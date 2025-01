Η Acer παρουσιάζει νέα Copilot+ PCs με ισχυρούς επεξεργαστές για την AI εποχή [CES 2025]

Η Acer ανακοίνωσε το CES 2025 την διεύρυνση των επιλογών για υπολογιστές Copilot+ προσθέτοντας στο χαρτοφυλάκιο τόσο laptops όσο και desktops. Ανάμεσα στις νέες συσκευές περιλαμβάνονται τα λεπτά και ελαφριά laptops Swift Go 14 AI και Swift Go 16 AI, τα laptops Aspire 14 AI που δίνουν έμφαση στην αξία, τα κομψά και στιλάτα desktops Aspire S AI και Aspire C AI all-in-one (AIO) και το ισχυρό mini PC Revo Box AI. Όλα τα νέα προϊόντα είναι εξοπλισμένα με τους πιο πρόσφατους επεξεργαστές που διαθέτουν ενσωματωμένες μονάδες νευρωνικής επεξεργασίας (NPU) και μπορούν να τροφοδοτούν τις εργασίες που βασίζονται σε Τεχνητή Νοημοσύνη.

Οι νέοι υπολογιστές Copilot+ της Acer αξιοποιούν τη δύναμη της Τεχνητής Νοημοσύνης για να ενισχύσουν την παραγωγικότητα και τη δημιουργικότητα. Τα laptops Swift Go 16 AI και Swift Go 14 AI και οι επιτραπέζιοι υπολογιστές Aspire C AI (AIOs) τροφοδοτούνται από επεξεργαστές AMD Ryzen™ AI 300 Series για να προσφέρουν στον απόλυτο βαθμό δυνατότητες AI ενισχύοντας την αποδοτικότητα των επαγγελματιών που εργάζονται μακριά από το σπίτι. Οι υπολογιστές Aspire S AI και Revo Box AI διαθέτουν επεξεργαστές Intel® Core™ Ultra (Series 2), βοηθώντας τους χρήστες να ολοκληρώνουν αποτελεσματικά δύσκολες και σύνθετες εργασίες.

Acer Swift Go 16 AI και Swift Go 14 AI Copilot+ Pcs: Λεπτά και ελαφριά laptops που αξίζουν

Τα νέα λεπτά και ελαφριά laptops Swift Go AI της Acer φέρνουν την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στο επίκεντρο για επαγγελματίες, φοιτητές αλλά και όσους προσέχουν τον προϋπολογισμό τους, διατηρώντας παράλληλα τις υψηλές επιδόσεις. Το Swift Go 16 AI (SFG16-61/T) και το Swift Go 14 AI (SFG14-64/T) διαθέτουν τους νέους επεξεργαστές AMD Ryzen AI 300 Series με αρχιτεκτονική «Zen 5» αξιοποιώντας έως και 8 πυρήνες υψηλής απόδοσης και 16 νήματα που χρονίζουν έως και 5,0 GHz max boost processing. Επιπλέον, οι επεξεργαστές διαθέτουν αρχιτεκτονική AMD XDNA™ 2 NPU που παρέχουν έως και 50 TOPS αλλά και τα πιο σύγχρονα γραφικά AMD Radeon™ 800M για πιο ομαλή ροή, ακρίβεια στην επεξεργασία και πολλά ακόμα πλεονεκτήματα. Τα νέα laptops Swift Go AI μπορούν να λειτουργούν αποτελεσματικά και αξιόπιστα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ τροφοδοτούν AI λειτουργίες, όπως το Acer PurifiedVoice™ 2.0 και το Acer UserSensing™ 2.0.

Εκτός από τις ισχυρές επιδόσεις AI, η νέα σειρά Swift Go AI διαθέτει ολοκαίνουργιο design με σασί από ανοδιωμένο αλουμίνιο και ένα εντυπωσιακό μοτίβο σχεδιασμού που συμπληρώνει το χαρακτηριστικό εικονίδιο AI στο επάνω κάλυμμα. Ο premium σχεδιασμός των laptops ενισχύεται ακόμα περισσότερο με εκπληκτικές οθόνες OLED που έχουν ανάλυση έως και 3K στο 16 ιντσών Swift Go 16 AI και στο 14ων ιντσών Swift Go 14 AI. Οι οθόνες OLED παρέχουν ζωντανή, ρεαλιστική απεικόνιση με ρυθμό ανανέωσης έως 120 Hz και είναι πιστοποιημένες με DisplayHDR™ TrueBlack 500 και Eyesafe 2.0. Επιπλέον, οι επιλογές οθόνης αφής IPS είναι διαθέσιμες και στις δύο σειρές για τους πελάτες που προτιμούν την χρήση με αφή. Τα νέα Swift Go AI περιλαμβάνουν επίσης μια κάμερα 1440p QHD IR που υποστηρίζεται από ήχο DTS X: Ultra και μια συστοιχία 3 μικροφώνων που διασφαλίζει κορυφαίο ήχο για τις online διασκέψεις.

