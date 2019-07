Honor 9X: Το νέο mid-range smartphone παρουσιάζεται στις 23 Ιουλίου

Με τα πράγματα να έχουν μπει πλέον σε μια λογική σειρά, η Honor συνεχίζει κανονικά την τήρηση του χρονοδιαγράμματος της για λανσάρισμα νέων συσκευών μέσα στο 2019. Το επόμενο smartphone που θα δούμε από τη θυγατρική της Huawei θα είναι το Honor 9X, το οποίο θα παρουσιαστεί επίσημα στην Κίνα στις 23 Ιουλίου και μερικές εβδομάδες αργότερα σε κάποια Ευρωπαϊκή πόλη για τις Δυτικές αγορές.

Το Honor 9X θα προσπαθήσει να επαναλάβει την επιτυχία του Honor 8X, το εξαιρετικό mid-range smartphone που σάρωσε με περισσότερες από 10 εκατομμύρια πωλήσεις σε όλο τον κόσμο. Το μοτο της Honor στο επίσημο poster είναι "Honor 9X is fast from the inside. Born to be low-key", επομένως, περιμένουμε ξανά μια mid-range συσκευή με πολύ πιο ισχυρό hardware από την προηγούμενη γενιά.

Από πλευράς τεχνικών χαρακτηριστικών περιμένουμε οθόνη 6.5'' ή 6.7'' FHD+, επεξεργαστή Kirin 810 SoC, 3GB/4GB μνήμη RAM, 64GB/128GB αποθηκευτικό χώρο, τριπλή κάμερα 48MP + 8MP + 2MP, εμπρόσθια κάμερα 32MP και μπαταρία 3750mAh.

Δεν αποκλείεται να έχουμε περισσότερες διαρροές για το Honor 9X μέσα στις επόμενες ημέρες.

