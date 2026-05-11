Πώς το AI Physics της NVIDIA επιταχύνει τις διαστημικές αποστολές κατά 100 φορές!

Σύνοψη

Οι Flexcompute, Northrop Grumman και NVIDIA ανέπτυξαν μια νέα AI Physics υποδομή.

Μειώνει τον χρόνο προετοιμασίας διαστημικών αποστολών κατά 100 φορές, μετατρέποντας υπολογισμούς μηνών σε δευτερόλεπτα.

Χρησιμοποιεί το ανοιχτού κώδικα πλαίσιο NVIDIA Physics NeMo για την ακριβή προσομοίωση της αλληλεπίδρασης καυσαερίων κατά την πρόσδεση διαστημοπλοίων.

Ενσωματώνει εκτίμηση αβεβαιότητας κατά τη διάρκεια της εξαγωγής συμπερασμάτων, προσφέροντας απόλυτη αξιοπιστία στον έλεγχο πτήσης.

Επιτρέπει την ασφαλέστερη πλοήγηση, την εξοικονόμηση καυσίμων και την αύξηση της διάρκειας ζωής των δορυφόρων, τεχνολογία που μπορεί να αξιοποιηθεί και από την αναπτυσσόμενη ελληνική αεροδιαστημική βιομηχανία.

Η πολυπλοκότητα των σύγχρονων διαστημικών αποστολών και η ανάγκη για ακρίβεια χιλιοστού στο κενό του Διαστήματος απαιτούν τεράστιους υπολογιστικούς πόρους. Η Flexcompute, σε συνεργασία με τη Northrop Grumman και με την υποστήριξη της τεχνολογίας της NVIDIA, ανακοίνωσε τη δημιουργία μιας νέας υποδομής Τεχνητής Νοημοσύνης. Αυτή η υποδομή, βασισμένη σε μοντέλα AI Physics, αυτοματοποιεί πλήρως τη ροή εργασιών στις προσομοιώσεις, μειώνοντας τον χρόνο προετοιμασίας των διαστημικών αποστολών κατά 100 φορές.

Οι δύο εταιρείες δημιούργησαν ένα σύστημα που υπολογίζει ταχύτατα και με ενσωματωμένη εκτίμηση αβεβαιότητας τις επιπτώσεις των προωθητήρων (thruster impingement) κατά τις διαδικασίες πρόσδεσης, ανοίγοντας νέους δρόμους στη διαστημική ρομποτική και την τροχιακή πλοήγηση.

Τι είναι το AI Physics και πώς επιταχύνει τις διαστημικές αποστολές;

Το AI Physics είναι ένα προηγμένο μοντέλο μηχανικής μάθησης που εκπαιδεύεται σε τεράστια σύνολα δεδομένων υψηλής φυσικής πιστότητας για την ταχύτατη πρόβλεψη φυσικών φαινομένων. Στο πλαίσιο των διαστημικών αποστολών, το σύστημα αναλύει σε δευτερόλεπτα την αλληλεπίδραση των καυσαερίων των προωθητήρων, αντικαθιστώντας τις παραδοσιακές προσομοιώσεις που απαιτούσαν πολύμηνη επεξεργασία από υπερυπολογιστές.

Κύρια πλεονεκτήματα

Ταχύτητα: Υπολογισμοί που παραδοσιακά διαρκούσαν μήνες, πλέον ολοκληρώνονται σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.

Εκτίμηση αβεβαιότητας: Το σύστημα δεν δίνει απλώς μια απάντηση, αλλά ποσοτικοποιεί το περιθώριο σφάλματος της πρόβλεψης, κάτι κρίσιμο για τον έλεγχο των διαστημοπλοίων.

Ανθεκτικότητα ελέγχου: Τα δεδομένα αναλύονται σε πραγματικό χρόνο, επιτρέποντας στο διαστημόπλοιο να προσαρμόζεται άμεσα στις συνθήκες.

Ένα από τα μεγαλύτερα τεχνικά εμπόδια στην αεροδιαστημική μηχανική είναι ο ακριβής έλεγχος των διαστημοπλοίων όταν αυτά πλησιάζουν το ένα το άλλο ή τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS). Ο λόγος ονομάζεται "πρόσκρουση λοφίου” και πρόκειται για τη φυσική αλληλεπίδραση μεταξύ των καυσαερίων που αποβάλλει ένας πυραυλοκινητήρας και των παρακείμενων δομών ενός άλλου διαστημικού σκάφους.

Στο απόλυτο κενό του Διαστήματος, τα αέρια εκτονώνονται με ταχύτατους ρυθμούς, δημιουργώντας περίπλοκες δυνάμεις και ακραία θερμικά φορτία που είναι πρακτικά αδύνατο να αναπαραχθούν με ακρίβεια σε εργαστηριακές συνθήκες στη Γη. Παραδοσιακά, η αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος απαιτούσε τη δημιουργία τεράστιων συνόλων δεδομένων μέσω υψηλής πιστότητας προσομοιώσεων φυσικής (Computational Fluid Dynamics - CFD). Για να εκπαιδευτούν τα συμβατικά μοντέλα, οι μηχανικοί χρειάζονταν εκατομμύρια κύκλους προσομοιώσεων, καταναλώνοντας πολύτιμο χρόνο και τεράστια υπολογιστική ισχύ.

