H Xiaomi φέρνει τις οικιακές συσκευές Mijia στην παγκόσμια αγορά

Η Xiaomi ανακοίνωσε την παγκόσμια κυκλοφορία των νέων οικιακών συσκευών Mijia, συμπεριλαμβανομένων των Mijia Refrigerator Cross Door 502L, Mijia Front Load Washer Dryer Pro 9kg και Mijia Air Conditioner Pro Eco Series. Οι νέες κυκλοφορίες προωθούν περαιτέρω τη στρατηγική του έξυπνου οικοσυστήματος «Human x Car x Home» της Xiaomi, προσφέροντας μια απρόσκοπτα συνδεδεμένη και πιο έξυπνη εμπειρία ζωής στους καταναλωτές σε όλο τον κόσμο.

Το ψυγείο Mijia Cross Door 502L προσφέρει στις οικογένειες μια ευέλικτη λύση αποθήκευσης, μεγάλης χωρητικότητας, με προσαρμόσιμες ζώνες θερμοκρασίας και τεχνολογία φρεσκάδας Ag⁺ για μεγαλύτερη διάρκεια συντήρησης των τροφίμων. Το πλυντήριο ρούχων Mijia Front Load Washer Dryer Pro 9kg προσφέρει μια premium, ενεργειακά αποδοτική εμπειρία πλυσίματος, βελτιστοποιώντας την υγιεινή και μειώνοντας ταυτόχρονα την κατανάλωση νερού και ηλεκτρικής ενέργειας. Ολοκληρώνοντας τη σειρά, το Mijia Air Conditioner Pro Eco Series συνδυάζει τον έξυπνο έλεγχο του κλίματος με την ενεργειακή απόδοση βασισμένη στην τεχνητή νοημοσύνη, εξασφαλίζοντας άνεση όλο το χρόνο, με προσαρμογή στις ανάγκες του κάθε νοικοκυριού.

Πλήρως ενσωματωμένες στα οικοσυστήματα έξυπνων σπιτιών Xiaomi AIoT και Mijia, οι νέες συσκευές μετατρέπουν την καθημερινή ζωή σε μια πιο συνδεδεμένη και εύκολη εμπειρία. Με την ενοποιημένη διαχείριση των συσκευών μέσω της εφαρμογής Xiaomi Home, οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο, εξατομικευμένες ρυθμίσεις και απρόσκοπτες αναβαθμίσεις λογισμικού OTA οπουδήποτε στον κόσμο. Με την περαιτέρω βελτίωση της συμβατότητας με το Google Assistant και το Alexa, οι συσκευές Mijia φέρνουν ένα νέο επίπεδο άνεσης και ευφυΐας στο σπίτι.

Mijia Refrigerator Cross Door 502L: Έξυπνη και ευέλικτη ψύξη

Σχεδιασμένο για έξυπνη διαβίωση, το ψυγείο Mijia Cross Door 502L προσφέρει αποτελεσματική ψύξη και ευέλικτη αποθήκευση σε ένα premium σχεδιασμό που ταιριάζει απόλυτα στη σύγχρονη οικογένεια. Σχεδιασμένο για νοικοκυριά που αγοράζουν τρόφιμα σε μεγάλες ποσότητες, προσφέρει ευέλικτες επιλογές αποθήκευσης σε πολλαπλές ζώνες. Αυτές περιλαμβάνουν μια μετατρέψιμη ζώνη i Fresh με έλεγχο θερμοκρασίας από -1°C έως 5°C και μια βελτιστοποιημένη λύση για την αποθήκευση διάφορων φρέσκων τροφίμων. Η χωρητικότητα 502L περιλαμβάνει ζώνες θερμοκρασίας με ξεχωριστό έλεγχο, που συμπληρώνονται από τις λειτουργίες Auto, Super Cool και Super Freeze για διάφορα σενάρια αποθήκευσης. Η ενσωμάτωση της τεχνολογίας φρεσκάδας Ag+ βοηθά στην ελαχιστοποίηση των οσμών και στην αναστολή της ανάπτυξης βακτηρίων, διατηρώντας τα τρόφιμα φρέσκα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Σχεδιασμένο με γνώμονα την ευκολία, το ψυγείο διαθέτει πόρτα που ανοίγει κατά 90°, προσφέροντας πλήρη πρόσβαση ακόμα και όταν είναι τοποθετημένο κοντά σε τοίχους. Οι ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο μέσω της εφαρμογής Xiaomi Home προειδοποιούν τους χρήστες εάν η πόρτα παραμείνει ανοιχτή για περισσότερο από δύο λεπτά, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση των τροφίμων. Η τεχνολογία dual inverter εξασφαλίζει αθόρυβη λειτουργία και εξαιρετική ενεργειακή απόδοση, ενώ το ενσωματωμένο Wi-Fi επιτρέπει την ρύθμιση της θερμοκρασίας από απόσταση.