Acer Aspire 14 AI Laptop – Ισχύς και μπαταρία που διαρκούν όλη μέρα

Κατασκευασμένο για να αντιμετωπίζει μια ολόκληρη μέρα γεμάτη δραστηριότητες, όπως μαθήματα, εργασίες και άλλα, το Acer Aspire 14 AI (A14-52M/A14-52MT) μπορεί να προσφέρει αναπαραγωγή βίντεο ακόμα και για 18 ώρες χωρίς φόρτιση. Τροφοδοτείται από επεξεργαστές Intel Core Ultra (Series 2) και ενσωματωμένη NPU για ταχύτατη λειτουργία των AI εργασιών. Διαθέτει επίσης τη δυνατότητα επίπεδης τοποθέτησης της οθόνης, καθώς η κλίση φτάνει τις 180 μοίρες, ενώ ο ελαφρύς σχεδιασμός του (3,09 κιλά) καθιστά τη μεταφορά του εύκολη και βολική. Είναι εξοπλισμένο με ανθεκτικά καλύμματα αλουμινίου και διατίθεται είτε με οθόνη OLED 14 ιντσών 16:10 είτε με πάνελ WUXGA με δυνατότητα αφής[]. Όλες οι επιλογές οθόνης διαθέτουν σχεδίαση με στενά πλαίσια για ακόμα μεγαλύτερη πραγματική επιφάνεια αφής.

Το Aspire 14 AI διαθέτει μνήμη LPDDR5X έως 32 GB, δύο ισχυρές θύρες Thunderbolt™ 4 Type-C και HDMI 2.1, που μπορεί να υποστηρίξει ακόμα και οθόνη 8K. Το Wi-Fi 6E παρέχει γρήγορη συνδεσιμότητα στο Διαδίκτυο, ενώ το Bluetooth 5.3 υποστηρίζει βελτιωμένη ποιότητα ήχου και μεγαλύτερη διάρκεια μπαταρίας στις νέες συσκευές Bluetooth® LE Audio. Το Aspire 14 AI είναι εγγεγραμμένο στο μητρώο EPEAT® Gold. Η κατασκευή του είναι ιδιαίτερα φιλική προς το περιβάλλον καθώς περιλαμβάνει πλαίσιο κατασκευασμένο από ανακυκλωμένο υλικό (PCR) και αντάπτορα που είναι κατασκευασμένος από υλικό PCR κατά 50%, ενώ η συσκευασία της συσκευής είναι 100% ανακυκλώσιμη.

Ενσωματωμένες λειτουργίες AI στις σειρές Acer Swift Go AI και Aspire 14 AI

Οι νέες σειρές laptop Aspire 14 AI, Swift Go 14 AI και Swift Go 16 AI διαθέτουν την ενσωματωμένη εφαρμογή AcerSense, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω του ειδικού πλήκτρου AcerSense και παρέχει επιλογή λειτουργιών για τη χρήση του συστήματος, την απόδοση και κατάσταση της μπαταρίας, καθώς και την Acer Experience Zone, που φιλοξενεί τη σουίτα λειτουργιών AI της Acer. Για παράδειγμα, τα laptops περιλαμβάνουν Acer PurifiedVoice™ 2.0[2], το οποίο ενισχύει τον καθαρό ήχο κατά τη διάρκεια των τηλεδιασκέψεων με δυνατότητα καταστολής του θορύβου του περιβάλλοντος. Το Acer PurifiedView™ 2.0 βελτιώνει την εικόνα και την ποιότητα των βιντεοκλήσεων με δυνατότητες όπως διόρθωση του βλέμματος, ρύθμιση του φωτισμού και θάμπωμα του φόντου.

