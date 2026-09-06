Νέες οικιακές συσκευές AEG στην IFA 2026: Αυτόματο μαγείρεμα ζυμαρικών σε 15 λεπτά και premium συλλογή Design

Σύνοψη

Η AEG συμμετέχει δυναμικά στην έκθεση IFA 2026 (4 έως 8 Σεπτεμβρίου στο Βερολίνο), τοποθετώντας στο επίκεντρο την καινοτόμο εστία 7000 Series OnePot Pasta που υπόσχεται έτοιμα ζυμαρικά σε περίπου 15 λεπτά χωρίς την ανάγκη συνεχούς επίβλεψης.

Το γερμανικό brand αποκαλύπτει την ultra-light σκούπα χειρός AEG ErgoMini, η οποία ζυγίζει μόλις 0,55 kg και ενσωματώνει κυκλωνική τεχνολογία για τη διατήρηση ισχυρής αναρρόφησης.

Η εταιρεία λανσάρει τη βραβευμένη με Red Dot Design Award σειρά μικρών οικιακών συσκευών AEG Design Collection, στην οποία δεσπόζει ο πολυλειτουργικός φούρνος AEG 3-in-1 Pizza Oven με ενσωματωμένη λειτουργία Air Fry.

Ενισχύεται ο τομέας της φροντίδας ρούχων μέσα από την πολυετή συνεργασία με τη The Woolmark Company, αναδεικνύοντας συσκευές όπως το στεγνωτήριο 9000X AbsoluteCare Pro που εξοπλίζεται με την τεχνολογία ανίχνευσης υγρασίας 3DScan.

Η φετινή διοργάνωση της IFA 2026 στο Βερολίνο αποτελεί το ιδανικό σκηνικό για την παρουσίαση τεχνολογιών που στοχεύουν στην ουσιαστική αναβάθμιση της καθημερινότητας μέσα στο σύγχρονο σπίτι, με την AEG, το premium brand της Electrolux Group, να διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρόλο.

Μέσα από ένα διευρυμένο οικοσύστημα οικιακών συσκευών που εκτείνεται από την προετοιμασία του φαγητού έως την καθαριότητα και τη φροντίδα των ευαίσθητων υφασμάτων, η εταιρεία επιδιώκει να αποδείξει πρακτικά τη φιλοσοφία της σχετικά με την αμφισβήτηση των καθιερωμένων προσεγγίσεων.

Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει ο Leandro Jasiocha, Head of Region EMEA της Electrolux Group, η συγκεκριμένη προσέγγιση δεν συνιστά ένα απλό διαφημιστικό σύνθημα, αλλά τον πυρήνα της στρατηγικής ανάπτυξης κάθε νέου προϊόντος, δίνοντας έμφαση στη δημιουργία συσκευών που διευκολύνουν τον τελικό καταναλωτή χωρίς να απαιτούν συνεχή παρακολούθηση.

Πώς λειτουργεί η νέα εστία AEG OnePot Pasta;

Η εστία AEG 7000 Series OnePot Pasta επιτρέπει το αυτόματο μαγείρεμα ζυμαρικών, απαιτώντας από τον χρήστη μόνο την επιλογή του αριθμού των μερίδων και την προσθήκη των υλικών στο ειδικό σκεύος. Η συσκευή αναλαμβάνει πλήρως τη διαδικασία και σε περίπου 15 λεπτά παραδίδει al dente ζυμαρικά με κρεμώδη σάλτσα, καταργώντας την ανάγκη για υπολογισμό του χρόνου ή συνεχή επίβλεψη.

Χτίζοντας πάνω στην περσινή επιτυχία του φούρνου PizzaExpert, ο οποίος προσφέρει ψήσιμο πίτσας επαγγελματικών προδιαγραφών σε μόλις δυόμισι λεπτά, η AEG προχωρά στο επόμενο λογικό βήμα για τη διευκόλυνση της προετοιμασίας γευμάτων. Η διαδικασία μαγειρέματος έχει βελτιστοποιηθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε η εστία να ελέγχει αυτόματα τις συνθήκες βρασμού. Η αποτελεσματικότητα της τεχνολογίας OnePot Pasta δεν βασίζεται απλώς σε θεωρητικές προδιαγραφές, καθώς η AEG συνεργάστηκε στενά με το University of Gastronomic Sciences of Pollenzo στην Ιταλία, διενεργώντας τυφλές γευστικές δοκιμές με περισσότερους από 100 συμμετέχοντες, προκειμένου να συγκριθεί το αποτέλεσμα της νέας συσκευής με την παραδοσιακή μέθοδο μαγειρέματος.

Οι δοκιμές αυτές επιβεβαίωσαν ότι η αυτοματοποιημένη διαδικασία διατηρεί στο ακέραιο την ευχάριστη γεύση και την ιδανική υφή των ζυμαρικών. Παράλληλα, η εστία AEG 7000 ενσωματώνει την πολυβραβευμένη επιφάνεια SaphirMatt, η οποία ξεχωρίζει για την υψηλή ανθεκτικότητά της, παρουσιάζοντας έως και δέκα φορές λιγότερες ορατές γρατζουνιές συγκριτικά με τις συμβατικές κεραμικές επιφάνειες που δεν διαθέτουν ειδική επίστρωση.

