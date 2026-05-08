Συμφωνία ESA-JAXA: Κοινό μέτωπο για την πλανητική άμυνα και την παρακολούθηση του αστεροειδούς Άποφις

Σύνοψη

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA) και η Ιαπωνική Υπηρεσία Αεροδιαστημικής Εξερεύνησης (JAXA) υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας στις 7 Μαΐου 2026.

Κεντρικός άξονας της συμφωνίας είναι η κοινή συμμετοχή στην αποστολή Ramses ( Rapid Apophis Mission for Space Safety ).

). Ο αστεροειδής Άποφις, διαμέτρου 375 μέτρων, θα περάσει σε απόσταση μόλις 32.000 χιλιομέτρων από τη Γη στις 13 Απριλίου 2029.

Η εκτόξευση του σκάφους Ramses προγραμματίζεται για το 2028, με την JAXA να παρέχει τον πύραυλο H3, ηλιακούς συλλέκτες και εξοπλισμό υπέρυθρης απεικόνισης.

Κύριος ανάδοχος για την κατασκευή του σκάφους έχει οριστεί η OHB Italia.

Η πλανητική άμυνα αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις της σύγχρονης διαστημικής εξερεύνησης. Με στόχο την ενίσχυση της παγκόσμιας ετοιμότητας απέναντι σε απειλές από αντικείμενα που πλησιάζουν τη Γη (Near-Earth Objects - NEOs), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA) και η Ιαπωνική Υπηρεσία Αεροδιαστημικής Εξερεύνησης (JAXA) προχώρησαν στην υπογραφή ενός στρατηγικού Μνημονίου Συνεργασίας. Η συμφωνία, η οποία υπογράφηκε στις 7 Μαΐου 2026 στην Πρεσβεία της Ιταλίας στο Βερολίνο, επισημοποιεί τη συμμετοχή της Ιαπωνίας στην ευρωπαϊκή αποστολή Ramses.

Η επιλογή της ιταλικής πρεσβείας για την υπογραφή της συμφωνίας δεν ήταν τυχαία, καθώς ο ESA έχει ήδη επιλέξει την OHB Italia ως τον κύριο ανάδοχο για την κατασκευή του διαστημικού σκάφους της αποστολής. Ο Γενικός Διευθυντής του ESA, Josef Aschbacher, και ο Πρόεδρος της JAXA, Hiroshi Yamakawa, τόνισαν τη σημασία της μετάβασης από την απλή πρόθεση στη συγκεκριμένη υλοποίηση, υπογραμμίζοντας ότι η προστασία του πλανήτη απαιτεί διεθνή συντονισμό και τεχνική αριστεία.

Τι είναι η αποστολή Ramses και ποιος ο ρόλος της στον αστεροειδή Άποφις;

Η αποστολή Ramses (Rapid Apophis Mission for Space Safety) θα εκτοξευθεί το 2028 για να μελετήσει τον αστεροειδή Άποφις, διαμέτρου 375 μέτρων. Το σκάφος θα παρακολουθήσει τις μεταβολές του αστεροειδούς καθώς θα περάσει σε απόσταση μόλις 32.000 χιλιομέτρων από τη Γη την Παρασκευή 13 Απριλίου 2029, συλλέγοντας κρίσιμα δεδομένα για την πλανητική άμυνα.

Η στρατηγική συμμαχία Ευρώπης και Ιαπωνίας

Η επισημοποίηση της συνεργασίας μεταξύ ESA και JAXA έρχεται ως συνέχεια μιας κοινής δήλωσης του Νοεμβρίου 2024, όπου και οι δύο οργανισμοί δεσμεύτηκαν να διευρύνουν τις κοινές τους δράσεις. Το πεδίο της πλανητικής άμυνας απαιτεί προηγμένη τεχνολογία και άμεση ανταπόκριση. Όπως ανέφερε ο Γενικός Διευθυντής της ESA, Josef Aschbacher, η προσπάθεια αυτή μεταφράζει την πολιτική δέσμευση σε επιχειρησιακή ικανότητα. Σε ένα τεχνολογικό περιβάλλον με εξαιρετικά αυξημένες απαιτήσεις, η διεθνής συνεργασία παραμένει ο ακρογωνιαίος λίθος της ευρωπαϊκής προσέγγισης στο Διάστημα.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της JAXA, Δρ. Hiroshi Yamakawa, επεσήμανε την αξιοπιστία της ευρωπαϊκής διαστημικής βιομηχανίας και εξέφρασε την προσδοκία ότι αυτή η σύμπραξη θα προωθήσει περαιτέρω τις παγκόσμιες προσπάθειες στον τομέα της παρακολούθησης των NEOs. Η JAXA διαθέτει σημαντική εμπειρία από προηγούμενες αποστολές δειγματοληψίας αστεροειδών, όπως η Hayabusa2, γεγονός που την καθιστά τον ιδανικό εταίρο για τον ESA. Η συνεργασία τους εκτείνεται ήδη σε αποστολές όπως η Hera (η οποία θα φτάσει φέτος στο σύστημα Didymos), η EarthCARE και η BepiColombo.