Επιπλέον, το Aspire 14 AI περιλαμβάνει τη λειτουργία Acer Assist, μια εξατομικευμένη βάση γνώσεων που λειτουργεί χωρίς σύνδεση στο Διαδίκτυο. Τα laptops Swift Go AI διαθέτουν επίσης το Acer User Sensing™ 2.0, το οποίο χρησιμοποιεί τον ενσωματωμένο αισθητήρα εγγύτητας για την προστασία των δεδομένων που εμφανίζονται στην οθόνη. Η λειτουργία αυτή κλειδώνει τη συσκευή, όταν ο χρήστης απομακρύνεται, προσφέροντας επιπλέον ασφάλεια.

Acer Aspire S AI: Εξαιρετικά λεπτή κομψότητα

Διαθέτοντας μινιμαλιστικό λευκό προφίλ, τα Acer Aspire S AI AIOs αναβαθμίζουν με κομψό στυλ τον υπολογιστή του σπιτιού. Η σειρά περιλαμβάνει τον Aspire S24 AI (S24-AG) με οθόνη 23,8 ιντσών Full HD 120 Hz και τον Aspire S27 AI (S27-AU/S27-AT) με οθόνη 27 ιντσών που διατίθεται τόσο σε Full HD όσο και σε QHD (2560x1440). Και τα δύο μοντέλα προσφέρουν επιλογές οθόνης αφής. Ο ευέλικτος σχεδιασμός επιτρέπει βέλτιστες γωνίες θέασης με εύρος κλίσης από -3 έως 25 μοίρες. Με επεξεργαστές Intel Core Ultra (Series 2) με έως και 48 NPU TOPS και ενσωματωμένα γραφικά Intel Arc™, αυτοί οι All In One υπολογιστές παρέχουν ισχυρές επιδόσεις και ομαλό multitasking. Η κάμερα Windows Hello RGB-IR 2 MP επιτρέπει τη γρήγορη και ασφαλή σύνδεση με αναγνώριση προσώπου, ενώ ένα κλείστρο απορρήτου προσφέρει ασφάλεια. Οι νέοι AIOs υποστηρίζουν τα πιο πρόσφατα πρότυπα Bluetooth 5.4 και Wi-Fi 7 για γρήγορη και αξιόπιστη ασύρματη συνδεσιμότητα. Διαθέτουν επίσης ποικιλία θυρών, όπως HDMI 2.0, δύο USB 3.2, δύο USB 2.0 και USB 3.2 Gen 2 Type-C, εξασφαλίζοντας ευέλικτες επιλογές συνδεσιμότητας. Οι επιτραπέζιοι υπολογιστές Aspire S AI διαθέτουν δύο ηχεία 3 watt που υποστηρίζουν DTS® Audio και συνοδεύονται από ασύρματο πληκτρολόγιο με διάταξη πλήρους μεγέθους και κοίλα πλήκτρα που βοηθούν τα δάχτυλα να τα εντοπίζουν εύκολα. Το εργονομικά σχεδιασμένο ποντίκι διαθέτει αισθητήρα υψηλής ευκρίνειας 1600 dpi για ακρίβεια στη λειτουργία.

Acer Aspire C AI: Δύναμη με στυλ

Οι Acer Aspire C24 AI (C24B-2G) και Aspire C27 AI (C27B-2G) είναι εξαιρετικές επιλογές για όσους αναζητούν έναν κομψό υπολογιστή «όλα σε ένα» που προσφέρει εξαιρετικά γραφικά σε ένα λεπτό και ελκυστικό πακέτο. Οι ζωντανές οθόνες 23,8 ιντσών και 27 ιντσών, με ανάλυση έως και QHD (2560x1440) και ταχύτατο ρυθμό ανανέωσης στα 180 Hz, προσφέρουν καθηλωτική εμπειρία ψυχαγωγίας. Με κινητήρια δύναμη που προέρχεται ακόμα και από επεξεργαστή AMD Ryzen AI 300 Series με NPU με έως και 50 TOPS, και τα δύο μοντέλα είναι εξοπλισμένα με έως και 64 GB μνήμης DDR5, ακόμα και 1 TB M.2 PCIe SSD και AMD Radeon 800M Graphics για να χειρίζονται αβίαστα απαιτητικές εργασίες. Η ρυθμιζόμενη κλίση της οθόνης από -5 έως 20 μοίρες εξασφαλίζει βέλτιστη άνεση θέασης. Η κάμερα 3 MP με κλείστρο απορρήτου υπόσχεται κρυστάλλινες βιντεοκλήσεις και προστατεύει τον απόρρητο του χρήστη. Η ευρεία γκάμα θυρών περιλαμβάνει DisplayPort, USB 2.0 Type-C και HDMI, ενώ το Wi-Fi 6 και το Bluetooth 5.2 παρέχουν απρόσκοπτη ασύρματη συνδεσιμότητα.