Mijia Front Load Washer Dryer Pro 9kg: Μια προηγμένη, ολοκληρωμένη λύση για το πλύσιμο των ρούχων

Με έμφαση στην ενεργειακή απόδοση και την αθόρυβη λειτουργία, το Mijia Front Load Washer Dryer Pro 9kg διαθέτει βάθος 570 mm¹και εξαιρετικά λεπτό σχεδιασμό που ταιριάζει εύκολα σε οποιονδήποτε χώρο. Ο εξαιρετικά μεγάλος κάδος 525 mm και ο κινητήρας άμεσης μετάδοσης υψηλής απόδοσης χρησιμοποιούν την τεχνολογία Power Wash, έναν ανθεκτικό σχεδιασμό χωρίς ιμάντα που δημιουργεί ισχυρότερη φυγοκεντρική δύναμη, εξασφαλίζοντας βαθύτερο καθαρισμό και σχεδόν αθόρυβη λειτουργία. Βελτιστοποιημένο για ενεργειακή απόδοση, το σχέδιο προσφέρει επίσης 25% εξοικονόμηση σε σχέση με την βασική τιμή της ενεργειακής κλάσης Α της ΕΕ. Σχεδιασμένο για να προσφέρει καθαρότερο και πιο απαλό πλύσιμο των ρούχων, το Dual Auto Dosing εξασφαλίζει τη χρήση της βέλτιστης ποσότητας απορρυπαντικού και μαλακτικού.

Προσαρμόσιμη σε όλες τις ανάγκες, η λειτουργία πλύσης και στεγνώματος «όλα σε ένα» μπορεί να πλύνει έως και 3 κιλά ρούχων σε μόλις 180 λεπτά. Επιπλέον, η τεχνολογία Smart Infusion χρησιμοποιεί ψεκασμό υψηλής πίεσης μέσα στον κάδο για να επιτύχει βαθύ καθαρισμό Smart Wash σε μόλις 36 λεπτά, με αποτέλεσμα 39% λιγότερο χρόνο πλύσης, 33% λιγότερο νερό και 40% λιγότερη κατανάλωση ενέργειας. Εναλλακτικά, η λειτουργία Quick Wash ολοκληρώνει ένα πλήρες πλύσιμο σε μόλις 12 λεπτά, ιδανικό για ελαφρώς λερωμένα ρούχα ή για πλύσιμο της τελευταίας στιγμής. Για να προσφέρει ισχυρή υγιεινή των υφασμάτων, το Mijia Front Load Washer Dryer Pro 9kg χρησιμοποιεί πλύσιμο με ατμό υψηλής θερμοκρασίας για να αφαιρέσει έως και 99,99% των βακτηρίων. Για να αναζωογονήσει τα ρούχα χωρίς τη χρήση νερού, η λειτουργία Refresh χρησιμοποιεί ατμό για να διεισδύσει απαλά στις ίνες και να μειώσει τις ανεπιθύμητες τσακίσεις. Οι χρήστες μπορούν επίσης να απολαύσουν πιο φρέσκα και αρωματισμένα ρούχα χωρίς τη χρήση μαλακτικού, με το Aromatherapy Wash να προσθέτει αρωματικό υγρό στο κάδο. Οι έξυπνες λειτουργίες στεγνώματος αξιοποιούν αισθητήρες υψηλής ακρίβειας και προηγμένη τεχνολογία ροής αέρα 3D, επιτρέποντας στο Smart Dry Control να παρακολουθεί την υγρασία για να επιτυγχάνει βέλτιστο στέγνωμα, ενώ το Gentle Drying διατηρεί σταθερή χαμηλή θερμοκρασία μεταξύ 55°C και 65°C για να βοηθήσει στη μείωση της συρρίκνωσης και της φθοράς.

