Επίσημο: Η Google κόβει την πρόσβαση της Huawei στα Google Play, Gmail και άλλες υπηρεσίες της!

Η υπογραφή του προεδρικού διατάγματος για τον αποκλεισμό της Huawei από τις ΗΠΑ δεν αφορά αποκλειστικά τη χρήση του εξοπλισμού της κινέζικης εταιρείας. Ο πρόεδρος Trump ουσιαστικά απαιτεί την παύση οποιασδήποτε συνεργασίας αμερικανικής εταιρείας με τη Huawei και ήδη έχουμε τις πρώτες συνέπειες αυτού του εμπάργκο.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, η Google διακόπτει τη συνεργασία της με τη Huawei στο κομμάτι της χρήσης του λειτουργικού συστήματος Android και των υπηρεσιών - εφαρμογών της, αφήνοντας της μόνο την πρόσβαση στο AOSP (Android Open Source Project). Αυτό σημαίνει ότι η Huawei θα πρέπει να περιμένει τη πότε η Google θα ανεβάσει τις επιδιορθώσεις ασφαλείας στο AOSP προτού μπορέσει να τις μεταφέρει στους κατόχους των συσκευών της.

Επιπλέον, οι προεγκατεστημένες εφαρμογές της Google, όπως τα Google Play, Gmail, YouTube και Chrome, δεν θα είναι διαθέσιμες στις μελλοντικές συσκευές της Huawei, αλλά για τις συσκευές που κυκλοφορούν ήδη στην αγορά, θα είναι εφικτό να πραγματοποιείς updates.

Το ζήτημα είναι πάρα πολύ σοβαρό και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η επίσημη αντίδραση της Huawei. Μη ξεχνάμε ότι τον περασμένο Μάρτιο ήρθε στη δημοσιότητα η φήμη πως ετοιμάζει το δικό της λειτουργικό σύστημα για το ενδεχόμενο ενός τέτοιου αποκλεισμού και δεν αποκλείεται να το έχει ολοκληρώσει ήδη. Το ζήτημα είναι πως θα επηρεαστεί και το καταναλωτικό κοινό από όλα αυτά, σε μια περίοδο όπου η Huawei έμοιαζε πανίσχυρη...

For Huawei users' questions regarding our steps to comply w/ the recent US government actions: We assure you while we are complying with all US gov't requirements, services like Google Play & security from Google Play Protect will keep functioning on your existing Huawei device. — Android (@Android) May 20, 2019