Acer Revo Box AI: Η ευελιξία ενός mini PC

Ο Acer Revo Box AI (RB102-U2V) έχει σχεδιαστεί για όσους αναζητούν ένα συμπαγές και ισχυρό mini PC. Αυτή η πανίσχυρη μονάδα ισχύος έχει μέγεθος μόλις 0,75 λίτρα και βάρος μόλις 0,7 κιλά. Ο ευέλικτος σχεδιασμός του, επιτρέπει τόσο την επίπεδη όσο και την όρθια τοποθέτηση με φορητή βάση. Παρά το συμπαγές του μέγεθος, το Revo Box AI είναι πολύ δυνατό, καθώς με επεξεργαστές Intel Core Ultra (Series 2), προσφέρει εντυπωσιακή απόδοση για καθημερινές εργασίες και ψυχαγωγία. Σε συνδυασμό με τα γραφικά Intel Arc™ Graphics και μνήμη LPDDR5X έως 32 GB, χειρίζεται επιδέξια απαιτητικές εφαρμογές και multitasking. Με δίσκο στερεάς κατάστασης έως και 1 TB, διαθέτει άφθονο αποθηκευτικό χώρο για εφαρμογές, έγγραφα και πολυμέσα. Ένας ενσωματωμένος αναγνώστης δακτυλικών αποτυπωμάτων εξασφαλίζει γρήγορη και ασφαλή πρόσβαση στο σύστημα. Παρέχει ευρύ φάσμα θυρών, όπως DisplayPort 2.1, HDMI 2.1, μια θύρα USB 4 Type-C και δύο θύρες ethernet 2,5G, ώστε να εξασφαλίζει ευέλικτες επιλογές συνδεσιμότητας. Επιπλέον, η συνδεσιμότητα έως και Wi-Fi 7 προσφέρει ταχύτητα και αξιοπιστία στο ασύρματο Διαδίκτυο. Το Revo Box AI συνοδεύεται επίσης από ένα ασύρματο ποντίκι και πληκτρολόγιο Elite 19, διασφαλίζοντας ακρίβεια στον χειρισμό και άνεση στην πληκτρολόγηση.

Acer Intelligence Space για όλα τα νέα desktops

Τα νέα Aspire S AI, Aspire C AI και Revo Box AI είναι εξοπλισμένα με το Acer Intelligence Space, έναν κεντρικό κόμβο που ανιχνεύει αυτόματα το hardware και παρέχει τα κατάλληλα εργαλεία AI για αναβάθμιση της απόδοσης, δημιουργία εικόνων από Τεχνητή Νοημοσύνη αλλά και βελτίωση του gaming. Αυτός ο κόμβος περιλαμβάνει το Acer Creator Space για τη γρήγορη ανάπτυξη εικόνων AI μέσω κειμένου και αρχείων, και το Acer Desktop Utilities για αυτόματη προσαρμογή της απόδοσης της CPU ανάλογα με την εκάστοτε δραστηριότητα.

Πρακτικά AI χαρακτηριστικά σε όλα τους τους νέους Copilot+ υπολογιστές

Οι νέοι υπολογιστές Copilot+ είναι οι ταχύτεροι, εξυπνότεροι και ασφαλέστεροι υπολογιστές Windows που υπήρξαν ποτέ. Με δυνατότητα να «τρέχουν» με πάνω από 40 TOPS, οι υπολογιστές Copilot+ έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιούν τα πιο πρόσφατα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης για να επιταχύνουν την παραγωγικότητα και τη δημιουργικότητά σας [1]. Ουσιαστικά πρόκειται για έναν εντελώς νέο τρόπο χρήσης ενός υπολογιστή με εμπειρίες όπως: το Recall (Preview), που βρίσκει γρήγορα και εύκολα περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων κειμένων και εικόνων, το Cocreator στο Paint για σχεδίαση εικόνων μέσω εντολών με κείμενο και εικόνες, το Live Captions για μετάφραση σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια κλήσεων, βίντεο ή ταινιών και το Windows Studio Effects για τέλειες τηλεδιασκέψεις με προσαρμογή φωτισμού, καδράρισμα προσώπων, καλλιτεχνικά φίλτρα και πολλά άλλα.

