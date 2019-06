Τέλος στα "βάσανα" της Huawei με επίσημη δήλωση του Donald Trump!

Είδαμε πολλά να συμβαίνουν στο διάστημα που μεσολάβησε από το διάταγμα του προέδρου Trump για το μπλοκάρισμα της Huawei μέχρι και σήμερα, αλλά είναι γεγονός ότι η πλειοψηφία του τεχνολογικού Τύπου σε παγκόσμιο επίπεδο περίμενε ότι αργά ή γρήγορα θα βρεθεί λύση.

Αυτή ήρθε στο πλαίσιο της συνάντησης των μελών του G20 στην Osaka (Ιαπωνία), όπου ο πρόεδρος Trump συναντήθηκε με τον ομόλογο του Li Jinping για μια γενικότερη συζήτηση που αφορά την οικονομική κατάσταση μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας. Δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς ειπώθηκε μεταξύ τους, αλλά στο κομμάτι που αφορά τη Huawei έχουμε σαφή τοποθέτηση του προέδρου Trump:

Οι Αμερικανικές εταιρείες μπορούν να πωλούν εξοπλισμό και τεχνολογία στη Huawei. Μιλάμε για εξοπλισμό που δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να απειλήσει την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

Υποθέτουμε ότι θα υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί σχετικά με αυτόν τον εξοπλισμό που πιθανότατα θα εξακολουθήσουν να κρατούν τη Huawei έξω από τα δίκτυα 5G, αλλά φανταζόμαστε ότι η κινέζικη εταιρεία θα εξακολουθήσει να έχει πλήρη πρόσβαση στα chipsets των Qualcomm, Intel, ARM, Xilinx κλπ., όπως και στα λειτουργικά συστήματα Windows και Android.

Πρόκειται για μια πολύ σημαντική εξέλιξη για την αγορά της τεχνολογίας, όχι μόνο στο βαθμό που επηρεάζεται η Huawei, αλλά περισσότερο για τις απώλειες που θα κατέγραφαν οι Αμερικανικές εταιρείες εάν παρέμενε οριστικά αυτό το μπλοκάρισμα. Για παράδειγμα, σκεφτείτε πως η Huawei ξόδεψε σχεδόν $11 δισ. μέσα στο 2018 για chipsets των Intel, Qualcomm και Micron! Επομένως, είναι απόλυτα λογικό να ασκήθηκαν πολύ μεγάλες πιέσεις από τις Αμερικανικές εταιρείες για να δοθεί μια λύση.

Παράλληλα, μαθαίνουμε από τη Wall Street Journal ότι η Κίνα έθεσε ως απαραίτητη προϋπόθεση την άρση του εμπάργκο στη Huawei για να συμμετέχει σε οποιαδήποτε εμπορική συζήτηση με τις ΗΠΑ. Ένα πρώτο στοιχείο για τη συμφωνία των δύο χωρών είναι ότι η Κίνα δέχτηκε να αγοράσει περισσότερα αγροτικά προϊόντα από Αμερικανούς...

Τι σημαίνουν όλα αυτά για τη Huawei

Για την ώρα η Huawei παραμένει εντός της μαύρης λίστας του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ και μάλιστα ο Donald Trump υποστήριξε πως εξακολουθεί να είναι πηγή κινδύνου.

Η Huawei παραμένει σημείο ενδιαφέροντος για τη χώρα μας στο θέμα της κατασκοπίας. Γνωρίζουμε πολλά για τη Huawei, αλλά δεν θέλω να αναφερθώ σε αυτά τώρα. Νομίζω ότι δεν αρμόζει στην περίσταση. Κρατήστε ό,τι σας είπα προηγουμένως και θα τα πούμε όλα σε κάποια άλλη στιγμή. Είχαμε μια πολύ καλή συνάντηση με τον πρόεδρο Xi, εξαιρετική θα έλεγα. Συζητήσαμε πολλά θέματα και είμαστε σε καλό δρόμο. Θα δούμε τι θα γίνει...

Ακόμη και αν αρθεί οριστικά το μπλοκάρισμα της Huawei μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα, η Huawei δύσκολα θα καταφέρει να πλησιάσει τους στόχους που είχε θέσει πριν την εφαρμογή του διατάγματος. Το ευχάριστο, όμως, αφορά καθαρά τους κατόχους συσκευών της εταιρείας που θα μπορούν να έχουν το κεφάλι τους ήσυχο για την υποστήριξη του Android OS και των ενημερώσεων ασφαλείας.

📱 "We send and we sell to Huawei a tremendous amount of product that goes into the various things that they make, and I said that that's ok."



Trump comments on #Huawei at #G20 in Osaka, Japan #G20大阪サミット #G20Summit pic.twitter.com/79s8KjP8Cj — TicToc by Bloomberg (@tictoc) June 29, 2019

Advertisements

Share this: Facebook

Twitter