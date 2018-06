Huawei Y6 2018: Μια δοκιμασμένη συνταγή για την entry-level κατηγορία [Review]

Η διαρκώς ανερχόμενη Huawei συνεχίζει την πορεία της στην απαιτητική αγορά των entry-level smartphones, φιλοδοξώντας να προσθέσει μία ακόμα εναλλακτική λύση ανάμεσα στις αρκετές επιλογές της κατηγορίας. Δοκιμάσαμε την οικονομικότερη έκδοση με 16GB ονομαστικό αποθηκευτικό χώρο, 2GB RAM, χωρίς NFC.

Οθόνη και γενικότερη αίσθηση

Η χορταστική (για την κατηγορία τιμής) IPS oθόνη στις 5,7 ίντσες με αναλογία 18:9 καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της πρόσοψης, αφήνοντας ελάχιστο χώρο στα πλάγια και λίγο χώρο πάνω και κάτω. Το αισθητικό αποτέλεσμα είναι άψογο, ενώ η διάσταση είναι η χρυσή τομή μεταξύ λειτουργικότητας και φορητότητας. Η ανάλυση δεν είναι σε καμία περίπτωση εντυπωσιακή με ανάλυση 720Χ1440, όμως τα χρώματα και η φωτεινότητα δεν θα απογοητεύσουν.

Αν και η οθόνη δεν έχει αντιχαρακτικά χαρακτηριστικά Gorilla Glass, έρχεται με περασμένο screen protector. Συνολικά έχει συμπαγή αίσθηση στο χέρι, σαν ένα κομμάτι και η εικόνα της απτής ποιότητας συνδυάζεται με το πολύ καλό κράτημα χάρη και στις μαζεμένες εξωτερικές διαστάσεις. Συνολικά φαίνεται πολύ καλοφτιαγμένο και εμπνέει για πολύχρονη χρήση.

Επεξεργαστής/μνήμη/επιδόσεις

Σαν εισαγωγικό μοντέλο που είναι το Υ6, λογικό ήταν να γίνουν κάποιες εκπτώσεις σε specs. Υπάρχουν οι δοκιμασμένες λύσεις με τον τετραπύρηνο Snapdragon 425 και το υποσύστημα γραφικών Adreno 308. Σε συνδιασμό με την «ελαφριά» έκδοση του Android 8 χωρίς το Bloatware που υπάρχει σε άλλες εταιρείες το κινητό ανταποκρίνεται με καλή απόκριση. Το μόνο που δεν μπορεί να κάνει με αξιώσεις είναι να παίξει κάποια τελευταία πολύ απαιτητικά 3D παιχνίδια χωρίς lag.

Ο αποθηκευτικός χώρος μπορεί μεν να έχει ονομαστικό μέγεθος 16GB, αλλά ουσιαστικά απομένουν λίγο πάνω από 8GB ελεύθερα για το χρήστη. Δεν πιστεύουμε πως θα δημιουργηθεί πρόβλημα για τυπική χρήση, αλλά είναι επεκτάσιμος με MicroSD κάρτα για παν ενδεχόμενο.

Κάμερα

Αναμενόμενα καλή απόδοση των 13ΜΡ σε περιβάλλον με φως, αναμενόμενη η αύξηση του θορύβου σε λιγότερο φωτισμό. Καταγράφονται πολύ ισορροπημένα χρώματα με καλή λεπτομέρεια που συνολικά βρίσκεται αρκετά πάνω από το μέσο όρο της κατηγορίας.

Οι ρυθμίσεις είναι αρκετές, καλά ταξινομημένες και άμεσα προσβάσιμες με swype.

Ενδιαφέρον έχει η δυνατότητα κατεβάσματος επιπλέον προγραμμάτων/ φίλτρων (πχ για φωτογράφηση φαγητών). Υπάρχει ρύθμιση για το αν η φωτογραφία θα βγεί «καθρεπτισμένη», ώστε να μη φαίνονται δεξιοτίμονα τα αυτοκίνητα στις φωτογραφίες μας, επιλογές εστίασης και πολλά άλλα.