Τιμές και Διαθεσιμότητα

Το Acer Swift Go 14 AI (SFG14-64/T) θα είναι διαθέσιμο στην Ευρώπη τον Απρίλιο, με τιμή στα 1.249 ευρώ.

Το Acer Swift Go 16 AI (SFG16-61/T) ) θα είναι διαθέσιμο στην Ευρώπη τον Απρίλιο, με τιμή στα 1.299 ευρώ.

Το Acer Aspire 14 AI (A14-52M/A14-52MT) θα είναι διαθέσιμο στην Ευρώπη τον Μάρτιο, με τιμή στα 999 ευρώ.

Το Acer Aspire S24 AI (S24A-GLNL) θα είναι διαθέσιμο στην Ευρώπη το 2 ο τρίμηνο του έτους, με τιμή στα 1.299 ευρώ.

τρίμηνο του έτους, με τιμή στα 1.299 ευρώ. Το Acer Aspire S27 AI (S27A-ELNL) θα είναι διαθέσιμο στην Ευρώπη το 2 ο τρίμηνο του έτους, με τιμή στα 1.399 ευρώ.

τρίμηνο του έτους, με τιμή στα 1.399 ευρώ. Το Acer Aspire C24 AI (C24B-GKRK) θα είναι διαθέσιμο στην Ευρώπη το 2 ο τρίμηνο του έτους, με τιμή στα 1.099 ευρώ.

τρίμηνο του έτους, με τιμή στα 1.099 ευρώ. Το Acer Aspire C27 AI (C27B-GKRK) θα είναι διαθέσιμο στην Ευρώπη το 2 ο τρίμηνο του έτους, με τιμή στα 1.199 ευρώ.

τρίμηνο του έτους, με τιμή στα 1.199 ευρώ. Το Acer Revo Box AI (RB102-LNL) θα είναι διαθέσιμο στην Ευρώπη το 2ο τρίμηνο του έτους, με τιμή στα 999 ευρώ.

Οι ακριβείς προδιαγραφές, οι τιμές και η διαθεσιμότητα διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή.

Χαρακτηριστικά

Name

Acer Swift Go 16 AI

Model

SFG16-61/T

Operating System

Windows 11 Home

Processors

AMD Ryzen™ AI 7 350 with 8 cores, 16 threads, up to 5.0GHz max boost, up to 24MB cache and up to 50 TOPS NPU

AMD Ryzen™ AI 7 340 with 6 cores, 12 threads, up to 4.8GHz max boost, up to 22MB cache and up to 50 TOPS NPU

Graphics

AMD Radeon™ 860M Graphics

AMD Radeon™ 840M Graphics

Display

16-inch 3K or 2K OLED display Eyesafe 2.0 certified, HDR TrueBlack 500 certified; 2K IPS with integrated multi-touch

Memory

Up to 32 GB dual-channel LPDDR5X SDRAM

Storage

Up to 2 TB PCIe Gen 4 SSD

Camera

1440p QHD IR HDR camera with Triple-mic support and Privacy Shutter

Audio

DTS® X Ultra sound Audio, dual speakers

Ports

Two USB Type C (USB 4) charging and Power Delivery up to 65W, two USB 3.2 Gen 1 Type-A, HDMI 2.1

Battery

Fast charging; Provides battery life of up to 18 hours of video playback

Wireless and Networking

Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 or above, Bluetooth LE Audio

Security

Facial recognition, fingerprint reader, secured-core PC, Microsoft Pluton

Dimensions and weight

356 (W) x 249 (D) x 10.3-16.6 (H) mm [14 (W) x 9.8 (D) x 0.4-0.7 (H) inches], 1.5 kg (3.3 lbs.)

