Η AEG στην IFA 2026: Τεχνολογίες που απλοποιούν το μαγείρεμα, εμπειρίες που αναβαθμίζουν τη φιλοξενία

Από την πρώτη εστία με ειδική λειτουργία για ζυμαρικά, OnePot Pasta, και τον φούρνο 7000 MealAssist με τη λειτουργία PizzaExpert, μέχρι το «The Art of Hosting» και το live cooking activation του Chef Ambassador της AEG, Άκη Πετρετζίκη, η εταιρεία παρουσίασε στο Βερολίνο νέες τεχνολογίες και εμπειρίες που επαναπροσδιορίζουν το σύγχρονο μαγείρεμα και τη φιλοξενία.

Η φετινή παρουσία της AEG στην IFA 2026 είχε έντονο άρωμα κουζίνας. Στο Βερολίνο, η AEG παρουσίασε νέες προτάσεις για το σύγχρονο σπίτι, με έμφαση σε τεχνολογίες που αναλαμβάνουν μέρος της διαδικασίας του μαγειρέματος και βοηθούν τον χρήστη να πετυχαίνει ποιοτικό αποτέλεσμα με λιγότερο χρόνο και προσπάθεια, ακόμη και σε παρασκευές που μέχρι σήμερα απαιτούσαν περισσότερη εμπειρία ή εξοπλισμό.

AEG booth, IFA 2026, Βερολίνο

Νέες προτάσεις για την κουζίνα και το σύγχρονο σπίτι

Ανάμεσα στα φετινά λανσαρίσματα ήταν η νέα εστία της AEG 7000 Series OnePot Pasta, η πρώτη εστία της AEG με ειδική λειτουργία μαγειρέματος ζυμαρικών, που απλοποιεί σημαντικά τη διαδικασία. Ο χρήστης επιλέγει τον αριθμό των μερίδων, προσθέτει στο ειδικό σκεύος τα ζυμαρικά, το νερό, τη σάλτσα και τα μπαχαρικά, κλείνει το καπάκι και, σε περίπου 15 λεπτά, έχει έτοιμα al dente ζυμαρικά με φυσικά κρεμώδη σάλτσα. Η εστία αναλαμβάνει τη διαδικασία χωρίς συνεχή επίβλεψη ή υπολογισμό του χρόνου μαγειρέματος, ενώ ταυτόχρονα περιορίζει τα βήματα και τα σκεύη που απαιτούνται για την προετοιμασία ενός πιάτου, αφήνοντας στον χρήστη μόνο τις τελευταίες πινελιές.

Στις φετινές παρουσιάσεις ξεχώρισαν επίσης η νέα σειρά μικρών οικιακών συσκευών της AEG, Design Collection, που συνδυάζει λειτουργικότητα και αισθητική αναδεικνύοντας τις μικρές οικιακές συσκευές σε αντικείμενα design για το σύγχρονο σπίτι, καθώς και το ErgoMini της AEG, το νέο σκουπάκι χειρός που έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα του στην IFA 2026. Με βάρος μόλις 0,55 kg, είναι ιδιαίτερα ελαφρύ και εύχρηστο, προσφέροντας έως και 100% συλλογή σκόνης, ενώ η κυκλωνική τεχνολογία διαχωρίζει τη σκόνη και τα υπολείμματα πριν φτάσουν στο φίλτρο.

Δημήτρης Καλκόβαλης – Sales Manager Greece & Cyprus, Electrolux Group, Elisenda Picola Brau - VP Marketing & Sustainability EMEA, Electrolux Group, Damir Madjarevic – General Manager Adriatic & Greece, Electrolux Group, Άκης Πετρετζίκης - Chef & AEG Ambassador, Slaven Matijevic – VP Commercial Area East Europe, Electrolux Group, Τόνια Ντόκα - Brand Activation & TO Manager Greece & Cyprus, Electrolux Group

Φούρνος 7000 MealAssist με PizzaExpert: Πίτσα στους 340°C σε 2 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα

Ένα ακόμα σημαντικό λανσάρισμα ήταν ο εντοιχιζόμενος φούρνος 7000 MealAssist με λειτουργία PizzaExpert, που δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την παρασκευή πίτσας στο σπίτι, προσφέροντας τραγανή και ταυτόχρονα αφράτη βάση . Ο φούρνος φτάνει τους 340°C και ψήνει την πίτσα σε μόλις 2 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα, αναβαθμίζοντας την εμπειρία της σπιτικής πίτσας. Το ειδικό μαντεμένιο ταψί ψησίματος της πίτσας καθώς και το φτυάρι για τη μεταφορά της πίτσας εντός και εκτός φούρνου, συμπληρώνουν την εμπειρία, ενώ ο ψηφιακός βοηθός του MealAssist καθοδηγεί τον χρήστη από την προετοιμασία της ζύμης έως τον σωστό χρόνο ψησίματος.

Η απόδοση του PizzaExpert έχει πιστοποιηθεί από τη Scuola Italiana Pizzaioli, με τις δοκιμές της AEG να βασίζονται σε προθέρμανση 25 λεπτών και ψήσιμο στους 340°C. Έτσι, η λειτουργία PizzaExpert ξεπερνά τους περιορισμούς ενός συμβατικού οικιακού φούρνου, δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες για να απολαμβάνει κανείς υψηλού επιπέδου πίτσα στο σπίτι.

Άκης Πετρετζίκης - Chef & AEG Ambassador

The Art of Hosting: Ο Άκης Πετρετζίκης μάς δείχνει τι σημαίνει φιλοξενία για την AEG

Στο πλαίσιο του «The Art of Hosting» στην IFA 2026, ο Άκης Πετρετζίκης, Chef Ambassador της AEG στην Ελλάδα, συμμετείχε σε μια διαδραστική μαγειρική εμπειρία με θέμα το Staycation, παρουσιάζοντας παράλληλα τις δυνατότητες του εντοιχιζόμενου φούρνου AEG 7000 MealAssist με λειτουργία PizzaExpert.

Ο Έλληνας chef ετοίμασε δύο διαφορετικές πίτσες: μια κλασική μαργαρίτα και μία με φρέσκα μανιτάρια και τρούφα. Στο μενού πρόσθεσε και μια ελληνική πινελιά, ετοιμάζοντας focaccia με φέτα, ελιές, ντοματίνια, κρεμμύδι και φρέσκα μυρωδικά.

Άκης Πετρετζίκης - Chef & AEG Ambassador και Sofia Manuel - Plant Influencer & Garden Designer

Τη γαστρονομική εμπειρία συμπλήρωσε η Πορτογαλίδα δημιουργός Sofia Manuel, η οποία ανέλαβε τη διακόσμηση του τραπεζιού, με φρέσκα μυρωδικά και στοιχεία από τερακότα και φυσικό λινό να δημιουργούν ένα ζεστό, ανεπιτήδευτο σκηνικό φιλοξενίας.

Συνδυάζοντας γαστρονομία, δημιουργικότητα και τεχνολογία, το «The Art of Hosting» ανέδειξε την προσέγγιση της AEG στη σύγχρονη φιλοξενία. Όταν η τεχνολογία αναλαμβάνει μέρος της προετοιμασίας, ο οικοδεσπότης κερδίζει χρόνο γι’ αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία: τη στιγμή, την παρέα και τους ανθρώπους γύρω από το τραπέζι.