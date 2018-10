Huawei Mate 20 Lite: Μια "lite" επιλογή μόνο στο όνομα! [Review]

Πρόκειται για ένα δυνατό και καλοφτιαγμένο smartphone που λειτουργεί απροβλημάτιστα out of the box, που θα ικανοποιήσει και τους απαιτητικότερους χρήστες. Η συνολική εμπειρία αγγίζει την ακριβότερη κατηγορία και βάζει σε σκέψεις για το αν αξίζει να δοθούν τα επιπλέον χρήματα.

This entry was posted in Android Reviews . Bookmark the permalink