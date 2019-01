Η Huawei ευχήθηκε "Καλή Χρονιά" στο Twitter μέσω...iPhone

Η Huawei δεν έχει καταφέρει απλά να βρίσκεται στο ίδιο ράφι με τις Samsung και Apple, αλλά ακολουθεί τους δύο γίγαντες και στις....γκάφες. Για τη Samsung το είχαμε δει αρκετές φορές στο παρελθόν, για την Apple είχαμε την πρώτη πριν από λίγες ημέρες και τώρα ήρθε η σειρά της Huawei να υποπέσει στο ίδιο λάθος από τον επίσημο λογαριασμό της στο Twitter.

Όπως ανακάλυψε ο Marques Brownlee και κατάφερε να διασώσει στο screenshot που βλέπετε, η Huawei μοιράστηκε τις ευχές της για το νέο έτος εκ μέρους όλης της εταιρείας αναρτώντας ένα tweet μέσω....iPhone. Προφανώς το tweet διαγράφηκε μετά από λίγα λεπτά, αλλά ο κόσμος του Internet είναι αμείλικτος και δεν συγχωρεί (αυτούς που από έρωτα εκπέσανε...).

Δεν ξέρουμε αν ο διαχειριστής του λογαριασμού είναι ερωτευμένος, αν τον συγχώρεσε η εταιρεία ή αν "συγχωρέθηκε" μόνος του, αλλά...you had one job.