Features

Acer PurifiedVoice™ 2.0, Acer PurifiedView™ 1.0, Acer User Sensing™ 2.0, AI Activity Indicator, Backlit keyboard, 180-degree hinge



Name

Acer Swift Go 14 AI

Model

SFG14-64/T

Operating System

Windows 11 Home

Processors

AMD Ryzen™ AI 7 350 with 8 cores, 16 threads, up to 5.0GHz max boost, up to 24MB cache and up to 50 TOPS NPU

AMD Ryzen™ AI 7 340 with 6 cores, 12 threads, up to 4.8GHz max boost, up to 22MB cache and up to 50 TOPS NPU

Graphics

AMD Radeon™ 860M Graphics

AMD Radeon™ 840M Graphics

Display

14-inch 3K or 2K OLED display Eyesafe 2.0 certified, HDR TrueBlack 500 certified; 2K IPS with integrated multi-touch

Memory

Up to 32 GB dual-channel LPDDR5X SDRAM

Storage

Up to 1 TB PCIe Gen 4 SSD

Camera

1440p QHD IR HDR camera with Triple-mic support and Privacy Shutter

Audio

DTS® X Ultra sound Audio, dual speakers

Ports

Two USB Type C (USB 4) charging and Power Delivery up to 65W, two USB 3.2 Gen 1 Type-A, HDMI 2.1

Battery

Fast charging; provides battery life of up to 24.9 hours of video playback

Wireless and Networking

Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 or above, Bluetooth LE Audio

Security

Facial recognition, fingerprint reader, secured-core PC, Microsoft Pluton

Dimensions and weight

312.9 (W) x 222.8 (D) x 9.6-16.4 (H) mm [12.3 (W) x 8.7 (D) x 0.4-0.7 (H) inches], 1.3 kg (2.9 lbs.)

Features

Acer PurifiedVoice™ 2.0, Acer PurifiedView™ 1.0, Acer User Sensing™ 2.0, AI Activity Indicator, Backlit keyboard, 180-degree hinge



Name

Acer Aspire 14 AI

Model

A14-52M/A14-52MT

Operating System

Windows 11 Home

Processors

Intel® Core™ Ultra 7 processor 258V (Intel® AI Boost capable)

Intel® Core™ Ultra 7 processor 256V (Intel® AI Boost capable)

Intel® Core™ Ultra 7 processor 165H (Intel® AI Boost capable)

Intel® Core™ Ultra 5 processor 226V (Intel® AI Boost capable)

Intel® Core™ Ultra 5 processor 135H (Intel® AI Boost capable)

Graphics

Intel® Arc™ Graphics

Memory

Up to 32 GB dual-channel LPDDR5X SDRAM

Display

14.0” WUXGA (1920x1200) with or without touch technology, OLED display option, 16:10 Aspect Ratio, 100% DCI-P3

Storage

Up to 1 TB M.2 PCIe Gen 4 SSD

Camera

FHD IR camera (1920 x 1080) with 1080p HD video at 60 FPS; with Temporal Noise Reduction; Dual-mic support

Ports

Two Thunderbolt 4 Type C, USB charging and Power Delivery up to 65W, two USB 3.2 Gen 1 Type-A, HDMI 2.1

Battery

65 Wh 4-cell Li-ion battery, fast charging; provides battery life of up to 22 hours of video playback

Wireless and Networking

Wi-Fi 6E Wireless LAN and Bluetooth 5.3 or above

Security

Microsoft Pluton

Dimensions

318.9 (W) x 225.1 (D) x 11.8/16.9 (H) mm [12.56 (W) x 8.86 (D) x 0.46/0.67 (H) inches], 1.4 kg (3.09 lbs.)