Εξίσου σημαντική είναι η παρουσίαση της AEG ErgoMini, η οποία πραγματοποιεί την παγκόσμια πρεμιέρα της στην IFA 2026, στοχεύοντας στην κατηγορία των ultra-light συσκευών καθαρισμού. Με το βάρος της να περιορίζεται στα μόλις 0,55 kg, η συγκεκριμένη σκούπα χειρός καταφέρνει να προσφέρει εξαιρετικά υψηλά ποσοστά συλλογής σκόνης που αγγίζουν το 100%, εκμεταλλευόμενη τα πλεονεκτήματα της κυκλωνικής τεχνολογίας. Η συγκεκριμένη τεχνολογία αναλαμβάνει τον αποτελεσματικό διαχωρισμό της σκόνης και των μικρών υπολειμμάτων προτού αυτά φτάσουν στο φίλτρο της συσκευής, περιορίζοντας δραστικά τη συσσώρευση ρύπων στο εσωτερικό σύστημα. Ως άμεσο αποτέλεσμα αυτής της αρχιτεκτονικής σχεδιασμού, η ErgoMini διατηρεί τη μέγιστη ισχύ αναρρόφησης για διάστημα έως και τρεις φορές μεγαλύτερο μεταξύ των απαραίτητων καθαρισμών της, προσφέροντας σαφές πλεονέκτημα απέναντι σε ανταγωνιστικές προτάσεις της ίδιας κατηγορίας τιμής και βάρους.

Περνώντας στον τομέα του βιομηχανικού σχεδιασμού και της αισθητικής ενσωμάτωσης των συσκευών στον οικιακό χώρο, η εταιρεία εισάγει την AEG Design Collection, μια ολοκληρωμένη σειρά μικρών οικιακών συσκευών που έχει ήδη τιμηθεί με το διεθνώς αναγνωρισμένο Red Dot Design Award για τον σχεδιασμό, την καινοτομία και τη χρηστικότητά της. Στο επίκεντρο αυτής της συλλογής βρίσκεται ο AEG 3-in-1 Pizza Oven με λειτουργία Air Fry, μια συσκευή που επιχειρεί να εξοικονομήσει πολύτιμο χώρο στους πάγκους των σύγχρονων κουζινών συνδυάζοντας τα χαρακτηριστικά ενός φούρνου πίτσας, ενός air fryer και ενός πλήρως λειτουργικού συμβατικού φούρνου. Τη σχεδιαστική φιλοσοφία της συλλογής, η οποία αντλεί σαφείς επιρροές από τη λιτή γερμανική αισθητική, ακολουθούν και οι υπόλοιπες συσκευές που την απαρτίζουν, συμπεριλαμβανομένης μιας φρυγανιέρας, ενός βραστήρα, μιας καφετιέρας φίλτρου και μιας προηγμένης μηχανής espresso.

Στον κρίσιμο τομέα της φροντίδας υφασμάτων, τα στατιστικά δεδομένα που προκύπτουν από την εκτεταμένη έρευνα της εταιρείας σε 14 ευρωπαϊκές αγορές αποκαλύπτουν ότι το 67% των καταναλωτών διστάζει να εμπιστευτεί τα ευαίσθητα μάλλινα ρούχα στο πλυντήριο. Σε απάντηση αυτής της ανησυχίας, η AEG γιορτάζει στην IFA 2026 την πολυετή και στενή συνεργασία της με τον διεθνή οργανισμό πιστοποίησης The Woolmark Company, προβάλλοντας τον εκτεταμένο κατάλογο πλυντηρίων και στεγνωτηρίων της που φέρουν τη σχετική πιστοποίηση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία υπήρξε το πρώτο brand οικιακών συσκευών που κατέκτησε την κορυφαία πιστοποίηση Woolmark Green για στεγνωτήρια. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στο προηγμένο στεγνωτήριο 9000X AbsoluteCare Pro, το οποίο ενσωματώνει την τεχνολογία 3DScan. Αυτό το τεχνολογικό χαρακτηριστικό επιτρέπει στη συσκευή να ανιχνεύει με ακρίβεια τα επίπεδα υγρασίας ακόμη και στο εσωτερικό των πιο χοντρών ρούχων, εξασφαλίζοντας ένα απολύτως ομοιόμορφο και ασφαλές στέγνωμα.

Όλες αυτές οι προϊοντικές ανακοινώσεις πλαισιώνονται αρμονικά από το ευρύτερο concept «The Art of Hosting», μέσα από το οποίο η εταιρεία επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει την έννοια της σύγχρονης φιλοξενίας στο σπίτι. Στο περίπτερο της AEG έχουν προγραμματιστεί ζωντανές παρουσιάσεις από επαγγελματίες της γαστρονομίας, της τέχνης και του interior design, προσφέροντας στους επισκέπτες μια ολοκληρωμένη βιωματική εμπειρία. Ειδικότερα για την ελληνική αγορά, το ενδιαφέρον κορυφώνεται στις 7 Σεπτεμβρίου, όταν ο ιδιαίτερα δημοφιλής Έλληνας chef Άκης Πετρετζίκης θα αναλάβει δράση στο περίπτερο της εταιρείας, ετοιμάζοντας ένα ξεχωριστό μεσογειακό μενού που θα αναδείξει τις δυνατότητες των νέων συσκευών μέσα από το πρίσμα της τοπικής γαστρονομικής κουλτούρας.