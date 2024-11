How To Train Your Dragon: Πρώτο teaser trailer για τη live-action μεταφορά της animated ταινίας

Η Universal Pictures μας έδωσε επιτέλους την πρώτη μας ματιά στη live-action ταινία «Πώς να εκπαιδεύσετε τον δράκο σας» (How To Train Your Dragon). Το How to Train Your Dragon ακολουθεί μια φυλή Βίκινγκς που επιδεικνύουν την αξία τους κυνηγώντας πανίσχυρους δράκους. Όλοι εκτός από τον γιο του αρχηγού, τον Hiccup (Mason Thames), ο οποίος γίνεται φίλος με έναν κατάμαυρο δράκο που ονομάζεται Toothless και τον εκπαιδεύει για να γίνει ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου - ενώ κρατάει τις προπονήσεις τους μυστικές από την προαναφερθείσα φυλή των Βίκινγκς που σκοτώνουν δράκους.

Το teaser trailer μας δείχνει τις σαρωτικές εικόνες μιας ορεινής εξοχής, την εντυπωσιακή δεξιοτεχνία των πλοίων και τον πρωταγωνιστή της πρωτότυπης ταινίας Gerard Butler σε μια στολή Βίκινγκ στο ρόλο του αρχηγού, Stoick. Το trailer μας δίνει επίσης μια γεύση από τη συνάντηση του Hiccup και του Toothless για πρώτη φορά... ενώ παράλληλα αναπαράγεται η μεγάλη αναφορική στιγμή της αρχικής ταινίας με τον Toothless να δέχεται τα χαϊδέματα στο κεφάλι του Hiccup.

Όπως αναδεικνύει το trailer, το CG animation της ταινίας για τον Toothless φαίνεται αρκετά εντυπωσιακό και τα σκηνικά του χωριού των Βίκινγκς είναι επίσης συγκρίσιμα με τις animation ταινίες. Παρόλο που το σύντομο teaser πετυχαίνει το σημαντικό στοιχείο της καλής εμφάνισης του Toothless, ο χρόνος θα δείξει αν η ταινία θα φτάσει την αίσθηση της καρδιάς και του χιούμορ του πρωτότυπου.

Η live-action ταινία «Πώς να εκπαιδεύσετε τον δράκο σας» αναμένεται στους κινηματογράφους στις 13 Ιουνίου 2025.