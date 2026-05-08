Rassvet: Η απάντηση της Ρωσίας στο Starlink τέθηκε σε τροχιά!

Σύνοψη

Η Bureau 1440 έθεσε επιτυχώς σε τροχιά τους πρώτους λειτουργικούς δορυφόρους του συστήματος Rassvet.

Το Rassvet αποτελεί ένα δίκτυο δορυφόρων Χαμηλής Γήινης Τροχιάς (LEO), σχεδιασμένο να ανταγωνιστεί ευθέως το Starlink της SpaceX, παρέχοντας ευρυζωνική σύνδεση στο διαδίκτυο.

Στόχος της Μόσχας είναι η πλήρης τεχνολογική ανεξαρτησία στις τηλεπικοινωνίες, η παράκαμψη των δυτικών κυρώσεων και η κάλυψη απομακρυσμένων περιοχών της ρωσικής επικράτειας.

Η ανάπτυξη του δικτύου αναδεικνύει τη διττή χρήση (πολιτική και στρατιωτική) των δορυφορικών υποδομών στη σύγχρονη γεωπολιτική σκακιέρα.

Η ανάπτυξη ανεξάρτητων τηλεπικοινωνιακών υποδομών στο διάστημα αποτελεί πλέον απόλυτη προτεραιότητα για τις ισχυρές οικονομίες του πλανήτη. Η κυριαρχία της SpaceX με το δίκτυο Starlink έθεσε νέα δεδομένα για την παγκόσμια συνδεσιμότητα, αναγκάζοντας άλλες χώρες να επιταχύνουν τα δικά τους προγράμματα. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ρωσία έκανε το αποφασιστικότερο βήμα της μέχρι σήμερα. Η εταιρεία Bureau 1440 προχώρησε στην εκτόξευση και επιτυχή ανάπτυξη της πρώτης παρτίδας δορυφόρων του συστήματος Rassvet (μετάφραση: "Αυγή"), δημιουργώντας τον πυρήνα του πρώτου ρωσικού δικτύου δορυφορικού ίντερνετ Χαμηλής Γήινης Τροχιάς (LEO).

Η πρόσφατη τοποθέτηση των δορυφόρων σε τροχιά, η οποία επιβεβαιώθηκε τόσο από τα επίσημα κανάλια της Bureau 1440 στο Telegram όσο και από αναφορές του Bloomberg, υπογραμμίζει τη μετάβαση της ρωσικής αεροδιαστημικής βιομηχανίας από το στάδιο του σχεδιασμού στην πρακτική εφαρμογή και δοκιμή υλικού σε πραγματικές συνθήκες.

Σκοπός του Rassvet είναι η παροχή υψηλών ταχυτήτων διαδικτύου με εξαιρετικά χαμηλό latency (καθυστέρηση) απευθείας σε επίγεια τερματικά, αξιοποιώντας τεχνολογίες επικοινωνίας ευρείας ζώνης, ανεξάρτητα από τις επίγειες υποδομές οπτικών ινών ή κεραιών κινητής τηλεφωνίας.

Αντίθετα με τους παραδοσιακούς γεωστατικούς δορυφόρους που βρίσκονται σε ύψος 35.000 χιλιομέτρων και παρουσιάζουν τεράστια καθυστέρηση στην απόκριση, οι δορυφόροι του Rassvet επιχειρούν σε ύψος μεταξύ 500 και 2.000 χιλιομέτρων. Η αρχιτεκτονική αυτή επιτρέπει την ταχύτατη μετάδοση δεδομένων, καθιστώντας το δίκτυο ικανό να υποστηρίξει απαιτητικές εφαρμογές, από κλήσεις βίντεο και cloud computing μέχρι κρίσιμες βιομηχανικές ή στρατιωτικές επικοινωνίες. Βάσει των τεχνικών αναφορών, τα πρώτα τεστ απέδειξαν δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων ικανή για ευρυζωνική χρήση, με την εταιρεία να στοχεύει σε ταχύτητες άνω των 100 Mbps για τους τελικούς χρήστες, καθώς ο αστερισμός θα πυκνώνει.

Η ανάπτυξη ενός τέτοιου δικτύου αποτελεί εξαιρετικά πολύπλοκο τεχνικό εγχείρημα. Η Bureau 1440 δεν έχει να αντιμετωπίσει μόνο το κενό του Διαστήματος, αλλά και την ασφυκτική πίεση των δυτικών κυρώσεων στην εισαγωγή μικροεπεξεργαστών και προηγμένων ηλεκτρονικών συστημάτων. Η υλοποίηση του Rassvet βασίζεται στην ανάπτυξη εγχώριας εφοδιαστικής αλυσίδας και την κατασκευή εξαρτημάτων εντός της Ρωσίας.

