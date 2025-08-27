Hasselblad X2D II 100C: Η μεσαίου φορμά κάμερα που ανεβάζει τον πήχη

Η Hasselblad παρουσίασε τη νέα της ναυαρχίδα στον χώρο των μεσαίου φορμά φωτογραφικών μηχανών, το μοντέλο X2D II 100C, το οποίο έρχεται να βελτιώσει σχεδόν κάθε πτυχή του προκατόχου του. Με ανάλυση 100 megapixel, νέο σύστημα σταθεροποίησης, αναβαθμισμένη αυτόματη εστίαση και πιο φωτεινή οθόνη, η μηχανή φιλοδοξεί να προσφέρει στους επαγγελματίες και απαιτητικούς χρήστες μια εμπειρία που συνδυάζει κορυφαία ποιότητα εικόνας με μεγαλύτερη ευχρηστία.

Το προηγούμενο μοντέλο X2D 100C εντυπωσίασε με την ποιότητα εικόνας του, αλλά είχε δεχθεί έντονη κριτική για την έλλειψη βασικών δυνατοτήτων, όπως η συνεχής αυτόματη εστίαση. Η νέα X2D II 100C αλλάζει ριζικά το τοπίο, καθώς είναι η πρώτη Hasselblad που υποστηρίζει AF-C phase detect, με τη βοήθεια αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης και τεχνολογία LiDAR. Αυτό σημαίνει ότι η μηχανή μπορεί πλέον να παρακολουθεί κινούμενα θέματα με ακρίβεια και να υποστηρίζει λήψη σε ριπές, έστω και με σχετικά χαμηλό ρυθμό τριών καρέ ανά δευτερόλεπτο. Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για σημαντική αναβάθμιση σε σχέση με το παρελθόν, ιδιαίτερα σε δύσκολες συνθήκες φωτισμού.

Η Hasselblad επενδύει και στην ποιότητα εικόνας, με την X2D II 100C να είναι η πρώτη μεσαίου φορμά μηχανή που υποστηρίζει πραγματικό HDR σε όλη τη ροή εργασίας. Αυτό επιτρέπει καλύτερη διαχείριση των φωτεινών περιοχών, μείωση της υπερέκθεσης και βελτίωση του τονικού εύρους, οδηγώντας σε πιο φυσικό και ρεαλιστικό αποτέλεσμα. Οι φωτογραφίες μπορούν να προβληθούν άμεσα στην οθόνη ως HDR HEIF ή Ultra HDR JPEG, ενώ ο νέος BSI αισθητήρας των 100MP προσφέρει αρχεία RAW 16-bit και δυναμικό εύρος έως 15,3 stops, από τα υψηλότερα που διατίθενται σήμερα στην αγορά.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει το αναβαθμισμένο σύστημα σταθεροποίησης. Η X2D II 100C διαθέτει πλέον 5-αξονικό μηχανισμό που φτάνει τα 10 stops, περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη μηχανή στην κατηγορία της. Για σύγκριση, η Fujifilm GFX100 II προσφέρει έως 8 stops, ενώ κορυφαία μοντέλα της Canon περιορίζονται στα 8,5. Η Hasselblad υποστηρίζει ότι με το νέο αυτό σύστημα είναι εφικτή η λήψη μακράς έκθεσης στο χέρι, διάρκειας αρκετών δευτερολέπτων, χωρίς τρίποδο – μια δυνατότητα που διευρύνει τις δημιουργικές επιλογές των φωτογράφων.

Παρά τη βελτίωση των δυνατοτήτων της, η μηχανή είναι ελαφρύτερη από τον προκάτοχό της. Το βάρος της μειώθηκε κατά 7,5% και φτάνει τα 730 γραμμάρια χωρίς φακό, κάτι ιδιαίτερα εντυπωσιακό για μεσαίου φορμά σώμα. Παράλληλα, η εργονομία έχει βελτιωθεί με νέα λαβή που διαθέτει υφή για καλύτερη αίσθηση και έλεγχο.

Στα υπόλοιπα τεχνικά χαρακτηριστικά συναντάμε νέα οθόνη αφής 3,6 ιντσών με φωτεινότητα 1.400 nits, ικανή να γέρνει έως 90 μοίρες προς τα πάνω και 43 μοίρες προς τα κάτω, διευκολύνοντας τις λήψεις από χαμηλές ή ψηλές γωνίες. Προστέθηκε επίσης joystick 5D για την αλλαγή του σημείου εστίασης ή τον χειρισμό των μενού, απαντώντας σε ένα από τα μεγαλύτερα παράπονα των χρηστών του προηγούμενου μοντέλου. Όπως και η πρώτη X2D, η νέα μηχανή διαθέτει ενσωματωμένη μνήμη 1TB – μια σπάνια δυνατότητα για mirrorless μηχανή – αλλά και υποδοχή για κάρτες CFexpress Type B. Αντίθετα, εξακολουθεί να μην υποστηρίζει βιντεοσκόπηση, παραμένοντας προσανατολισμένη αποκλειστικά στη φωτογραφία.

Η Hasselblad παρουσίασε και μια νέα εφαρμογή, την Phocus Mobile 2, με την οποία ο χρήστης μπορεί να ελέγχει απομακρυσμένα τη μηχανή, να μεταφέρει αρχεία και να κάνει βασικό editing απευθείας από το κινητό ή το tablet του.

Όσο για την τιμή, αυτή είναι μεν υψηλή, αλλά λιγότερο «σοκαριστική» από ό,τι θα περίμενε κανείς. Η X2D II 100C διατίθεται ήδη στην αγορά με κόστος 7.399 δολάρια, δηλαδή 800 δολάρια φθηνότερη από το λανσάρισμα της X2D 100C.

Παράλληλα με τη νέα μηχανή, η εταιρεία ανακοίνωσε και τον φακό XCD 2.8-4 35-100E, με εστιακό εύρος που αντιστοιχεί σε 28-76mm σε full-frame. Ο φακός αυτός προσφέρει υψηλή οπτική απόδοση, τον ταχύτερο stepping motor της σειράς XCD και δαχτυλίδια ελέγχου για ρύθμιση ταχύτητας κλείστρου, διαφράγματος και άλλων παραμέτρων. Όπως όλοι οι φακοί της Hasselblad, ενσωματώνει leaf shutter που επιτρέπει συγχρονισμό με φλας έως 1/4000 δευτερολέπτου, κάτι που διευκολύνει τη χρήση συμπληρωματικού φωτισμού ακόμη και σε εξωτερικές συνθήκες. Η τιμή του φακού ορίστηκε στα 4.599 δολάρια.

Τέλος, η εταιρεία παρουσίασε τον σακίδιο πλάτης Vandra 20 λίτρων, με κόστος 469 δολάρια, ικανό να χωρέσει το σώμα της X2D II 100C, δύο φακούς και αξεσουάρ. Παράλληλα, κυκλοφόρησαν τρία νέα φίλτρα 86mm: ένα UV στα 299 δολάρια, ένα ND στα 329 και ένα κυκλικό πολωτικό (CPL) στα 559 δολάρια.