Τέλος η μπροστά κάμερα είναι επίσης αξιοπρεπής με αισθητήρα 5ΜΡ και πρόσβαση σε όλες τις κλασικές ρυθμίσεις.

This slideshow requires JavaScript.

Εξτραδάκια που χαρήκαμε κατά τη χρήση

Πέρα από τα τυπικά (FM Radio, software ρυθμίσεις ευκολίας κλπ), μας έκαναν πολύ καλή εντύπωση :

Ο αισθητήρας δακτυλικού αποτυπώματος που δουλεύει όπως πρέπει,

Η ρύθμιση Eye Comfort που φιλτράρει το μπλέ χρώμα στην οθόνη, με αποτέλεσμα ξεκούραστη ανάγνωση ειδικά σε περιβάλλον πολύ χαμηλού φωτισμού.

Το Face Unlock.

Οι ρυθμίσεις εξοικονόμησης ενέργειας, που ρίχνουν μέχρι και την ανάλυση της οθόνης όταν και όσο πρέπει.

To notification led στο εμπρός μέρος που ειδοποιεί αν υπάρχει κάποιο μήνυμα, mail ή χαμένη κλήση,

Τα καλοσχεδιασμένα γραφικά/ icons/ animations της έκδοσης του λειτουργικού που κολακεύουν την οθόνη

Η δυνατότητα για δύο κάρτες sim ταυτόχρονα με κάρτα MicroSD, σε αντίθεση με το 99% των συσκευών που πρέπει να διαλέξεις είτε 2 κάρτες Sim, είτε μία Sim και μία MicroSD.

Tέλος, μείναμε απόλυτα ικανοποιημένοι και από τη συνολική απόδοση της μπαταρίας των 3000mah, που φέρνει την αυτονομία του Y6 πάνω από το σημερινό μέσο όρο της κατηγορίας τιμής.

Tί μας άρεσε

Η ευκολία και το απροβλημάτιστο της καθημερινής λειτουργίας

Το ελαφρύ λειτουργικό, χωρίς επιπλέον περιττά προγράμματα

Το πολύ καλό κράτημα στο χέρι

Η δυνατότητα να έχουμε ταυτόχρονα δύο κάρτες Sim και μία Micro-SD κάρτα

Η ευχάριστη διαφορά ανάμεσα στις προδιαγραφές και το αποτέλεσμα

Η λογική τιμή

Τί μας χάλασε

Τα 2GB μνήμης RAM που μπορεί να είναι υπεραρκετά για το υπάρχον setup, αλλά πιθανόν να δημιουργήσουν θέμα σε επόμενες εκδόσεις του Android.

Δεν έχει NFC και αισθητήρα αποτυπωμάτων που μπορεί να είναι απαραίτητα σε κάποιους.

Το ότι με ελάχιστα χρήματα παραπάνω μπορούμε να βρεθούμε σε άλλη κατηγορία smartphones

Συμπέρασμα

Πρόκειται για ένα καλοφτιαγμένο smartphone που λειτουργεί απροβλημάτιστα out of the box, με καλή συνολική εμπειρία χρήσης και μπαταρία που αντέχει αρκετά περισσότερο από τον μέσο όρο. Η τιμή του είναι λογική, αλλά έχει να αντιμετωπίσει τον τεράστιο ανταγωνισμό της κατηγορίας, όπου μία απλή προωθητική ενέργεια κάποιου καταστήματος που δίνει πχ 25% έκπτωση για μία ημέρα είναι ικανή να αλλάξει όλες τις ισορροπίες και το εκάστοτε best buy.

Όπως και να έχει, αξίζει να το δείτε και να το πιάσετε στα χέρια σας πριν καταλήξετε σε αγορά!

