθέτοντας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους νέες σειρές, ταινίες blockbuster, αποκλειστικό πρωτότυπο περιεχόμενο, Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic και περιεχόμενο γενικής ψυχαγωγίας. Το Disney+ προσφέρει έναν συνεχώς αυξανόμενο κατάλογο περιεχομένου που καλύπτει τα πάντα, από ντοκιμαντέρ μέχρι βραβευμένες ταινίες και σειρές και από κωμωδίες μέχρι κλασικά κινούμενα σχέδια. Οι συνδρομητές μπορούν να απολαύσουν τα πάντα, από αγαπημένες σειρές όπως, «Οι Ανταγωνιστές», «The Resident», «Criminal Minds», «9-1-1», «The Bear»παραγωγής FX, «Modern Family», «Tell Me Lies», «Κρυφές Ζωές Μορμόνων Γυναικών», «The Kardashians», μέχρι ταινίες όπως «Μην Πάρεις Ανάσα», «Poor Things» και «Ιστορίες Καλοσύνης» από την Searchlight Pictures.

Ο 21ος κύκλος του «Grey’s Anatomy» θα προβάλλεται επίσης στο κανάλι FX Life, από την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου στις 21.00, με νέα επεισόδια κάθε Πέμπτη στις 21.00. Το FX Life είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα μέσω Cosmote TV, Nova, Vodafone TV.