Η δομή της στρατηγικής της θυμίζει έντονα τα πρώτα βήματα της SpaceX. Η μαζική παραγωγή μικρών, οικονομικών δορυφόρων που λειτουργούν ως κόμβοι ενός τεράστιου εναέριου δικτύου (mesh network) απαιτεί υψηλή ακρίβεια στη μηχανική λογισμικού και τη ρομποτική. Η Bureau 1440 επενδύει σε laser διασυνδέσεις μεταξύ των δορυφόρων, προκειμένου τα δεδομένα να ταξιδεύουν από τον ένα δορυφόρο στον άλλο χωρίς να απαιτείται η συνεχή επαφή με επίγειους σταθμούς. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι ζωτικής σημασίας για τη Ρωσία, καθώς της επιτρέπει να προσφέρει κάλυψη σε απέραντες και αραιοκατοικημένες εκτάσεις, όπως η Σιβηρία και η Αρκτική, όπου η εγκατάσταση επίγειων σταθμών βάσης είναι πρακτικά και οικονομικά αδύνατη.

Γεωπολιτικές προεκτάσεις και τεχνολογική ανεξαρτησία

Η δημιουργία του Rassvet εκτείνεται πολύ πέρα από την εμπορική παροχή διαδικτύου, καθώς θα αποτελέσει βασικό πυλώνα στρατηγικής κυριαρχίας. Το δίκτυο Starlink της SpaceX απέδειξε, μέσω της εμπλοκής του στην Ουκρανία, πως οι τηλεπικοινωνίες χαμηλής τροχιάς διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στα σύγχρονα πεδία συγκρούσεων. Η δυνατότητα απρόσκοπτης, ασφαλούς και κρυπτογραφημένης επικοινωνίας των στρατευμάτων στο έδαφος με διοικητικά κέντρα χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, δίνει ένα τεράστιο τακτικό πλεονέκτημα.

Η Ρωσία κατανοεί πλήρως αυτή τη δυναμική, γι’ αυτό και το Rassvet σχεδιάζεται με αρχιτεκτονική διττής χρήσης. Η πολιτική του εφαρμογή αφορά την ενίσχυση της ψηφιακής οικονομίας και την πρόσβαση στο διαδίκτυο για απομακρυσμένες κοινότητες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις εξόρυξης. Η στρατιωτική του εφαρμογή, ωστόσο, διασφαλίζει ότι οι ρωσικές δυνάμεις δεν θα εξαρτώνται από ευάλωτους γεωστατικούς δορυφόρους ή επίγεια δίκτυα που μπορούν εύκολα να καταστραφούν.

Επιπλέον, η πλήρης αυτονομία των τηλεπικοινωνιών προστατεύει το κράτος από τον κίνδυνο μιας ξαφνικής "αποσύνδεσης" από τα παγκόσμια δίκτυα. Το Rassvet είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί αυτόνομα, παρέχοντας στο ρωσικό κράτος τον απόλυτο έλεγχο της ροής πληροφοριών. Η ανεξαρτησία αυτή αποκτά κρίσιμη σημασία στο πλαίσιο της αποπαγκοσμιοποίησης της τεχνολογίας, όπου το διαδίκτυο διασπάται σταδιακά σε περιφερειακά "splinternets" με εθνικούς κανόνες ελέγχου.

Οι προκλήσεις της μαζικής εκτόξευσης

Παρόλα αυτά, η πραγματική πρόκληση για την Bureau 1440 μόλις ξεκινά. Το Starlink διαθέτει ήδη χιλιάδες δορυφόρους σε τροχιά, παρέχοντας σχεδόν παγκόσμια κάλυψη. Για να επιτύχει το Rassvet ανάλογη σταθερότητα και εύρος ζώνης, θα πρέπει να τεθούν σε τροχιά εκατοντάδες –αν όχι χιλιάδες– μονάδες τα επόμενα χρόνια, και κάτι τέτοιο προϋποθέτει τεράστια ικανότητα εκτοξεύσεων από την Roscosmos.

Αν και οι ρωσικοί πύραυλοι Soyuz είναι εξαιρετικά αξιόπιστοι, η έλλειψη επαναχρησιμοποιούμενων πυραύλων (όπως οι Falcon 9 της SpaceX) εκτοξεύει το κόστος κάθε αποστολής. Η οικονομική βιωσιμότητα του προγράμματος βασίζεται αναγκαστικά σε κρατικές επιδοτήσεις και συμβόλαια μακροχρόνιας μίσθωσης από ρωσικούς κολοσσούς του κρατικού τομέα. Παράλληλα, η εταιρεία πρέπει να επιλύσει το πρόβλημα της μαζικής παραγωγής αξιόπιστων, φθηνών δεκτών για τους καταναλωτές. Τα τερματικά αυτά ενσωματώνουν σύνθετες κεραίες Phased Array (φασικής διάταξης) που πρέπει να παρακολουθούν συνεχώς τους δορυφόρους καθώς αυτοί κινούνται με τεράστιες ταχύτητες στον ουρανό.