Το σπάνιο πέρασμα του 2029 και η επιστημονική σημασία

Το πέρασμα του αστεροειδούς (99942) Άποφις το 2029 αποτελεί ένα εξαιρετικά σπάνιο αστρονομικό γεγονός. Στατιστικά, ένα αντικείμενο τέτοιου μεγέθους πλησιάζει τη Γη σε τόσο μικρή απόσταση μόνο μία φορά κάθε 5.000 έως 10.000 χρόνια. Ο Άποφις θα περάσει στο ένα δέκατο της απόστασης Γης-Σελήνης, διασχίζοντας τον χώρο κάτω από την τροχιά των τηλεπικοινωνιακών και μετεωρολογικών δορυφόρων που βρίσκονται σε γεωσύγχρονη τροχιά. Μάλιστα, θα είναι ορατός δια γυμνού οφθαλμού στον νυχτερινό ουρανό για περίπου δύο δισεκατομμύρια ανθρώπους.

Η επιστημονική κοινότητα έχει αποκλείσει κατηγορηματικά τον κίνδυνο πρόσκρουσης. Ωστόσο, η βαρύτητα της Γης αναμένεται να ασκήσει έντονες παλιρροϊκές δυνάμεις στον αστεροειδή, αλλοιώνοντας πιθανώς το σχήμα, την επιφάνεια και την περιστροφή του. Το σκάφος Ramses θα βρίσκεται ήδη εκεί, συνοδεύοντας τον Άποφις καθ' όλη τη διάρκεια της προσέγγισης.

Οι επιστήμονες θα συγκρίνουν τις μετρήσεις πριν και μετά το κοντινό πέρασμα, αποκτώντας άμεσα δεδομένα για την εσωτερική δομή, τη συνοχή και τη συμπεριφορά του αστεροειδούς. Αυτές οι πληροφορίες θεωρούνται απαραίτητες για τον σχεδιασμό μελλοντικών συστημάτων αναχαίτισης και εκτροπής σε περίπτωση που ανακαλυφθεί κάποιος αστεροειδής με τροχιά σύγκρουσης προς τον πλανήτη μας. Μέχρι σήμερα, οι διαστημικές υπηρεσίες έπρεπε να ταξιδέψουν βαθιά στο Ηλιακό Σύστημα για να μελετήσουν τέτοια σώματα. Με τον Άποφις, το ίδιο το Ηλιακό Σύστημα φέρνει το αντικείμενο μελέτης ακριβώς δίπλα μας.

Τεχνικές προκλήσεις και εξοπλισμός

Ο ESA έχει αναλάβει τον πλήρη σχεδιασμό, την ενσωμάτωση των συστημάτων και τις λειτουργίες του διαστημικού σκάφους της αποστολής Ramses. Το χρονοδιάγραμμα είναι εξαιρετικά αυστηρό, καθώς το σκάφος πρέπει να εκτοξευθεί απαρέγκλιτα το 2028 για να προλάβει να τεθεί σε παράλληλη τροχιά με τον αστεροειδή πριν από τον Απρίλιο του 2029. Οποιαδήποτε καθυστέρηση θα καθιστούσε την αποστολή αδύνατη.

Εδώ ακριβώς έρχεται η κρίσιμη συνεισφορά της JAXA. Παρέχοντας τον αξιόπιστο πύραυλο βαρέως τύπου H3, η ιαπωνική υπηρεσία εξασφαλίζει την έγκαιρη αναχώρηση του Ramses. Παράλληλα, η JAXA θα προμηθεύσει υπερελαφρούς ηλιακούς συλλέκτες τελευταίας τεχνολογίας, μειώνοντας το συνολικό βάρος του σκάφους και βελτιώνοντας την απόδοσή του. Η ενσωμάτωση του ιαπωνικού συστήματος υπέρυθρης απεικόνισης θα επιτρέψει τη λεπτομερή χαρτογράφηση της θερμικής αδράνειας του Άποφις, δίνοντας στους ερευνητές δεδομένα για τη σύσταση της επιφάνειάς του και τον τρόπο που απορροφά και εκπέμπει τη θερμότητα από τον Ήλιο.

*Μπορείτε πλέον να προσθέσετε το Techgear.gr ως Προτιμώμενη Πηγή ενημέρωσης για τις αναζητήσεις σας στο Google Search!