Επιπλέον, η υγιεινή σε όλες τις βασικές περιοχές της συσκευής επιτυγχάνεται με ολοκληρωμένες ρουτίνες αυτοκαθαρισμού. Αυτές περιλαμβάνουν καθαρισμό του συρταριού απορρυπαντικού, αυτοέκπλυση για το χνούδι, καθαρισμό του κάδου σε υψηλή θερμοκρασία για την απομάκρυνση των βακτηρίων μεταξύ των κύκλων και αυτόματο ξέπλυμα της πόρτας, το οποίο ξεπλένει τόσο το παρέμβυσμα όσο και την πόρτα.

Κλιματιστικό Mijia Air Conditioner Pro Eco Series: Εξαιρετική ενεργειακή απόδοση και έλεγχος

Διαθέσιμη σε εκδόσεις 2,6 kW και 3,5 kW, η σειρά Mijia Air Conditioner Pro Eco προσφέρει μέγιστη ενεργειακή απόδοση, ελαχιστοποιώντας τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και μειώνοντας τους λογαριασμούς ενέργειας. Με πιστοποίηση A+++ από την ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση τόσο στην ψύξη όσο και στη θέρμανση, προσφέρει στους χρήστες που ενδιαφέρονται για την εξοικονόμηση ενέργειας μια πιο έξυπνη και ακριβή εμπειρία διαχείρισης του εσωτερικού κλίματος, συνδυάζοντας υψηλή απόδοση με ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας.

Αξιοποιώντας τη λειτουργία Mijia AI Energy Saving, η σειρά Mijia Air Conditioner Pro Eco προσαρμόζει δυναμικά την απόδοση ανάλογα με τις πραγματικές αλλαγές του περιβάλλοντος, βελτιώνοντας την ενεργειακή απόδοση έως και 27% σε σύγκριση με τις συμβατικές λύσεις. Μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας χωρίς να θυσιάζει την απαραίτητη άνεση, η σειρά Mijia Air Conditioner Pro Eco προσφέρει έξυπνο έλεγχο θερμοκρασίας, με γρήγορη ψύξη σε 30 δευτερόλεπτα και γρήγορη θέρμανση σε 60 δευτερόλεπτα. Οι διάτρητες εσωτερικές περσίδες και τα 14 κινούμενα πτερύγια προσφέρουν απαλή ροή αέρα που αποφεύγει την άμεση εκτόξευση, ενώ η λειτουργία Turbo επιταχύνει την ταχύτητα του ανεμιστήρα για να εξασφαλίσει σταθερή ψύξη και θέρμανση. Παράλληλα, οι χρήστες μπορούν επίσης να παρακολουθούν και να ρυθμίζουν την κατανάλωση ενέργειας χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Xiaomi Home. Η εφαρμογή παρέχει πρόσβαση στις ρυθμίσεις ελέγχου, την κατάσταση του φίλτρου και τα δεδομένα κατανάλωσης ενέργειας, καθώς και προσαρμοσμένα προφίλ νυχτερινής λειτουργίας για βέλτιστη άνεση ύπνου.

Επιπλέον, η λειτουργία Personalize via AI μαθαίνει έξυπνα τις συνήθειες των χρηστών και προσαρμόζει δυναμικά τις ρυθμίσεις για να δημιουργήσει ένα άνετο κλίμα προσαρμοσμένο ειδικά στις ανάγκες τους. Η υποστήριξη φωνητικών εντολών Google Assistant²¹ επιτρέπει την απλή ρύθμιση της θερμοκρασίας, ενώ ο έξυπνος φωτισμός και η ανίχνευση μεγέθους δωματίου προσαρμόζουν κατάλληλα τη ροή αέρα και τη φωτεινότητα της οθόνης. Έξυπνα εργαλεία συντήρησης, όπως υπενθυμίσεις καθαρισμού φίλτρου, φίλτρο που αφαιρείται εύκολα, αυτόματος καθαρισμός υψηλής θερμοκρασίας και ολοκληρωμένη OTA, συμβάλλουν επίσης στη μείωση της συντήρησης και στην παράταση της διάρκειας ζωής, ενισχύοντας τον άνετο και βιώσιμο τρόπο ζωής των χρηστών.

Διάθεση

Τα Mijia Air Conditioner Pro Eco είναι ήδη διαθέσιμα στην ελληνική αγορά μέσω των Xiaomi Stores, του mistore-greece.gr και των επίσημων σημείων πώλησης.