Η τεχνολογία κάτω από το καπό: NVIDIA Physics NeMo

Η καινοτομία της Flexcompute στηρίζεται στο NVIDIA Physics NeMo, ένα ανοιχτού κώδικα πλαίσιο ειδικά σχεδιασμένο για την ανάπτυξη μοντέλων AI Physics. Η Flexcompute προχώρησε στην επέκταση αυτού του πλαισίου, εισάγοντας προσαρμοσμένες αρχιτεκτονικές μοντέλων, περιορισμούς που έχουν επίγνωση των φυσικών νόμων και στρατηγικές εκπαίδευσης απόλυτα εστιασμένες στην αλληλεπίδραση καυσαερίων και στη διαστημική ρομποτική.

Ο Tim Costa, Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής Υπολογιστικής Μηχανικής στην NVIDIA, ξεκαθάρισε την τεχνική κατεύθυνση, αναφέροντας ότι η ενσωμάτωση του NVIDIA Physics NeMo επιτρέπει στις Flexcompute και Northrop Grumman να μετατρέψουν περίπλοκες προσομοιώσεις από διαδικασίες ημερών ή μηνών σε "δευτερόλεπτα διορατικότητας".

Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει τη στενή σύζευξη της μηχανικής μάθησης με την προηγμένη προσομοίωση φυσικής. Το γεγονός ότι η εκτίμηση αβεβαιότητας πραγματοποιείται κατά τον χρόνο εξαγωγής συμπερασμάτων, εξασφαλίζει ότι οι μηχανικοί λαμβάνουν ταχύτατες αλλά απολύτως αξιόπιστες προβλέψεις, ικανές να υποστηρίξουν κρίσιμες αποφάσεις κατά τη διάρκεια της αποστολής.

Επιπτώσεις στη σχεδίαση και τη λειτουργία διαστημοπλοίων

Η μείωση του χρόνου προετοιμασίας μιας αποστολής κατά 100 φορές είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Σύμφωνα με τον Fahad Khan, Διευθυντή του τμήματος AI Foundations της Northrop Grumman, η χρήση Physics AI επιλύει προβλήματα όχι μόνο στη μοντελοποίηση των καυσαερίων, αλλά και στη διατήρηση θέσης τροχιάς (station keeping) και τις προσδέσεις.

Βραχυπρόθεσμα, η εφαρμογή τέτοιων μοντέλων AI Physics επιτρέπει:

Πιο αποδοτική χρήση καυσίμου: Γνωρίζοντας εκ των προτέρων την ακριβή συμπεριφορά των ρευστών, τα συστήματα πρόωσης λειτουργούν στον βέλτιστο βαθμό.

Ελαφρύτερες κατασκευές: Η υπερβολική θωράκιση που προστίθεται για να αντισταθμίσει την αβεβαιότητα των παραδοσιακών μοντέλων, μπορεί πλέον να μειωθεί, μειώνοντας αντίστοιχα το συνολικό βάρος του σκάφους.

Αύξηση διάρκειας ζωής: Η αποτελεσματικότερη διαχείριση πόρων παρατείνει τον χρόνο λειτουργίας των δορυφόρων στο Διάστημα.

Με τη ματιά του Techgear

Η συγκεκριμένη ανακοίνωση υπογραμμίζει την αναπόφευκτη σύγκλιση της αεροδιαστημικής μηχανικής με τη βαθιά μηχανική μάθηση (deep learning). Το στοιχείο που καθιστά αυτή την τεχνολογική σύμπραξη θεμελιώδη δεν είναι απλώς η "αύξηση της ταχύτητας", αλλά η μαθηματική επικύρωση του σφάλματος.

Η AI συχνά πάσχει από παραισθήσεις, ένα ρίσκο που δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό όταν ένα διαστημόπλοιο εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ προσεγγίζει έναν διαστημικό σταθμό. Ενσωματώνοντας αυστηρούς φυσικούς περιορισμούς απευθείας στην αρχιτεκτονική του δικτύου (Physics-Informed Neural Networks - PINNs) και διατηρώντας την ικανότητα εκτίμησης αβεβαιότητας, η Northrop Grumman και η Flexcompute δημιουργούν ουσιαστικά ένα "νευρωνικό ψηφιακό δίδυμο” της πραγματικής φυσικής.

Η αποδέσμευση της αεροδιαστημικής βιομηχανίας από τις χρονοβόρες κλασικές αναλυτικές μεθόδους υποδεικνύει την κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν όλες οι βαριές βιομηχανίες της επόμενης δεκαετίας: η Τεχνητή Νοημοσύνη παύει να είναι απλώς ένα εργαλείο κειμένου ή εικόνας και μετατρέπεται στον ταχύτερο και ακριβέστερο προσομοιωτή της ίδιας της πραγματικότητας.

