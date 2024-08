Heroes of Might and Magic: Olden Era, ανακοινώθηκε νέος τίτλος στη θρυλική σειρά!

Η θρυλική turn-based σειρά στρατηγικής Heroes of Might and Magic εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1995 και αποτέλεσε spin-off των RPGs της σειράς Might and Magic. Σήμερα, στο πλαίσιο της Gamescom, η Ubisoft έκανε τη μεγάλη έκπληξη και ανακοίνωσε ένα νέο τίτλο, το Heroes of Might and Magic: Olden Era!

Η Ubisoft δήλωσε ότι όσον αφορά την ιστορία και το σενάριο της σειράς, το Heroes of Might and Magic: Olden Era θα διαδραματίζεται πριν από τα γεγονότα του πρώτου παιχνιδιού Might and Magic. Οι παίκτες θα ελέγχουν έναν ήρωα που πρέπει να συλλέξει πόρους, να χτίσει πόλεις και να συγκεντρώσει στρατούς. Στη συνέχεια, το παιχνίδι θα βάλει αυτούς τους στρατούς να πολεμήσουν τις εχθρικές δυνάμεις.

Το παιχνίδι θα έχει solo campaign, αλλά θα έχει επίσης λειτουργίες αρένας multiplayer ένας εναντίον ενός ή ακόμα μεγαλύτερες μάχες με έως και οκτώ παίκτες. Το παιχνίδι θα υποστηρίζει επίσης τη δημιουργία τυχαίων χαρτών και θα διαθέτει επίσης έναν επεξεργαστή εντός του παιχνιδιού, ώστε οι παίκτες να μπορούν να φτιάχνουν τους δικούς τους χάρτες και εκστρατείες.

Το Heroes of Might and Magic: Olden Era αναπτύσσεται από το στούντιο Unfrozen, το οποίο στο παρελθόν δημιούργησε το Iratus: Lord of the Dead, και θα κυκλοφορήσει σε Early Access στην πλατφόρμα Steam της Valve κάποια στιγμή στο πρώτο μισό του 2025. Η πλήρης κυκλοφορία του παιχνιδιού θα γίνει σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα.