Η AI αποκωδικοποιεί τα όνειρα: Η επίδραση της καθημερινότητας στο υποσυνείδητο

Σύνοψη

Ερευνητές του IMT School for Advanced Studies Lucca χρησιμοποίησαν προηγμένα μοντέλα Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας (NLP) για να αναλύσουν πάνω από 3.700 αναφορές ονείρων.

Η μελέτη αποδεικνύει ότι τα όνειρα δεν αποτελούν τυχαία αναπαραγωγή αναμνήσεων, αλλά ενεργή αναδιαμόρφωση της πραγματικότητας.

Η ποιότητα του ύπνου, τα ατομικά χαρακτηριστικά (όπως η τάση για ονειροπόληση) και τα μεγάλα κοινωνικά γεγονότα (όπως η πανδημία) επηρεάζουν άμεσα το ονειρικό περιεχόμενο.

Η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης επιτρέπει πλέον την ανάλυση ονείρων με ακρίβεια αντίστοιχη των ανθρώπινων αξιολογητών, ανοίγοντας νέους δρόμους για την ψυχική υγεία.

Το περιεχόμενο των ονείρων καθορίζεται από μια σύνθετη αλληλεπίδραση μεταξύ ατομικών χαρακτηριστικών και εξωτερικών βιωμάτων. Σύμφωνα με νέα έρευνα, η οποία ανέλυσε 3.700 αναφορές μέσω Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας (NLP), τα όνειρα δεν αναπαράγουν απλώς την καθημερινότητα, αλλά την αναδιαμορφώνουν, συνθέτοντας θραύσματα προηγούμενων εμπειριών με νέα συναισθηματικά ή φανταστικά σενάρια.

Η έρευνα, η οποία διεξήχθη από το IMT School for Advanced Studies Lucca και δημοσιεύτηκε στο έγκριτο περιοδικό Communications Psychology, επιχειρεί να ποσοτικοποιήσει κάτι που μέχρι σήμερα θεωρούνταν αμιγώς υποκειμενικό. Αναλύοντας ένα τεράστιο σύνολο δεδομένων από 287 συμμετέχοντες (ηλικίας 18 έως 70 ετών) σε διάστημα δύο εβδομάδων, οι επιστήμονες κατάφεραν να εντοπίσουν συγκεκριμένα μοτίβα που συνδέουν τον τρόπο με τον οποίο ζούμε με τον τρόπο με τον οποίο ονειρευόμαστε.

Η συμβολή των αλγορίθμων στην ψυχολογία του ύπνου

Ιστορικά, η ανάλυση ονείρων βασιζόταν σε αυθαίρετες ερμηνείες ή στην κουραστική χειροκίνητη καταγραφή από ψυχολόγους. Η μεγάλη ανατροπή έρχεται μέσω της χρήσης Τεχνητής Νοημοσύνης και συγκεκριμένα προηγμένων τεχνικών Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας (Natural Language Processing – NLP). Οι αλγόριθμοι τροφοδοτήθηκαν με χιλιάδες καταγραφές κειμένου, αναζητώντας σημασιολογικές δομές, λέξεις-κλειδιά και συναισθηματικές μεταπτώσεις.

Αντί τα μοντέλα να σταθούν σε επιφανειακές περιγραφές, «διάβασαν» πίσω από τις λέξεις. Εντόπισαν πώς η καθημερινή ρουτίνα μεταλλάσσεται κατά τη διάρκεια του ύπνου. Το βασικό συμπέρασμα είναι η επιβεβαίωση της «ενεργής αναδιαμόρφωσης»: ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν πατάει το κουμπί της επανάληψης (replay), αλλά λειτουργεί ως ένας υπερυπολογιστής που ανασυνθέτει δεδομένα δημιουργώντας εντελώς νέα, συχνά σουρεαλιστικά τοπία.

Η επίδραση των μεγάλων κρίσεων στο υποσυνείδητο

Η μελέτη δεν περιορίστηκε μόνο σε ομαλές περιόδους. Τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν αντιπαραβλήθηκαν με μετρήσεις του Πανεπιστημίου Sapienza της Ρώμης κατά τη διάρκεια των lockdown της COVID-19. Τα ευρήματα επιβεβαίωσαν ότι οι εξωτερικοί περιορισμοί επηρεάζουν ταχύτατα την αρχιτεκτονική του ύπνου. Τα όνειρα κατά τη διάρκεια της απομόνωσης παρουσίασαν κατακόρυφη αύξηση στη συναισθηματική ένταση, με συχνές αναφορές σε λέξεις που υποδηλώνουν εγκλεισμό, φόβο και φυσικούς περιορισμούς.

Αυτό το μοτίβο παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον, καθώς η ένταση αυτών των αναφορών άρχισε να μειώνεται γραμμικά με την πάροδο του χρόνου. Η παρατήρηση αυτή αποδεικνύει ότι ο εγκέφαλος χρησιμοποιεί τα όνειρα ως μηχανισμό προσαρμογής και αποσυμπίεσης απέναντι σε τραυματικά ή πρωτόγνωρα γεγονότα, εξομαλύνοντας τις συναισθηματικές κορυφώσεις.

Με τη ματιά του Techgear

Το γεγονός ότι ένα γλωσσικό μοντέλο μπορεί να ποσοτικοποιήσει το σημασιολογικό χάος ενός ονείρου μεταφράζεται σε ένα ανεκτίμητο εργαλείο για την ψυχιατρική και τη νευρολογία. Αντικειμενικά, το επόμενο βήμα δεν είναι απλώς η ανάλυση κειμένου. Αναμένουμε τη διασύνδεση αυτών των αλγορίθμων NLP με wearables επόμενης γενιάς (όπως τα νέα smartwatches ή τα smart rings που καταγράφουν τα στάδια REM), ώστε να δημιουργηθεί μια πλήρης εικόνα της νευροφυσιολογίας του ύπνου. Είναι σαφές ότι απομακρυνόμαστε από τη σφαίρα της μαντικής και εισερχόμαστε στην εποχή της υπολογιστικής γνωστικής ψυχολογίας, όπου η συνείδηση μετατρέπεται σε μετρήσιμο δεδομένο.