System Compliance

EPEAT Gold Registered®



Name

Acer Aspire S27 AI

Model

S27A-ELNL/S27A-TLNL/S27A-ULNL

Operating System

Windows 11 Pro, Windows 11 Home

Processors

Intel® Core™ Ultra 7 processor (Series 2), Intel® AI Boost capable

Graphics

Intel® Arc™ Graphics

Memory

Up to 32 GB of dual-channel LPDDR5X

Display

27-inch FHD IPS display (1920 x 1080) 100 Hz, 16:9 aspect ratio, 250 nits brightness

27-inch QHD IPS display (2560 x 1440) 120 Hz, 16:9 aspect ratio, 250 nits brightness

Storage

Up to 2 TB, M.2 2280 PCIe Gen 4 SSD, Dual slots

Camera

Integrated 2.0 MP IR with Windows Hello

Ports

Two USB 2.0 Type A, two USB 3.2 Gen 1 Type-A, one USB 3.2 Gen 2 Type-C, HDMI 2.0

Connection

Wi-Fi 7 and Bluetooth 5.4 or above

Dimensions

540 (W) x 175 (D) x 423 (H) mm [21.26 (W) x 6.89 (D) x 16.65 (H) inches]

Hinge

Panel tiltable from -3 °/25 °

Speakers

Two 3-watt speakers



Name

Acer Aspire S24 AI

Model

S24A-GLNL/S24A-TLNL

Operating System

Windows 11 Pro, Windows 11 Home

Processors

Intel® Core™ Ultra 7 processor (Series 2), Intel® AI Boost capable

Graphics

Intel® Arc™ Graphics

Memory

Up to 32 GB of dual-channel LPDDR5X, 5600 MHz

Display

23.8” FHD IPS display (1920 x 1080) with touch screen option, 16:9 aspect ratio, 250 nits brightness

Storage

Up to 2 TB, M.2 2280 PCIe Gen 4 SSD, Dual slots

Camera

Integrated 2.0 MP IR with Privacy Shutter and Dual-mic support

Ports

Two USB 2.0, two USB 3.2 Gen 1, one USB 3.2 Gen 2 Type-C, HDMI 2.0

Connection

Wi-Fi 7 and Bluetooth 5.4 or above

Dimensions

540 (L) x 175 (D) x 423 (H) mm [21.25 (L) x 6.88 (D) x 16.65 (H) inches]

Hinge

Panel tiltable from -3°to 25°

Speakers

Two 3-watt speakers

Adapter

90W



Name

Acer Aspire C27 AI

Model

C27B-GKRK/C27B-GSTX

Operating System

Windows 11 Home

Processors

AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 processors

AMD Ryzen™ AI 7 350 processor

AMD Ryzen™ AI 5 340 processor

Graphics

AMD Radeon™ 890M graphics

AMD Radeon™ 860M graphics

AMD Radeon™ 840M graphics

Memory

Up to 64 GB DDR5 5600 MHz, dual-channel

Display

27” FHD IPS display (1920 x 1080) 120 Hz, 16:9 aspect ratio, 250 nits brightness

27” QHD IPS display (1920 x 1080) 180 Hz, 16:9 aspect ratio, 250 nits brightness

Storage

Up to 1 TB, M.2 2280 PCIe Gen 4 SSD

Up to 1TB HDD (optional)

Camera

Integrated 5.0 MP with Privacy Shutter

Ports

HDMI, DisplayPort, 2 USB 2.0, 2 USB 3.2 Gen 2

Connection

Wi-Fi 6 and Bluetooth® 5.2

Dimensions

614.65 (W) x 163.22 (D) x 458 (H) mm [24.2 (W) 6.43 (D) x .18.03 (H) inches]

Hinge

Panel tiltable from -5°to 20°



Name

Acer Aspire C24 AI

Model

C24B-GKRK/C24B-GSTX

Operating System

Windows 11 Home

Processors

AMD Ryzen™ AI 9 HX 370

AMD Ryzen™ AI 7 350

AMD Ryzen™ AI 5 340

Graphics

AMD Radeon™ 890M

AMD Radeon™ 860M

AMD Radeon™ 840M

Memory

Up to 64 GB of dual-channel DDR5, 5600 MHz

Display

23.8” FHD IPS display (1920 x 1080) 120Hz, 16:9 aspect ratio, 250 nits brightness

Storage

Up to 1 TB, M.2 2280 PCIe Gen 4 SSD

Up to 1 TB HDD (optional)

Camera

Integrated 5.0 MP with Privacy Shutter

Ports

HDMI, DisplayPort, 2 USB 2.0, 2 USB 3.2 Gen 2

Connection

Wi-Fi 6 and Bluetooth® 5.2

Dimensions

540.4 (W) x 163.22 (D) x 415.51 (H) mm [21.28 (W) x 6.43 (D) x 16.36 (H) inches]

Hinge

Panel tiltable from -5°to 20°